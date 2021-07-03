خطوات سهله وبسيطه لعمل الكبسة السعودي بالدجاج اللذيذ في المنزل

تعتبر الكبسة السعودي من الأكلات الشهيرة في المملكة العربية السعودية، وهي من الأكلات التي لا تأخذ وقت كثير في عملها وهي من الأكلات المشهورة في الوطن العربي وهي تعتبر من الأكلات المفضلة عند الشعب السعودي وتكون هي أول الوجبات الموجودة في الأعياد والمناسبات ، ويكون شكلها مختلف من بلد إلي أخر وأيضا مذاقها،يمكن عملها بأكثر من طريقه، ويمكن عملها باللحم أو الدجاج أو السمك، هي من الوجبات التي تحتوي علي عناصر غذائية مهمه للجسم، وبداخلها مكونات غنيه بالبروتينات والحديد المفيدة للجسم وطريقه عملها سهله وبسيطه ولا تأخذ وقت كثير في تحضيرها وهي غير مكلفه ماديا. المكونات اللازمة لتحضير الكبسة السعودي. نقوم بإحضار دجاجه كامله ويجب أن تكون مغسوله جيدا ومقطعه إلي 8 قطع.

بعد ذلك سوف نقوم بإحضار من الأرز البسمتي 3 أكواب.

نقوم بإحضار البهارات الخاصة بالكبسة.

نحضر فلفل اخضر مقطع مكعبات صغيره.

بعد ذلك نقوم بإحضار طماطم مقطعه مكعبات صغيره.

نقوم بجلب من الملح نصف ملعقه كبيره.

نقوم بإحضار من الفلفل الأسود نصف ملعقه صغيره.

بعد ذلك نحضر بصله كبيره مفرومه.

نحضر شرائح زيتون مخلي.

نقم بإحضار عدد 2 ملعقه كبيره من الزيت.

نحضر عدد 5 حبات من الحبهان.

نحضر عدد 3 ورق لورا.

نقم بجلب عدد 2 من الليمون المجفف.

بعد ذلك نحضر 2 فص مستكه.

معها أيضا رشه زعفران.

وللتزيين نقوم بإحضار مكسرات وزبيب. المكونات اللازمة لتحضير الكبسة السعودي. طريقه تحضير الكبسة السعودي. نقوم بإحضار إناء كبير ثم نقوم بوضع الزيت علي النار ليتم تسخينه، ثم نقوم بوضع الدجاج حتي يتم تشويحه ويأخذ اللون الذهبي بعد ذلك نقوم بوضعه في طبق جانبا. وفي نفس الوعاء نقوم بإضافة المستكه وعندما تذوب نقوم بإضافة البهارات الملح والفلفل الأسود وأيضا ورق اللورا والحبهان مع الليمون المجفف وأيضا البصل ثم نقوم بتشويحهم جميعا. بعد أن تتم عمليه التشويح نقم بإحضار إناء به ماء مغلي ثم نضع الدجاجة مره أخري ونتركها حتي تنضج. بعد أن يتم تسويه الدجاجة نقم برفعها من الماء المغلي ثم نقوم بوضع الأرز في نفس الإناء الذي كان بداخله الدجاجة. ثم نقوم بإضافة الزعفران لتصبح الشربة بلون اصفر كناري وهذا اللون المشهور به الكبسة. بعد غليانهم مره أخري سوف نقم بإضافة مكعبات الفلفل الأخضر وأيضا مكعبات الطماطم إلي الأرز ونقوم بتركه حتي تمام النضج. سوف نقوم بإحضار صينيه ثم نضع بها الدجاجة ونقوم بإدخالها إلي الفرن تحت الشواية ليصبح لونها ذهبي ويتم تحميره. بعد إتمام عمليه النضج للأرز نقوم بوضعه في طبق التقديم ثم يوضع الدجاج فوق الأرز . ثم نقوم بتزيينها بالمكسرات والزبيب وبالهنا والشفا. طريقه تحضير الكبسة السعودي. الوسوم

