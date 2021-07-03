مشروبات طبيعية تعزز عمل الكبد بدون أدوية

يقوم الكب بالعديد من المهام والوظائف المختلفة ذات التأثير في أعضاء وأجزاء عدة من الجسم، حيث يلعب الكبد دورًا في عمليتي هضم وامتصاص الدهون، إضافة لدوره في معالجة الدم القادم من المعدة والأمعاء، وتشكيل مغذيات جديدة يحتاجها الجسم مثل البروتينات الضرورية لبلازما الدم والكوليسترول للمساعدة على نقل الدهون عبر الجسم.

إضافة إلى تصفية وتنقية الدم، وتعزيز عمل الجهاز المناعي، وتخزين المعادن والفيتامينات وغيرها من الأدوار الهامة التس تستدعي الحفاظ على صحة الكبد سليماً ومعافى طوال الوقت.

إلا أن الكبد وكغيره من أعضاء الجسم، قد يكون عرضة لأمراض ومشاكل صحية قد تؤدي إلى تدني وفقدان قدرة الكبد على القيام بمهامه المعهودة. ما يؤثر سلباً على الصحة، ويضطر المريض لتناول بعض الادوية للمساعدة في علاج امراض الكبد والتخفيف من حدتها واعراضها.

لكن بالإمكان تعزيز عمل الكبد بوسائل طبيعية، تتمثل في تحضير وتناول مشروبات طبيعية تعزز عمل الكبد وتعيده لسابق عهده.

مشربات طبيعية تعزز عمل الكبد بدون أدوية

هذا ما نصحت به الدكتورة أليسا بوداكوفسكايا، خبيرة التغذية والجهاز الهضمي الروسية أثناء مقابلة لها مع قناة "موسكو 24" الفضائية، مشددة على ان اتباع بعض الطرق الطبيعية ومنها تناول المشروبات الطبيعية، يسهم في إعادة وظائف الكبد المعتادة دون الحاجة للأدوية.

والمشروبات الطبيعية التي وصفتها الخبيرة الروسية لمرضى الكبد تتمثل في التالي: