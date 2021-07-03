رابط حجز موعد لقاح كورونا liqahcorona.ma في المغرب “كوفيد 19” تسجيل جواز التلقيح

حجز موعد لقاح كورونا liqahcorona.ma يعتبر من أكثر الأشياء بحثا على مؤشرات البحث العالمية في جميع بلاد العالم، وفي الدول العربية، حيث تعتبر المملكة المغربية أيضا من الدول التي اهتمت بشراء اللقاح وتوفير الأنواع الأفضل والتي تتناسب مع طبيعة وصحة الشعب، وقامت وزارة الصحة في المغرب بتحديد رابط تسجيل جواز التلقيح ليقوم الجميع بالحجز حسب جدول الأولويات التي تحدده الوزارة.إجراءات وزارة الصحة بالمملكة المغربية
قامت العديد من دول العالم بإتاحة لقاح كوفيد 19 لمواطنيها، ومنها وزارة الصحة في سلطنة عمان، وليتم التسجيل للحصول على اللقاح قامت وزارة الصحة في المملكة المغربية بتوفير العديد من التسهيلات من خلال توفير البرامج الإعلامية للتوعية بالعديد من الأشياء:
- تعريف بالفيروس.
- تقوم بالتعريف بأهمية التباعد الاجتماعي.
- يتم أيضا شرح أهمية تعقيم اليدين ولبس الكمامة.
- التعريف بأهمية اللقاح وكل ما يخص اللقاح.
وقد قامت الوزارة بتوفير الروابط اللازمة لشرح كيفية التعامل مع الفيروس وأهمية اللقاح وكيفية الاستفادة منه، وذلك من خلال توفير صفحة معلومات فيروس كرونا بالمغرب والتي تشمل جميع المعلومات المطلوبة والتي يسأل عنها المواطن للفهم واتخاذ القرار المناسب للتعامل مع الفيروس كما يتم بيان طريقة التعامل مع المرضى والمصابين وكيفية الإنقاذ، وتقوم الوزارة أيضا بإتاحة الروابط الخاصة بالتسجيل في طلب الحصول على اللقاح المناسب وكذلك روابط الاستعلام عن موعد الحجز.
- يقوم المستخدم بالدخول على صفحة التسجيل أو التحميل.
- يتم كتابة رقم بطاقة التعريف الوطنية.
- يقوم المستخدم بكتابة رمز التحقق.
- يبدا بعدها البحث.
يقوم المواطن في المملكة المغربية بالدخول على رابط البوابة الوطنية لحملة التلقيح للتعرف على الأماكن الأقرب إلية والتي يمكن من خلالها حجز موعد ليتم تلقي اللقاح فيه، حث يقوم بترك بياناته لتحديد الأماكن الأقرب إلى محل السكن.كيفية الاطلاع على موعد التلقيح
- يتم الدخول على رابط الاطلاع على موعد تلقيحي
- يقوم المستخدم بكتابة رقم بطاقة التعريف الوطنية.
- يتم كتابة الاسم العائلي.
- يقوم المستخدم بنقل رمز التحقق.
- يتم اختيار ايقونة “بحث”.
ومن الهام الإشارة إلى ضرورة متابعة الإعداد والإصابات اليومية من الفيروس في المملكة وخريطة الإصابات اليومية ليتم تجنب بؤر الإصابات.
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حجز موعد لقاح كورونا liqahcorona.ma يعتبر من أكثر الأشياء بحثا على مؤشرات البحث العالمية في جميع بلاد العالم، وفي الدول العربية، حيث تعتبر المملكة المغربية أيضا من الدول التي اهتمت بشراء اللقاح وتوفير الأنواع الأفضل والتي تتناسب مع طبيعة وصحة الشعب، وقامت وزارة الصحة في المغرب بتحديد رابط تسجيل جواز التلقيح ليقوم الجميع بالحجز حسب جدول الأولويات التي تحدده الوزارة.إجراءات وزارة الصحة بالمملكة المغربية
قامت العديد من دول العالم بإتاحة لقاح كوفيد 19 لمواطنيها، ومنها وزارة الصحة في سلطنة عمان، وليتم التسجيل للحصول على اللقاح قامت وزارة الصحة في المملكة المغربية بتوفير العديد من التسهيلات من خلال توفير البرامج الإعلامية للتوعية بالعديد من الأشياء:
- تعريف بالفيروس.
- تقوم بالتعريف بأهمية التباعد الاجتماعي.
- يتم أيضا شرح أهمية تعقيم اليدين ولبس الكمامة.
- التعريف بأهمية اللقاح وكل ما يخص اللقاح.
وقد قامت الوزارة بتوفير الروابط اللازمة لشرح كيفية التعامل مع الفيروس وأهمية اللقاح وكيفية الاستفادة منه، وذلك من خلال توفير صفحة معلومات فيروس كرونا بالمغرب والتي تشمل جميع المعلومات المطلوبة والتي يسأل عنها المواطن للفهم واتخاذ القرار المناسب للتعامل مع الفيروس كما يتم بيان طريقة التعامل مع المرضى والمصابين وكيفية الإنقاذ، وتقوم الوزارة أيضا بإتاحة الروابط الخاصة بالتسجيل في طلب الحصول على اللقاح المناسب وكذلك روابط الاستعلام عن موعد الحجز.
- يقوم المستخدم بالدخول على صفحة التسجيل أو التحميل.
- يتم كتابة رقم بطاقة التعريف الوطنية.
- يقوم المستخدم بكتابة رمز التحقق.
- يبدا بعدها البحث.
يقوم المواطن في المملكة المغربية بالدخول على رابط البوابة الوطنية لحملة التلقيح للتعرف على الأماكن الأقرب إلية والتي يمكن من خلالها حجز موعد ليتم تلقي اللقاح فيه، حث يقوم بترك بياناته لتحديد الأماكن الأقرب إلى محل السكن.كيفية الاطلاع على موعد التلقيح
- يتم الدخول على رابط الاطلاع على موعد تلقيحي
- يقوم المستخدم بكتابة رقم بطاقة التعريف الوطنية.
- يتم كتابة الاسم العائلي.
- يقوم المستخدم بنقل رمز التحقق.
- يتم اختيار ايقونة “بحث”.
ومن الهام الإشارة إلى ضرورة متابعة الإعداد والإصابات اليومية من الفيروس في المملكة وخريطة الإصابات اليومية ليتم تجنب بؤر الإصابات.
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