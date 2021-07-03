طريقة عمل خبز الفتوت الهش من اشهر المخبوزات في المدينة بالسعودية

طريقة عمل خبز الفتوت الهش والخفيف بالزبادي من أشهر المخبوزات المعروفة خاصة في المدينة المنورة بالسعودية دائما يتوافر على المائدة في إفطار الصباح سمي بهذا الاسم لأنه يحتوي على فتوت من الجبنه المفتتة والتي تعد ما المكونات الأساسية في هذه الوصفة خبز الفتوت بالجبنه النابلسية أو الجبنه البيضاء كما يمكن عمل هذه الوصفة بأكثر من حشوة مثل الزعتر أساس وصفة خبز الفتوت من التراث الفلسطيني في مدينه نابلس سوف نقوم بتحضير هذه الوصفة بطريقة سهلة وسريعة وهي خبز الفتوت. طريقة عمل خبز الفتوت ومكوناته طريقة عمل خبز الفتوت ومكوناته المكونات.. 6 أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.

علبة زبادي وزن 400 جرام.

نصف كوب سكر ابيض.

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

أحضار 2 حبه بيض.

1 كوب من الجبنه البيضاء المفتتة.

نصف كوب زيت الزيتون.

حسب الرغبة 2 ملعقة محسن خبز.

حوالي 200 جرام زبدة طرية بدرجة حرارة المطبخ.

نصف كوب من الحليب البودر.

توابل الخبز يمكن استبدالها بكمية من( اليانسون والشمر و حبة البركة السمسم والمستكه والكمون) الكمون المحمص المطحون أو الصحيح ويكون المعيار عبارة عن ملعقة كبيرة من أي نوع سابق. طريقة تحضير خبز الفتوت نحضر نصف كوب ماء دافئ ونضع فيه الخميرة الفورية ملعقة صغيرة من السكر تقلب المكونات جيدا مع بعضها وتترك جانبا الاستعمال. في وعاء مخصص للعجن يتم خلط المكونات من الدقيق بعد نخله والحليب البودر والزبدة والملح والسكر والبيض ثم تخلط كل المكونات مع بعضها. ثم نضيف عليهم كوب الخميرة السابق أعداده ثم إضافة توابل الخبز من السمسم أو حبة البركة أو المستكه أو المحلب المطحون وكوب الجبنه المفتت وزيت الزيتون ونقوم بالعجن لمدة 15 دقيقة حتى نتمكن من الحصول على عجينة متماسكة وطرية لا تلتصق باليد. ندهن وجه العجين بقليل من الزيت ثم يغطى بكيس بلاستيك وعليه منشفه ويترك في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمه و يختمر. بعد أن يختمر العجين نأخذ منه قطعة كبيرة ونفردها على سطح مرشوش بالدقيق. ثم يقوم بتقطيع العجين عن طريق قطاعه دوائر سميكة أو تقطع باليد. ثم نحضر صينية خبز مدهون بقليل من الزيت ونرص فيها الخبز الفتوت ويترك لمدة 15 دقيقة اخرى ليختمر. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 250 درجة وعندما يسخن ندخل صينية خبز الفتوت. تترك الصينية في الفرن إلي أن ينضج الخبز و يحمر من أسفل ومن أعلي لمدة ما بين 15 و 20 دقيقة. يتم إخراج الصينية من الفرن وتدهن بزيت الزيتون ويرش عليها قليل من السمسم وحبة البركة على الوجه و تغطى بفوطة مطبخ حتى نحافظ على طراوة الخبز. طريقة تحضير خبز الفتوت ضعي خبز الفتوت بطبق التقديم وصحة وهناء. الوسوم

طريقة عمل خبز الفتوت الهش والخفيف بالزبادي من أشهر المخبوزات المعروفة خاصة في المدينة المنورة بالسعودية دائما يتوافر على المائدة في إفطار الصباح سمي بهذا الاسم لأنه يحتوي على فتوت من الجبنه المفتتة والتي تعد ما المكونات الأساسية في هذه الوصفة خبز الفتوت بالجبنه النابلسية أو الجبنه البيضاء كما يمكن عمل هذه الوصفة بأكثر من حشوة مثل الزعتر أساس وصفة خبز الفتوت من التراث الفلسطيني في مدينه نابلس سوف نقوم بتحضير هذه الوصفة بطريقة سهلة وسريعة وهي خبز الفتوت. طريقة عمل خبز الفتوت ومكوناته طريقة عمل خبز الفتوت ومكوناته المكونات.. 6 أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.

علبة زبادي وزن 400 جرام.

نصف كوب سكر ابيض.

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

أحضار 2 حبه بيض.

1 كوب من الجبنه البيضاء المفتتة.

نصف كوب زيت الزيتون.

حسب الرغبة 2 ملعقة محسن خبز.

حوالي 200 جرام زبدة طرية بدرجة حرارة المطبخ.

نصف كوب من الحليب البودر.

توابل الخبز يمكن استبدالها بكمية من( اليانسون والشمر و حبة البركة السمسم والمستكه والكمون) الكمون المحمص المطحون أو الصحيح ويكون المعيار عبارة عن ملعقة كبيرة من أي نوع سابق. طريقة تحضير خبز الفتوت نحضر نصف كوب ماء دافئ ونضع فيه الخميرة الفورية ملعقة صغيرة من السكر تقلب المكونات جيدا مع بعضها وتترك جانبا الاستعمال. في وعاء مخصص للعجن يتم خلط المكونات من الدقيق بعد نخله والحليب البودر والزبدة والملح والسكر والبيض ثم تخلط كل المكونات مع بعضها. ثم نضيف عليهم كوب الخميرة السابق أعداده ثم إضافة توابل الخبز من السمسم أو حبة البركة أو المستكه أو المحلب المطحون وكوب الجبنه المفتت وزيت الزيتون ونقوم بالعجن لمدة 15 دقيقة حتى نتمكن من الحصول على عجينة متماسكة وطرية لا تلتصق باليد. ندهن وجه العجين بقليل من الزيت ثم يغطى بكيس بلاستيك وعليه منشفه ويترك في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمه و يختمر. بعد أن يختمر العجين نأخذ منه قطعة كبيرة ونفردها على سطح مرشوش بالدقيق. ثم يقوم بتقطيع العجين عن طريق قطاعه دوائر سميكة أو تقطع باليد. ثم نحضر صينية خبز مدهون بقليل من الزيت ونرص فيها الخبز الفتوت ويترك لمدة 15 دقيقة اخرى ليختمر. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 250 درجة وعندما يسخن ندخل صينية خبز الفتوت. تترك الصينية في الفرن إلي أن ينضج الخبز و يحمر من أسفل ومن أعلي لمدة ما بين 15 و 20 دقيقة. يتم إخراج الصينية من الفرن وتدهن بزيت الزيتون ويرش عليها قليل من السمسم وحبة البركة على الوجه و تغطى بفوطة مطبخ حتى نحافظ على طراوة الخبز. طريقة تحضير خبز الفتوت ضعي خبز الفتوت بطبق التقديم وصحة وهناء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل خبز الفتوت الهش من اشهر المخبوزات في المدينة بالسعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.