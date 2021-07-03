افضل تتبيلات واستخدام لحوم العيد والكفتة المشوية

تتبيلات اللحوم، اهم مايميز الطعم فى اى صنف يمكن تحضيرة هو التتبيل المضاف اليها ووقت التبيلة، لذلك نحرص دائما على توفير مجموعة من التوابل الهامة فى المطبخ تدخل فى تحضير انواع مختلفة من الاطباق، مع بعض الاضافات الاخر مثل عصير الليمون، الخل سنعرض لكم انواع مختلفة من التتبيلات.

استخدم لحوم العيد، فى ايام عيد الاضحى المبارك وتوافر اللحوم لدينا نرغب فى تحضير اطباق مختلفة من اللحوم يزداد الامر حيرة فى اى قطع من اللحم تصلح لتحضير تلك الصنف، وتحضير اطباق مختلفة من اللحوم.

تتبيلات للحمة العيد

للحصول على مذاق مختلف وشهى سنقدم لكم افضل انواع تتبيلات شوى، مختلفة يمكن استخدامها للشوى، اكثر من تتبيلة شوى، كما سنوضخ عبر موقعنا ثقفنى بعض الاصناف يمكن تحضيرها من اللحم، ومعرفة اسماء قطع اللحم.

عدد1 بصل.

4حبات طماطم كبيرة.

5 فصوص ثوم كبيرة.

نصف كوب خل .

ربع معلقة من السكر.

ربع كوب عصير ليمون.

ليمونة مقطعة ارباع بالقشر.

ملعقة ونصف صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة (بهارات).

ملعقة صغيرة زعتر.

ملعقة صغيرة جنزبيل مطحون.

عدد فلفل أخضر، ويمكن اضاقة فلفل أحمر حامي لمن يرغب فى تناول طعام حار.

يخلط جميع المكونات فى الكبة ويجب ترك اللحم فى التتبيلة مدة لاتقل عن ساعة.

تتبيلة شوى الكفتة.

تفل بصل.

معلقة صغيرة من زعتر.

معلقة صغيرة من فلفل الاسود.

معلقة صغيرة من نعناع مجفف.

معلقة صغيرة من كزبرة.

معلقة من السماق.

ربع معلقة من الملح.

يخلط جميع التوابل وتضع على لحم المفروم ويخلط جيدا والافضل يضع فى الكبة ثم تترك ترتاح لمدة نص ساعة ثم نبدا فى تحضير اصابع الكفتة.

واستخدام 2 معلقة من معجون الطماطم+ ماء بصل+ رشة من الملح+ رشة من الفلفل الاسود، ويضع عند وقت تحضير اصابع الكفتة.

تتبيل الكبدة الاسكندرانى.

ثوم مفروم.

معلقة صغيرة من الكمون.

نص معلقة ملح.

نص معلقة صغيرة من فلفل الاسود.

عصيرليمون.

خل.

ربع معلقة صغيرة شطة.

ماء بصل.

معلقة صغيرة من كزبرة ناشفة.

شاورما لحمة.

ثوم مفروم.

معلقة من ملح.

معلقة من فلفل الاسود.

معلقة صغيرة من سماق.

2 معلقة كبيرة من خل.

معلقة كبيرة من زيت.

تتبيل لحم ستيك.

معلقة من خل. عصير ليمون. معلقة من معجون الطماطم. معلقة صغيرة من ملح. معلقة صغيرة من فلفل الاسود.

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استخدام لحمة العيد