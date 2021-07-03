طريقة عمل بيتزا الكفتة بأسهل المكونات بطريقة بسيطة لا تتطلب مجهود

طريقة عمل بيتزا الكفتة من أروع أنواع البيتزات الأخرى المختلفة، لأنها لا تتعب من يقوم بها كثيراً حيث أنها تتكون من مكونات سهلة وجاهزة، فهناك بيتزا الجمبري وبيتزا الفراخ وبيتزا اللحم وغيرهم ولكن هذا النوع يختلف في الطعم لذيذ وشيق جداً، ويكثر الإقبال على تناول هذه الوجبات لسهولة تحضيرها والقيام بها في أي وقت عند الرغبة، ومن المعروف عند كثير من الأطفال الصغار حبهم الشديد لهذه الأكلات السريعة مثل الساندوتشات والفطائر، لذلك ننصح كل أم القيام بعمل كل ما هو جديد ولذيذ بالنسبة لأولادها لكي تشجعهم على تناول الطعام، وفي مقالنا اليوم سوف نتعرف على مكونات عمل بيتزا الكفتة وطريقة تحضيرها.

مكونات عمل بيتزا الكفتة

تتكون بيتزا الكفتة من مكونات سهلة وبسيطة سوف نتغرف عليها اليوم وهي كما يلي:

٢ كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الزيت.

ماء دافئ حسب الحاجة.

مكونات الحشوة

كفتة.

حبة من البصل مفرومة.

صلصة طماطم.

حبة من الفلفل الأخضر.

فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة.

كمية من الزيتون الأخضر والأسود.

جبنة موتزاريلا.

كزبرة مطحونة.

طريقة تحضير العجينة وعمل الحشوة

تعد طريقة هذه البيتزا من أبسط الطرق وأروعها سوف نتعرف عليها الآن وهي كما يلي:

في البداية نقوم بتحضير العجينة عن طريق وضع السكر والخميرة الفورية ونقلبهم بقليل من الماء حتى يذوب السكر. ننخل الدقيق جيداً ثم نقلب به رشة الملح ونضيفهم على السكر والخميرة ونضيف الماء، ونقوم بالعجن حتى تتماسك العجينة ونضع عليها ملعقة الزيت لكي نلم العجين. نترك العجينة ترتاح لمدة ساعة أو أكثر حتى تخمر ويتضاعف حجمها. في ذلك الوقت نقوم بتحضير الحشوة عن طريق وضع إناء على النار به قليل من الزيت ونقلب به البصل المفروم حتى يذبل. بعد ذلك نضع عليه الكفتة والملح والفلفل الأسود والكزبرة المطحونة ونقلب ثم نتركه حتى تتعصج جيداً.

طريقة الإعداد والتجهيز

يتم تجهيز هذه الأكلة في وقت قصير جداً لا يعطلك عن فعل أي شئ آخر وهي كالتالي: