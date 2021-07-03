أسباب مرض العصب السابع وأعراضه

مرض العصب السابع أو شلل الوجه النصفي هو التهاب يصيب العصب رقم سبعة في المخ، وهو العصب المسؤول عن التحكم في عضلات الوجه، لذلك فإن التهاب العصب السابع يؤثر بشكل واضح على تعابير الوجه ومدى القدرة على التحكم بها.

ولذلك أعراض وأسباب وردت في موقع "وزارة الصحة السعودية" نتعرف عليها في التالي.

أعراض مرض العصب السابع

الإصابة بمرض العصب السابع يسبب أعراضاً واضحة في الوجه، تظهر بشكل مفاجئ وسرعان ما تتطور خلال أيام أو أسابيع تبعًا للحالة، وتؤدي في نهاية الأمر إلى الإصابة بشلل في نصف الوجه. ومن أبرز الأعراض:

حدوث ارتخاء في عضلات جانب واحد من الوجه ويمكن أن تتطور الحالة إلى شلل كامل في جانب الوجه.

ارتخاء عضلات الوجه يسبب صعوبة في التحكم بعضلات الوجه لإظهار التعابير الطبيعية ويمكن أن ينتج عن ذلك حركات لا إرادية.

فقدان التحكم في العضلات يسبب ضعفاً في التحكم بالشفاه وخروج اللعاب، يرافق ذلك ضعف حاسة التذوق، وعند تطور الحالة يصاب المريض بمشاكل في النطق.

ألم في الفك وألم خلف الأذن.

الشعور بانزعاج من الصوت وزيادة الحساسية تجاهه.

الصداع من الأعراض التي تتكرر عند الإصابة بمرض العصب السابع.

تغيرات في كمية الدموع وجفاف في العيون ومشاكل في النظر عند تطور الحالة.

أسباب مرض العصب السابع

لم يتوصل الطب إلى أسباب رئيسية مباشرة للإصابة بمرض العصب السابع، إلا أن هنالك أسباباً غير مباشرة ترفع من نسبة الإصابة به وهي:

الوراثة.

الإصابة المسبقة بأمراض ناتجة عن عدوى فيروسية، مثل:

الهربس الفموي.

الهربس التناسلي.

جدري الماء.

فيروس الحصبة الألمانية.

فيروس النكاف.

علاج مرض العصب السابع

يمكن أن يشفى المريض من مرض العصب السابع في غضون أسابيع أو سنة كاملة كأبعد تقدير وحسب الحالة المرضية وعمر المريض، حيث يعود العصب إلى وضعه الطبيعي تدريجيًا. وليس هنالك علاج واحد يتبع مع مختلف المرضى، وأغلب العلاجات المتبعة دوت الخليج كالآتي:

الأدوية الطبية وأهمها مضادات الفيروسات وكذلك الأدوية التي تخفف من الأعراض.

العلاج الطبيعي مفيد في هذه الحالة المرضية.

حقن البوتوكس تساهم في علاج مشاكل العيون والشفاه.

الجراحة في بعض الحالات المستعصية النادرة.

أجهزة التنشيط والتحفيز الكهربائي للأعصاب وهي تقنية حديثة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.