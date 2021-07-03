طريقة عمل الحمام الكداب المشوي فى الفرن بكل سهولة طريقة بالمنزل

الحمام الكداب يعد من الأكلات التى اشتهرت فى السنوات الأخيرة الماضية، و التى تعتبر من الوجبات التى تمت صناعتها وتقريب شكلها إلى شكل الحمام العادى، وذلك للأستغناء عن شراء الحمام لأنه غالى الثمن ويعتبر من الوجبات المكلفة، ولهذا السبب قرر الكثير من الناس الأستغناء عنه وتبديل بعمل هذا النوع بالفراخ وهو يعتبر تغيير لطعم الفراخ العادى، وتزويده بحشوة الحمام التى سوف تعطيه الطعم والنكهة الجميلة ومجموعة البهارات، واليوم سوف اشرح لكم طريقه سهلة جداً لكى تقومى بصناعته بالمنزل بنفسك بدون تعقيد وكيفية شويه بالفرن، وسوف اقدم لكم متابعينا الأعزاء اليوم مكونات وطريقة تحضير الحمام الكداب بالتفصيل. مكونات الحمام الكداب مكونات الحمام الكداب يتكون الحمام الكداب من مكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهى كمايلي: تتبيلة الفراخ ٣ من اوراك الفراخ المحلية.

١/٢ كوب من البصل المبشور.

٢ ملعقة كبيرة من دبس الرمان.

١/٢ كوب من الطماطم المبشورة.

١/٤ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

١/٢ ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من البصل البودر.

١/٤ ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

١/٢ ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

١/٤ ملعقة صغيرة من جوزة الطيب. الحشوة كوب من الأرز المصري.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

حبة من البصل مقطعة مكعبات صغيرة.

ملعقة كبيرة من الزيت.

١/٤ ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة صغيرة من الملح.

١/٤ ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

١/٢ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

١/٤ ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

١/٢ ملعقة صغيرة من البهارات.

ماء ساخن. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل الحمام الكداب سهلة وبسيطة ولا تحتاج مجهود كبير فى عمله وهى كالتالي: نقوم اولاً بتتبيل الفراخ ونحضر وعاء عميق ونضع به مكونات التتبيلة من البصل المبشور والطماطم المبشور ودبس الرمان والملح والفلفل والبهارات والحبهان وجوز الطيب والثوم البودر والبصل البودر. ونقلب هذه المكونات مع بعضها جيداً ثم نضع اوراك الفراخ بعد خليها من العظم وعليها جيداً، ونخلطهم مع بعض كويس. ونتركها فى التتبيلة ٤ ساعات على الأقل. وبعد ذلك نقوم بإحضار حلة ونضعها على النار ونضع بها الزيت والزبدة ونضيف عليهم البصل ونقلب حتى يصبح لونه ذهبي. ثم نضيف التوابل والأرز ونستمر فى التقليب ثم نضيف الماء الساخن ونسويه ٣/٤ سوا علشان هيكمل سوا فى داخل الحمام. وبعد ذلك هنطلع الفراخ من التتبيلة ونحشيها بالأرز ونقفلها بخلة الأسنان كويس. ونرصهم على شبكة الشواء وندخله الفرن على درجة حرارة ٢٤٠ حتى يأخذ اللون الذهبى ونشغل الشواية شوية حتى يتحمر. وبعد ذلك نخرجه من الفرن وبالف صحة وعافية. الوسوم

الحمام الكداب يعد من الأكلات التى اشتهرت فى السنوات الأخيرة الماضية، و التى تعتبر من الوجبات التى تمت صناعتها وتقريب شكلها إلى شكل الحمام العادى، وذلك للأستغناء عن شراء الحمام لأنه غالى الثمن ويعتبر من الوجبات المكلفة، ولهذا السبب قرر الكثير من الناس الأستغناء عنه وتبديل بعمل هذا النوع بالفراخ وهو يعتبر تغيير لطعم الفراخ العادى، وتزويده بحشوة الحمام التى سوف تعطيه الطعم والنكهة الجميلة ومجموعة البهارات، واليوم سوف اشرح لكم طريقه سهلة جداً لكى تقومى بصناعته بالمنزل بنفسك بدون تعقيد وكيفية شويه بالفرن، وسوف اقدم لكم متابعينا الأعزاء اليوم مكونات وطريقة تحضير الحمام الكداب بالتفصيل. مكونات الحمام الكداب مكونات الحمام الكداب يتكون الحمام الكداب من مكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهى كمايلي: تتبيلة الفراخ ٣ من اوراك الفراخ المحلية.

١/٢ كوب من البصل المبشور.

٢ ملعقة كبيرة من دبس الرمان.

١/٢ كوب من الطماطم المبشورة.

١/٤ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

١/٢ ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من البصل البودر.

١/٤ ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

١/٢ ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

١/٤ ملعقة صغيرة من جوزة الطيب. الحشوة كوب من الأرز المصري.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

حبة من البصل مقطعة مكعبات صغيرة.

ملعقة كبيرة من الزيت.

١/٤ ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة صغيرة من الملح.

١/٤ ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

١/٢ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

١/٤ ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

١/٢ ملعقة صغيرة من البهارات.

ماء ساخن. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل الحمام الكداب سهلة وبسيطة ولا تحتاج مجهود كبير فى عمله وهى كالتالي: نقوم اولاً بتتبيل الفراخ ونحضر وعاء عميق ونضع به مكونات التتبيلة من البصل المبشور والطماطم المبشور ودبس الرمان والملح والفلفل والبهارات والحبهان وجوز الطيب والثوم البودر والبصل البودر. ونقلب هذه المكونات مع بعضها جيداً ثم نضع اوراك الفراخ بعد خليها من العظم وعليها جيداً، ونخلطهم مع بعض كويس. ونتركها فى التتبيلة ٤ ساعات على الأقل. وبعد ذلك نقوم بإحضار حلة ونضعها على النار ونضع بها الزيت والزبدة ونضيف عليهم البصل ونقلب حتى يصبح لونه ذهبي. ثم نضيف التوابل والأرز ونستمر فى التقليب ثم نضيف الماء الساخن ونسويه ٣/٤ سوا علشان هيكمل سوا فى داخل الحمام. وبعد ذلك هنطلع الفراخ من التتبيلة ونحشيها بالأرز ونقفلها بخلة الأسنان كويس. ونرصهم على شبكة الشواء وندخله الفرن على درجة حرارة ٢٤٠ حتى يأخذ اللون الذهبى ونشغل الشواية شوية حتى يتحمر. وبعد ذلك نخرجه من الفرن وبالف صحة وعافية.

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