لماذا يصيب مرض الفطر الأسود مرضى كورونا وهل هو مرض معدي، وردت الإجابة على هذا السؤال في عدد من التقارير الطبية التي نشرتها جهات صحية رسمية في الدول التي انتشر بها الفطر الأسود بشكل كبير ومنها الهند التي كانت أول الدول التي ظهر بها الفطر الأسود، واتفقت الإجابات على التالي:

مرض الفطر الأسود

مرض الفطر الأسود هو مرض غير معدي وهو مرض موجود منذ آلاف السنين وينتقل إلى الإنسان عند استنشاق الهواء الذي يحوي الأبواغ الناتجة عن الفطريات المتواجدة في البيئة المحيطة من حولها مثل النباتات والتربة.

هنالك اكثر من نوع للأمراض الفطرية وأهمها الفطر الأسود والفطر الأصفر والفطر الأبيض.

مرض الفطر الأسود وكورونا

تزامن انتشار مرض الفطر الأسود مع انتشار فيروس كورونا، وسجلت كثير من الحالات لمرضى كورونا أصيبوا بمرض الفطر الأسود، ويعود ذلك إلى أن مرضى كورونا خاصة من الحالات المتقدمة ممن يعالجون على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفى يعانون من ضعف المناعة بسبب العلاجات المتبعة التي تستخدم في علاج كورونا وأعراضه وتلك الأدوية تؤثر على مناعة الجسم ومنها أدوية الكورتيزون والمضادات الحيوية.

من جانب آخر فإن مرض الفطر الأسود يمكن أن يصيب أي شخص لديه مشاكل في المناعة مثل:

مرضى الإيدز.

مرضى السكري.

مرضى اللوكيميا وسرطان الغدد الليمفاوية.

ويسبب مرض الفطر الأسود مجموعة من الأعراض وهي:

ضعف في أطراف الجسم.

تكرار حدوث قيء دموي.

حدوث ألم وتورم في جهة واحدة من الوجه.

مشاكل في التنفس.

ألم واحمرار شديد في العيون وجحوظ في مقلة العين.

الاضطرابات العقلية.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.