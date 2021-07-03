ما دوت الخليج فوائد الخس لمرضى القلب، ويعد الخس من الخضروات الورقية الأكثر استخداماً حول العالم، خصوصاً في أطباق السلطة.

ويوجد أنواع مختلفة من الخس ذو الاوراق الخضراء التي تتفاوت بين الفاتحة والداكنة، لكنها جميعاً تشترك في نفس الخصائص والفوائد الصحية على الصحة العامة لجسم الإنسان.

ينصح الأطباء وخبراء التغذية بتناول الخس بصورة منتظمة، كونه مفيدة للعديد من الأمور الصحية خاصة في مجال إنقاص الوزن. لكنه يعد مفيداً أيضاً لمرضى القلب، فما دوت الخليج فوائد الخس لمرضى القلب؟ وهل يساعد في علاج امراض القلب والشفاء منها؟

ما دوت الخليج فوائد الخس لمرضى القلب

يحتوي نبات الخس على نسبة كبيرة من الماء (حوالي 95% من وزنه)، إضافة إلى كمية عالية من العناصر الهامة والمعادن كالحديد، والكالسيوم، والمغنسيوم، والفسفور، والبوتاسيوم، والصوديوم، والزنك.

كذلك يحتوي الخس على الثيامين، والنياسين، والريبوفلافين، وفيتامين أ، وفيتامين ب 12، وفيتامين ه، و ب 6، فيما أنه خال تماماً من الكوليسترول وقليل السعرات الحرارية.

ومن فوائد الخس لمرضى القلب:

خفض الكوليسترول الضار والزائد في الدم لدى مرضى القلب بنسبة 20%، نظراً لمحتواه العالي من الماء وخلوه من الكوليسترول. كما أن الخس غني بالالياف الطبيعية التي تساعد في خفض الكوليسترول والوقاية من تضيق وانسداد الشرايين الناتج عن تراكم الكوليسترول فيها.

يحتوي الخس على كميات بسيطة من الصوديوم، ويساعد تناوله في خفض ارتفاع ضغط الدم الذي يعاني منه العديد من مرضى القلب. كما أن الخس مفيد في تنظيم ضغط الدم وضبطه ضمن المستويات الطبيعية.

يمد الخس الجسم بنسبة 13% من الحديد التي يحتاجها مريض القلب لتقوية عضلات القلب. والمعروف ان نقص الحديد في الدم قد يتسبب بأمراض القلب، لذا يقوم الخس بعملية تعويض لهذا النقص.

يمتاز الخس باحتوائه على مادة البيتا كاروتين، وهي من مضادات الاكسدة القوية والهامة في الوقاية من امراض القلب والسكتة الدماغية وتخفيف مضاعفاتها. ويسهم تناول الخس في خفض احتمال الاصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 30%.

تحمي الألياف الموجودة في الخس مرضى القلب من الاصابة بأمراض خطيرة أخرى، مثل مرض السكري.

بحسب العديد من الدراسات، فإن تناول الخس بانتظام يومياً يحمي مرضى القلب من العديد من مضاعفات أمراض القلب. إذ يسهم الخس في زيادة سيولة الدم، ما يحمي مرضى القلب من الإصابة بالجلطات القلبية الخطيرة ، والتي قد تودي بحياتهم فور حدوثها .

تجدر الإشارة إلى أن تناول الخس وغيره من اصناف الطعام لأغراض علاج الأمراض والتخلص منها، يجب أن يتم تحت إشراف الطبيب المختص وبعد استشارته.