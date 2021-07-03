خلطة تبييض اليدين والرجلين بياض الثلج خلال 3 أيام فقط وودعي اسمرار الركب والكوعين والرقبة

خلطة تبييض اليدين والرجلين بياض الثلج تعد واحدة من أقوى الخلطات ذات الفاعلية العالية، حيث تساعد هذه الوصفة في القضاء على الاسمرار من أول استخدام، ولذلك سوف نقدم إليكي هذه الطريقة عبر موقعنا ثقفني، فعادة ما تبحث الكثير من السيدات والفتيات عن الوصفات و الخلطات الطبيعية الفعالة والتي تساعد في تبييض البشرة واليدين والرجلين وكذلك الكوع والركبتين أو أي مناطق غامقة في الجسم، فمن خلال هذا المكون الطبيعي سوف تتمكني من استعادة لون بشرتك الطبيعية والأصلية من جديد، وسوف تحصلي على بشرة مشرقة وبيضاء وذات نضارة عالية بكريم بسيط من صنع يديك ولن تحتاجي لشراء الكريمات الباهظة الثمن مرة أخرى. خلطة تبييض اليدين والرجلين بياض الثلج خلطة تبييض اليدين والرجلين بياض الثلج المكونات: نصف كوب من الأرز الأبيض العادي.

2 كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من النشا.

ربع كوب من ماء الورد .

عصير ليمونه كاملة.

ملعقة كبيرة من عسل النحل. خطوات تحضير خلطة بياض اليدين في يومين احضري وعاء وضعيه على نار هادئة ثم أضيفي إليه كوب من الماء، ثم يليه نصف كوب الأرز المغسول جيدا للتخلص من الشوائب و الأتربة العالقة فيه.

اتركي الخليط على نار هادئة مع مراعاة تقلبهم بين الحين والأخر حتى يبدأ الأرز في الغليان و ينضج قليلا.

بعد ذلك ارفعي الخليط من على النار واتركيه جانبا حتى يبرد جيدا ثم أضيفيه في الخلاط الكهربائي، وأضيفي إليهم ملعقة النشا والعسل وأخيرا أضيفي ماء الورد.

استمري في الخفق حتى تحصلي على قوام كريمي ناعم للغاية ولا يوجد به أي تكتلات.

قومي بحفظ هذا الخليط في عبوة نظيفة ومعقمة وتكون محكمة الغلق، ويتم الاحتفاظ به في الثلاجة لحين الاستخدام. خطوات تحضير خلطة بياض اليدين في يومين أما عن خطوات استخدام خلطة تبييض اليدين والرجلين مضمونة سيكون من خلال وضع كمية مناسبه من الكريم السحري على منطقه الرجلين واليدين والبشرة وكذلك الرقبة والكوعين والركبتين أو أي مكان يعاني من الاسمرار فيه، ثم يترك هذا الكريم السحري لمدة عشرون دقيقة ويغسل، وبعد مرور ثلاث أيام فقط من استخدام سوف تحصلين على تبييض فوري للبشرة، وسوف تلاحظين تبييض اليدين والرجلين كبياض الثلج استمري على استخدام هذا الكريم بشكل يومي ولن تعاني من الاسمرار مرة أخرى. الوسوم

خلطة تبييض اليدين والرجلين بياض الثلج تعد واحدة من أقوى الخلطات ذات الفاعلية العالية، حيث تساعد هذه الوصفة في القضاء على الاسمرار من أول استخدام، ولذلك سوف نقدم إليكي هذه الطريقة عبر موقعنا ثقفني، فعادة ما تبحث الكثير من السيدات والفتيات عن الوصفات و الخلطات الطبيعية الفعالة والتي تساعد في تبييض البشرة واليدين والرجلين وكذلك الكوع والركبتين أو أي مناطق غامقة في الجسم، فمن خلال هذا المكون الطبيعي سوف تتمكني من استعادة لون بشرتك الطبيعية والأصلية من جديد، وسوف تحصلي على بشرة مشرقة وبيضاء وذات نضارة عالية بكريم بسيط من صنع يديك ولن تحتاجي لشراء الكريمات الباهظة الثمن مرة أخرى. خلطة تبييض اليدين والرجلين بياض الثلج خلطة تبييض اليدين والرجلين بياض الثلج المكونات: نصف كوب من الأرز الأبيض العادي.

2 كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من النشا.

ربع كوب من ماء الورد .

عصير ليمونه كاملة.

ملعقة كبيرة من عسل النحل. خطوات تحضير خلطة بياض اليدين في يومين احضري وعاء وضعيه على نار هادئة ثم أضيفي إليه كوب من الماء، ثم يليه نصف كوب الأرز المغسول جيدا للتخلص من الشوائب و الأتربة العالقة فيه.

اتركي الخليط على نار هادئة مع مراعاة تقلبهم بين الحين والأخر حتى يبدأ الأرز في الغليان و ينضج قليلا.

بعد ذلك ارفعي الخليط من على النار واتركيه جانبا حتى يبرد جيدا ثم أضيفيه في الخلاط الكهربائي، وأضيفي إليهم ملعقة النشا والعسل وأخيرا أضيفي ماء الورد.

استمري في الخفق حتى تحصلي على قوام كريمي ناعم للغاية ولا يوجد به أي تكتلات.

قومي بحفظ هذا الخليط في عبوة نظيفة ومعقمة وتكون محكمة الغلق، ويتم الاحتفاظ به في الثلاجة لحين الاستخدام. خطوات تحضير خلطة بياض اليدين في يومين أما عن خطوات استخدام خلطة تبييض اليدين والرجلين مضمونة سيكون من خلال وضع كمية مناسبه من الكريم السحري على منطقه الرجلين واليدين والبشرة وكذلك الرقبة والكوعين والركبتين أو أي مكان يعاني من الاسمرار فيه، ثم يترك هذا الكريم السحري لمدة عشرون دقيقة ويغسل، وبعد مرور ثلاث أيام فقط من استخدام سوف تحصلين على تبييض فوري للبشرة، وسوف تلاحظين تبييض اليدين والرجلين كبياض الثلج استمري على استخدام هذا الكريم بشكل يومي ولن تعاني من الاسمرار مرة أخرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلطة تبييض اليدين والرجلين بياض الثلج خلال 3 أيام فقط وودعي اسمرار الركب والكوعين والرقبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.