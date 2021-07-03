الكريم السحري لفرد وتنعيم الشعر المجعد الجاف حرير بديل الكيراتين، الشعر هو عنوان الجمال لدي المرأة ولذلك تحرص علي العناية به حتي تتمتع بشعر ناعم ولامع حيث أنه يمنحها ثقة في النفس وإطلاله جذابة.

ولكن نظراً للعوامل التي يتعرض لها الشعر فإنها تتسبب في تلف وضعف الشعر مثل غسل الشعر يومياً أو استخدام الصبغة بصفة مستمرة.

وخاصةً فإن الشعر المجعد يشكل مشكلة كبيرة ولذلك يحاول بشتي الطرق التخلص من جفاف الشعر مما يلجأ إلي شراء منتجات العناية بالشعر.

وهذا للحصول علي شعر مثالي خالي من أي مشاكل حيث أنه يسبب مصدر إزعاج وعلي الرغم من الشكل المميز لهذا النوع من الشعر إلا أنه يحتاج إلي اهتمام فائق.

أقوي كريم طبيعي لفرد وتنعيم الشعر المجعد والجاف كالحرير من أول استخدام

فرد وتنعيم الشعر المجعد والجاف مشكلة تعاني منها العديد من الفتيات مما يشكل صعوبة في كيفية تصفيفه كما يحتاج إلي وقت ومجهود للعناية به.

ولذلك تقوم باستخدام كريمات ووصفات فرد وتنعيم الشعر للتخلص من التجعد والتموج في خصل الشعر.

ولكن هذه المنتجات تتسبب في إيذاء الشعر وضرره أكثر من فوائدها في تنعيم الشعر حيث تحتوي علي مواد كيميائية تجعل الشعر أكثر جفاف.

ولهذا سوف أقدم لك كيفية إعداد كريم سحري لفرد وتنعيم الشعر المجعد والجاف يفيد الشعر ويعمل علي سهولة تمشيطه.

كريم طبيعي من الفازلين وزيت جوز الهند لفرد وتنعيم الشعر المجعد والجاف

الفازلين يعمل علي علاج جفاف الشعر مما يساعد في تنعيم وترطيب الشعر من الداخل.

كما يقوم بفك التشابك في الخصل المجعدة والمموجة.

ويساعد في تقليل تقصف وتكسر الشعر كما يعمل علي تنعيم الشعر ومنحه النعومة واللمعان.

زيت جوز الهند من أكثر الزيوت فاعلية في معالجة الشعر الجاف والمجعد حيث يحتوي علي مواد مرطبة ومضادات أكسدة.

ويعمل علي منح الشعر النعومة والتغذية اللازمة لخصل الشعر للحصول علي المظهر المثالي.

3 ملاعق كبيرة من الفازلين الطبي.

3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

2 كبسولة فيتامين E.

في وعاء عميق قومي بوضع الفازلين وزبدة الشيا ثم يتم تذويبهم في حمام مائي ساخن.

ثم يضاف باقي المكونات وتمزج جيداً حتي تتجانس وتحصلي علي قوام كريمي.

يوضع الكريم في علبة محكمة الغلق ويترك حتي يبرد تماماً.

يتم دهن الشعر بالكريم من الجذور حتي الأطراف مع تدليك فروة الرأس.

يلف الشعر علي شكل طاقية ويغطي بغطاء بلاستيكي ويترك لمدة ساعة.

يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو ويستخدم مرة يومياً للحصول علي شعر ناعم ورطب.

مكونات كريم طبيعي لفرد وتنعيم الشعر المجعد والجاف حرير بدون كيراتينطريقة تحضير كريم طبيعي لفرد وتنعيم الشعر المجعد والجاف وكيفية الاستخدام