خلطات فعالة لتضيف البوتاجاز والمطبخ في نصف ساعة فقط بمكونات في المنزل

يعتبر المطبخ من اهم الأماكن الموجودة في البيت والتي يكشف عن نظافة ربة المنزل، ويعتبر المطبخ مملكة للسيدات وهو من اهم أركان المنزل، وتجد الكثير من النساء الصعوبة في تضيف المطبخ وخاصة البوتاجاز لما تحتويه علي تراكم في الدهون، وكما أخبرناكم من قبل أن المواد الكيميائية خطر جدا في الاستخدام علي الأسطح التي تكون قابلة للاشتعال، ولكن كما هو المعتاد فان الحل في المواد الطبيعية الموجودة في اغلب المنازل التي قد لا يعرف البعض كيفية استخدامها كعناصر لتنظيف الأسطح التي يوجد عليها دهون مثل البوتاجاز، وسوف نتحدث في هذا المقال عن افضل العناصر الطبيعية التي تتواجد في المنزل والتي يمكن استخدامها في تنظيف اسطح البوتاجاز أو أي اسطح أخري يوجد بها دهون ويمكن أيضا استخدمها علي أرضية الحمام.

الماء والصابون: تعتبر هذه الطريقة هي الطريقة الأسهل والأبسط في تنظيف الأسطح التي تتراكم عليها الدهون وتكون عبارة عن ماء دافئ والكثير من صابون التنظيف وفوطة نظيفة لتجفيف الأسطح بعد غسلها ولكن تعتبر هذه الطريقة غير فعالة في الدهون الصعبة فلا تعطي نتيجة بشكل مرضي.

الخل الأبيض: يعتبر الخل الأبيض من المطهرات القوية جدا في التنظيف، ويمكن استخدامه كمادة فعالة بشكل مباشر أو يمكن تخفيفه بالماء واستخدامه بشكل يومي علي اسطح البوتاجاز بعد الانتهاء من الطبخ.

الملح والبيكنج صودا: وتعتبر هذه الطريقة هي الطريقة الأسهل في إزالة الأسطح التي تحتوي علي دهون صعبة في المطبخ، ونقوم بإحضار ملعقة كبيرة من الملح وملعقة كبيرة من البيكنج صودا مع قليل من الماء الدفئ ونقوم بالمزج ويستخدم الخليط علي الأسطح بشكل مباشر مع مراعاة استخدام قفازات في اليد حتي لا تتأثر الجلد بالمادة المستخدمة في التنظيف.

زيت الزيتون أو الزيت النباتي: نقوم بوضع القليل من زيت الزيتون أو الزيت النباتي علي قطعة من القماش ذات الألياف الخشنة حتي تعطي نفس فاعلية السلك المواعين ثم نقوم بفرك الأسطح المتسخة جيدا حتي تزول البقعة المتسخة وتكرر تلك العملية كل أسبوع مرتين حتي تحافظي علي نظافة المطبخ.

ملاحظه هامة:

خطوات تنظيف اسطح البوتاجاز بمكونات في كل المنازل:

تعتبر هذه الطرق فعالة بشكل كبير علي اسطح كل من البوتاجاز وأي اسطح يوجد بها دهون كما تعتبر فعاله علي اسطح الحمامات وأيضا الحنفيات.