مشروبات طبيعية تعزز عمل الكبد بدون أدوية

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جمانة الصباغ السبت,03 تموز (يوليو) 2021 - 17:45
يقوم الكب بالعديد من المهام والوظائف المختلفة ذات التأثير في أعضاء وأجزاء عدة من الجسم، حيث يلعب الكبد دورًا في عمليتي هضم وامتصاص الدهون، إضافة لدوره في معالجة الدم القادم من المعدة والأمعاء، وتشكيل مغذيات جديدة يحتاجها الجسم مثل البروتينات الضرورية لبلازما الدم والكوليسترول للمساعدة على نقل الدهون عبر الجسم.
إضافة إلى تصفية وتنقية الدم، وتعزيز عمل الجهاز المناعي، وتخزين المعادن والفيتامينات وغيرها من الأدوار الهامة التس تستدعي الحفاظ على صحة الكبد سليماً ومعافى طوال الوقت.
إلا أن الكبد وكغيره من أعضاء الجسم، قد يكون عرضة لأمراض ومشاكل صحية قد تؤدي إلى تدني وفقدان قدرة الكبد على القيام بمهامه المعهودة. ما يؤثر سلباً على الصحة، ويضطر المريض لتناول بعض الادوية للمساعدة في علاج امراض الكبد والتخفيف من حدتها واعراضها.
لكن بالإمكان تعزيز عمل الكبد بوسائل طبيعية، تتمثل في تحضير وتناول مشروبات طبيعية تعزز عمل الكبد وتعيده لسابق عهده.
مشربات طبيعية تعزز عمل الكبد بدون أدوية
هذا ما نصحت به الدكتورة أليسا بوداكوفسكايا، خبيرة التغذية والجهاز الهضمي الروسية أثناء مقابلة لها مع قناة "موسكو 24" الفضائية، مشددة على ان اتباع بعض الطرق الطبيعية ومنها تناول المشروبات الطبيعية، يسهم في إعادة وظائف الكبد المعتادة دون الحاجة للأدوية.
والمشروبات الطبيعية التي وصفتها الخبيرة الروسية لمرضى الكبد تتمثل في التالي:
- المياه المعدنية: أكدت بوداكوفسكايا على ضرورة استهلاك الأصحاء لكوب من المياه المعدنية مرة واحدة في اليوم وقبل نصف ساعة من تناول الطعام. أما لمرضى الكبد، فإنهم توصيهم بشرب حوالي 3 أكواب من هذه المياه يومياً.
- عصير الشمندر: بحسب بوداكوفسكايا، فإن هذا العصير هو واحد من المشروبات الطبيعية التي لا غنى عنها في النظام الغذائي، كونه يحتوي على مادة تحول دون تطور السرطان. ويساعد تناول عصير الشمندر في تعزيز خلايا الكبد وزيادة خصائصه لجهة إزالة السموم.
- عصائر الجزر واليقطين: دوت الخليج عصائر صحية تسهم في تعزيز عمل الكبد، فالجزر غني بالكاروتينات التي تخفض من الآثار السلبية للسموم. وتنصح بوداكوفسكايا بتناول كوب من 250 ملل من هذه العصائر يومياً.
- القهوة: الساحرة السوداء التي يبدو أن لها منافع عديدة على الصحة ومنها صحة الكبد، وأكدت بوداكوفسكايا أن القهوة تعد من المشروبات المفيدة للكبد كون الكافيين فيها يعزز تنشيط إفراز إنزيمات الكبد التي تؤثر على عملية التمثيل الغذائي. لكنها نصحت بتناول قهوة طبيعية وليس فورية، وعدم الإكثار من تناول القهوة يومياً بما لا يزيد عن كوبين أو 3 أكواب كأقصى حد.
- الحليب: يمكن إضافته للقهوة أو تناوله لوحده، ويسهم الحليب في تحسين وظائف الكبد، بشرط أن يكون قليل الدسم ويحوي نسبة منخفضة من الدهون.
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