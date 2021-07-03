طريقة عمل برياني الدجاج بالطريقة الهندية الأصلية ألذ طعم وأسهل تحضير

طريقة عمل برياني الدجاج الهندية والتي تشتهر في الهند وهي من الأكلات الهندية الشهيرة والتي تنتشر كذلك في المطاعم الهندية في معظم أنحاء العالم، وذلك بسبب مذاقها الطيب والشهي، وسنتعرف على كيفية تحضير هذه الوجبة بسهولة وبكافة تفاصيلها للحصول على نتيجة مرضية ورائعة لهذا الطبق الشهي، ويجب قبل البدء في تطبيق الوصفة القيام بتنظيف الدجاج بالطريقة الصحية والصحيحة للتخلص من الزفارة والأشياء التي من الممكن أن تغير من طعم الدجاج إذا تركناها، ثم بعد ذلك البدء في تحضير المقادير المطلوبة لعمل هذه الوجبة الشهية.

مقادير وجبة برياني الدجاج

المقادير المطلوبة لتتبيل وجبة الدجاج هي الآتي:

أولا الدجاج ويتم تقطيع الدجاجة إلى أربعة أجزاء. كوب من اللبن حوالي 5 ملاعق كبيرة من الكزبرة الخضراء مفرومة جيدا. ثلاثة ملاعق من النعناع مقطعة بنفس طريقة الكزبرة. حوالي ثمرة واحدة من البصل ويتم تقطيعها إلى شرائح. حوالي 5 فصوص من الثوم ويتم هرسه جيدا. ملعقة كبيرة من الزنجبيل البودرة. عصيرة حبة ليمون. ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الذرة او زيت الزيتون. البهارات لزوم التتبيل من الملح والفلفل الأسود والقرفة والهيل والقرنفل المطحون وبهارات برياني يمكن شرائها من العطار، ويتم إضافة مقدار ملعقة صغيرة أو أقل من كل كل نوع بهار.

كوبان من الأرز البسمتي. ورق لورة أو ورق الغار بمقدار ورقتين. ربع ملعقة من القرنفل المطحون. ربع ملعقة من الأرز. ربع ملعقة من كلا من الهيل واللومي والقرفة. ربع كوب من النعناع الأخضر الطازج. ربع كوب من البصل المحمر. ملعقتين كبيرتين من السمن. ملعقة كبيرة من ماء الورد. رشة من الزعفران.

مقاديير تحضير الأرز البسمتي

ملاحظة هامة: بعض الأشخاص لا يحبون هذا الكم الكبير من البهارات المختلفة ولذلك يمكن الإستغناء عن بعض أنواع البهارات الغير مفضلة لديكم أو الإستعانة بنوع أو اثنين فقط من البهارات المذكورة، مع ملاحظة أن الطعام الهندي يعتمد بكثرة على البهارات وهذا سر الإكثار منها.

طريقة تحضير وتجهيز الدجاج البرياني

أوضحنا طريقة تنظيف الدجاج بالأعلى ويفضل نزع الجلد أثناء التنظيف، ويتم تتبيل الدجاجة بالمكونات المذكورة بالأعلى ثم تترك في الثلاجة لمدة ساعة.

نضع مقدار ملعقتين السمن مع زيت الذرة أو الزيتون أيهما متاح، ثم نضع أجزاء الدجاج المتبلة فيها مع باقي مكونات التتبيل ويتم التقليب باستمرار حتى يتغير لون الدجاج إلى اللون الذهبي، ونتركه يتحمر لمدة 10 دقائق، ثم نضيف إليه مقدار كوبان كبيرة من الماء ويترك ليغلي حتى ينضج تماما وبالتقريب يتم تركه حوالي نصف ساعة.

بعد مرور الوقت المذكور ويجف الماء المضاف نقوم بوضع الأرز فوق الدجاج، ويمكن إخراج الدجاجة ونضعها بالفرن للشوي.

أما طريقة عمل الأرز فلا تختلف عن الطريقة العادية كثيرة، نغسل الأرز في البداية بشكل جيد عدة مرات، ثم نحضر إناء طبخ الأرز ونضع به الماء الساخن مع البهارات المذكورة الأعلى، وما إن يبدأ بالغليان ثم نقوم بإضافة الأرز “لا يتم نقع الأرز” ويترك على النار لمدة 10 دقائق ثم نخرج كمية الماء المتبقية بالأرز يتم تصفيتها حتى لا يصبح معجن، ثم بعد ذلك يتم إضافته في الإناء الآخر المجهز به الدجاج مسبقا.

أخيرا في إناء الدجاج يتم وضع الأرز ونقوم بتوزيع الكزبرة الخضراء وأوراق النعناع والبصل، ثم نضع طبقة أخرى من الأرز ورش الخضرة بنفس الطريقة مع ربع كوب من الماء وماء الورد ويترك الأرز ليستوي على البخار ويغطى لمدى نصف ساعة على نار هادئة ليقدم مع الدجاج.