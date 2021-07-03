طريقة عمل أصابع البطاطس الشهية وصفة سهلة وسريعة التحضير

تعتبر أصابع البطاطس الشهية ، هي من الأكلات اللذيذة وسريعة التحضير وأيضاً تحتوي علي قيمة غذائية عالية، حيث تبحث كثير من السيدات عن عمل أكلات سهلة وسريعة وفي نفس الوقت مغذية اختصاراً للوقت أو نظراً لظروف العمل، وتعتبر هذه الوصفة سريعة ولا تحتاج إلي وقت كثير، وتتميز بمذاق جميل ومقرمش وأيضاً هش جداً، وتعتبر البطاطس من الأكلات التي يعشقها الكثير وخاصة الأطفال، وهي من الأكلات متنوعة التحضير فمن خلالها يمكن تحضير أطباق كثيرة ومتنوعة وشهية، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل أصابع البطاطس الشهية بوصفة سهلة، وطريقة تسويتها بطريقتين مختلفتين.

مكونات عمل أصابع البطاطس الشهية

تتكون الوصفة من مكونات بسيطة جداً ومنخفضة السعر وهي كما يلي:-

4 حبات من البطاطس متوسطة الحجم.

نصف ملعقة صغيرة زعتر.

ملعقة كبيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر.

3 ملاعق كبيرة من البقدونس الأخضر المقطع إلي أجزاء صغيرة.

نصف كوب من نشا الذرة.

نصف كوب من الجبنة الموزاريلا.

يتم تحضير أصابع البطاطس بخطوات سهلة جداً ومذاق رائع وذلك باتباع الخطوات الأتية:-

يتم تقشير البطاطس وغسلها ثم تقطيعها إلي مكعبات متوسطة الحجم، وتسلق في حوالي لتر من الماء علي نار متوسطة لمدة نصف ساعة. ثم يتم تصفيتها من الماء جيداً، وتوضع في طبق متوسط الحجم، ثم يتم هرسها باستخدام شوكة حتي تصبح ناعمة جداً. يضاف إليها التوابل الملح والفلفل الأسود والزعتر والفلفل الأحمر، ثم يضاف إليها البقدونس الأخضر والجبنة الموزاريلا ونقلب المكونات بطريقة جيدة. ثم نضيف إليها النشا ونقلب المكونات، حتي تصبح متجانسة مع بعضها البعض. نعمل على تشكيل البطاطس إلي كرات صغيرة، ثم نفردها على سطح مستوي على شكل أصابع متوسطة الحجم.

طريقة التسوية

يتم تسوية البطاطس بطريقتين مختلفتين هما كما يلي:-