تعتبر الكبسة السعودي من الأكلات الشهيرة في المملكة العربية السعودية، وهي من الأكلات التي لا تأخذ وقت كثير في عملها وهي من الأكلات المشهورة في الوطن العربي وهي تعتبر من الأكلات المفضلة عند الشعب السعودي وتكون هي أول الوجبات الموجودة في الأعياد والمناسبات ، ويكون شكلها مختلف من بلد إلي أخر وأيضا مذاقها،يمكن عملها بأكثر من طريقه، ويمكن عملها باللحم أو الدجاج أو السمك، هي من الوجبات التي تحتوي علي عناصر غذائية مهمه للجسم، وبداخلها مكونات غنيه بالبروتينات والحديد المفيدة للجسم وطريقه عملها سهله وبسيطه ولا تأخذ وقت كثير في تحضيرها وهي غير مكلفه ماديا. المكونات اللازمة لتحضير الكبسة السعودي. نقوم بإحضار دجاجه كامله ويجب أن تكون مغسوله جيدا ومقطعه إلي 8 قطع.

بعد ذلك سوف نقوم بإحضار من الأرز البسمتي 3 أكواب.

نقوم بإحضار البهارات الخاصة بالكبسة.

نحضر فلفل اخضر مقطع مكعبات صغيره.

بعد ذلك نقوم بإحضار طماطم مقطعه مكعبات صغيره.

نقوم بجلب من الملح نصف ملعقه كبيره.

نقوم بإحضار من الفلفل الأسود نصف ملعقه صغيره.

بعد ذلك نحضر بصله كبيره مفرومه.

نحضر شرائح زيتون مخلي.

نقم بإحضار عدد 2 ملعقه كبيره من الزيت.

نحضر عدد 5 حبات من الحبهان.

نحضر عدد 3 ورق لورا.

نقم بجلب عدد 2 من الليمون المجفف.

بعد ذلك نحضر 2 فص مستكه.

معها أيضا رشه زعفران.

وللتزيين نقوم بإحضار مكسرات وزبيب. المكونات اللازمة لتحضير الكبسة السعودي. طريقه تحضير الكبسة السعودي. نقوم بإحضار إناء كبير ثم نقوم بوضع الزيت علي النار ليتم تسخينه، ثم نقوم بوضع الدجاج حتي يتم تشويحه ويأخذ اللون الذهبي بعد ذلك نقوم بوضعه في طبق جانبا. وفي نفس الوعاء نقوم بإضافة المستكه وعندما تذوب نقوم بإضافة البهارات الملح والفلفل الأسود وأيضا ورق اللورا والحبهان مع الليمون المجفف وأيضا البصل ثم نقوم بتشويحهم جميعا. بعد أن تتم عمليه التشويح نقم بإحضار إناء به ماء مغلي ثم نضع الدجاجة مره أخري ونتركها حتي تنضج. بعد أن يتم تسويه الدجاجة نقم برفعها من الماء المغلي ثم نقوم بوضع الأرز في نفس الإناء الذي كان بداخله الدجاجة. ثم نقوم بإضافة الزعفران لتصبح الشربة بلون اصفر كناري وهذا اللون المشهور به الكبسة. بعد غليانهم مره أخري سوف نقم بإضافة مكعبات الفلفل الأخضر وأيضا مكعبات الطماطم إلي الأرز ونقوم بتركه حتي تمام النضج. سوف نقوم بإحضار صينيه ثم نضع بها الدجاجة ونقوم بإدخالها إلي الفرن تحت الشواية ليصبح لونها ذهبي ويتم تحميره. بعد إتمام عمليه النضج للأرز نقوم بوضعه في طبق التقديم ثم يوضع الدجاج فوق الأرز . ثم نقوم بتزيينها بالمكسرات والزبيب وبالهنا والشفا. طريقه تحضير الكبسة السعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات سهله وبسيطه لعمل الكبسة السعودي بالدجاج اللذيذ في المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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