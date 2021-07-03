“بالهوية الوطنية” رابط حجز موعد تطعيم لقاح كورونا mohap.gov.ae الإمارات (فايزر – سينوفارم)

رابط حجز موعد تطعيم لقاح كورونا في دولة الإمارات الذي تقوم وزارة الصحة ووقاية المجتمع بإتاحته للشعب بعد ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات بفيروس كرونا، حيث تقوم الوزارة بالاهتمام بالفرد والاسرة بالدولة من خلال توفير العشرات من البرامج التوعوية وروابط الخدمات التي تخص الصحة والعديد من المجالات، كما تقوم بالتسهيل عليهم من خلال إتاحة التطبيقات على الهواتف الذكية لتيسير حجز موعد لتلقي اللقاح.

وزارة الصحة ووقاية المجتمع

وقد انتشر فيروس كرونا بأعداد كبيرة منذ ظهوره مطلع العام الماضي، وانتشر في جميع أنحاء العالم مسببا إصابات بالملايين وأعداد هائلة من الوفيات، وقامت الدول بالعديد من الإجراءات وقتها وكان الإغلاق العام هو خط الدفاع الأول، ثم بعدها تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية مثل التعقيم ولبس الكمامة وتجنب التجمعات، وتراجعت الأعداد بشكل كبير إلا أن الفيروس ما لبث أن هاجم الجميع بالموجة الثانية ثم الموجة الثالثة، وارتفعت أعداد الإصابات بالعالم من جديد، وكان لدولة الإمارات نصيب من ارتفاع أعداد الإصابات اليومي وخاصة بالفترة الأخيرة.

إجراءات وزارة الصحة

وقد أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في بيانها الأخير عن ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات اليومية بكوفيد 19 وتقوم بالعديد من الإجراءات في هذا الشأن:

عمل العديد من الحملات التوعوية للمواطنين عبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الحديثة للتوعية بما يجب عليهم عمله وما يجب تجنبه.

كما تهتم بنشر ثقافة اللقاح وأهميته وأنواع اللقاحات بعد أن قامت بإتاحة لقاح فايزر وسينوفارم وسبوتنيك.

أتاحت روابط التسجيل الإلكتروني للحصول على اللقاح والذي يكون برقم الهوية الوطنية للمواطنين.

يتم تحديد الموعد في رسالة نصية على الهاتف النقال والذي يكون حسب أولويات الحجز (الصحة – العمر – الأمراض المزمنة).

كيفية الحصول على لقاح كرونا في الإمارات

قامت الدولة باعتماد أنواع اللقاحات الثلاثة، سينوفارم وفايزر وسبوتنيك الروسي، كما أتاحت أيضا أكسفورد وأسترازينكا، وهي تقريبا جميع افضل اللقاحات الموجودة لدى شركات الأدوية العالمية، ويكون الحصول عليه مجانا عبر القنوات الرسمية للحجز في وزارة الصحة وتنمية المجتمع ويتم الحصول على لقاح كرونا من البوابة الرسمية بالإمارات كما تم توفير بوابة للرد على الأسئلة الأكثر شيوعا.

يتم الدخول على رابط التسجيل للقاح بالإمارات والحجز من خلال المركز الصحي التابع له. يقوم المستخدمين (أفراد – عائلات – كادر طبي – كادر تعليمي) بالحجز عبر رابط الموقع. يتم إنشاء حساب جديد أو الدخول برقم الهوية من الحساب المنشئ مسبقا. يقوم المستخدم بإدخال رقم المرور ورقم الهوية الوطنية. يتم اختيار المركز الطبي الأقرب إليك. يقوم باختيار “حجز”. يتم اختيار ايقونة “تأكيد” لقراءة الشروط والأحكام. تصل على الهاتف رسالة التأكيد، على البريد الإلكتروني.

طرق تلقي لقاح كرونا عبر الهاتف الذكي “فايزر – سينوفارم” حجز موعد لتلقي لقاح كوفيد – 19 من خلال نظام الأندرويد

تحديد موعد لتلقي لقاح كوفيد – 19 من خلال نظام (IOS).

خطوات الدخول على رابط حجز موعد تطعيم لقاح كورونا