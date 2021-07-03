طريقة عمل مكرونة بالبشاميل بطريقة سهلة وتنجز الوقت

عدنا معكم مرة أخرى في سلسلة تعرف على تاريخ أكلتك وسنحرص اليوم على عرض طريقة عمل مكرونة بالبشاميل الخطيرة التي يريد الكثير أن يتعرفوا عليها، لأن الأطفال والكبار لا يحبون غيرها، لذلك لنتعرف على الطرق الشهيرة لصنعها بالإضافة إلى الصفة التاريخية لهذه الأكلة في مصر.

تاريخ المكرونة بالبشاميل

البشاميل هو صوص فرنسي يتم صنعه باللبن والزبد والطحين، ويتم استخدامه في المطبخ الفرنسي بشكل كبير جدًا، وكان من محبي هذا الصوص الماركيز دي باشاميل وبسبب حبه لهذا الصوص في جميع المطاعم التي كان يذهب إليها، فأطلقوا اسمه على الصوص الأبيض.

لكن المكرونة بالبشاميل كطبقات تم أخذها من المطبخ الإيطالي وهذا لأنه مشهور بالمعجنات والبيتزا والمعكرونة، لكنه يسمى باستيتشو أي عبارة عن معكرونة موضوع عليها طبقة من اللحم الضأن المفروم بالإضافة إلى صوص البشاميل الشهي.

من الجيد أن تبحث عن وصفة يفضلها الكثيرين لكن الأفضل أن تقوم بتنفيذها بطريقة جيدة حتى تصبح رائد هذه الوصفة في منزلك، وإليك المكونات:

نصف كيلو مكرونة أقلام.

نصف كيلو لحم أحمر مفروم به نسبة قليلة من الدهن.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

قم بإشعال الفرن لدرجة حرارة 180 درجة مئوية. احرص الآن على إحضار وعاء كبير تقوم بوضع ماء وملح وتتركه حتى يغلي وبعد ذلك تبدأ في وضع مقدار المكرونة. الآن قم بتقطيع بصلة متوسطة وقم بتقليبها جيدًا في الزبدة أو المادة الدهنية التي تسعى إلى استخدامها. يجب أن تقوم بطاهيها جيدًا حتى تصل إلى درجة الذبول، لأن هناك أشخاص لا يفضلون تناول البصل الظاهر في طعامهم. حان الوقت لوضع اللحم يجب أن تقوم بتسويته جيدًا حتى يتحول اللون الأحمر إلى رمادي. قم بوضع مقدار الملح والفلفل الأسود الآن، تستطيع أن تضع جزر مبشور وبسلة داخل هذا الخليط إذا كنت تريد الحصول على وجبة غذائية كاملة. لكن الآن لديك الطريقة المثالية لعمل البشاميل المثالي لك مشابهة للمحلات بل وأفضل منها.

طريقة عمل البشاميل

لكي تحصل على طريقة عمل مكرونة بالبشاميل صحيحة يجب عليك أن تبدأ في ضبط الصوص الذي سيجعل الأكلة مميزة ولها مذاق استثنائي، وإليك طريقة صنعه:

ثلاث ملاعق من الدقيق الأبيض (دقيق الحبة الكاملة إذا كنت تريده صحي أكثر).

ثلاث ملاعق من الزبدة (يمكن وضع زيت الذرة لكن الزبدة تعطي نكهة افضل وأخف).

لتر ونصف من اللبن الطازج.

ملح وفلفل أسود.