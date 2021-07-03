سر تبييض البشرة / واحصلي على وجه 4k مثل النجمات قبل العيد

سر تبييض البشرة، حيث من الأمور الهامة لدى السيدات والفتيات الوصول إلى درجة تفتيح سريعة وبمكونات طبيعية، حيث توجد كريمات تفتيح بالأسواق والمحلات ولكنها تحتوي على مواد كيميائية ضارة للبشرة، وسوف نتعرف على كريم النشا والليمون الكوري، والذي يعد من أقوى وأفضل كريمات التفتيح المنتشرة في مصر والسعودية ولبنان ودول الخليج والوطن العربي، ومن السهل عمل هذا كريم النشا بالمنزل بعدة طرق أخرى كثيرة، هيا بنا نتعرف على سر تبييض البشرة والحصول على بشرة 4k مثل النجوم من خلال موقع ثقفني، ونتمنى بأن تنال الطريقة إعجابكم.

سر تبييض البشرة

يعد بياض البشرة من أهم الأشياء التي تهتم بها المرأة والحفاظ على جمال بشرتها، وسوف نذكر لكم في السطور التالية على المكون الرئيسي لسرعة بياض البشرة، وهو النشا الذي سوف نتحدث عن عدة طرق طبيعية سيتم ذكرها.

مكونات كريم سر بياض البشرة بالنشا والليمون

سوف نتحدث على مكونات كريم النشا والليمون الرهيب لسر بياض البشرة وهى كالتالي:-

ملعقتين من نشا الذرة.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

عصرتين من الليمون.

خمس نقاط من زيت اللوز.

طريقة تحضير النشا والليمون لتبييض الوجه

سوف نتناول في هذا المقال على طريقة تحضير النشا والليمون بطريقة مضمونة ومفعولها ناجح وهى كالآتي:-

يتم إحضار وعاء ثم نضع به النشا ثم الليمون ثم زيت اللوز ثم ماء الورد. ثم نقلب المكونات السابقة تقليب جيد بواسطة ملعقة صغيرة حتى نحصل على خليط متجانس. يتم بعد ذلك وضع الخليط في علبة من الزجاج وتكون محكمة الغلق ثم نضعها بالثلاجة.

طريقة استخدام خلطة التبييض

سوف نقدم لكم طريقة استخدام سر خلطة تبييض البشرة بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهى كما يلي:-

نقوم بغسل الوجه بالماء المثلج وغسول البشرة.

يتم مسح الوجه بفوطة ناعمة على الوجه.

ثم يتم توزيع الكريم على البشرة باستخدام الفرشاة بطريقة متساوية.

يتم ترك الكريم على البشرة لمدة ساعة ثم نحفظه بالثلاجة مرة أخرى.

ثم لإزالة الكريم وتنظيفه نقوم بغسله بالماء الفاتر.

يتم استخدام الكريم مرة في الصباح ومرة في المساء ولمدة أسبوعين متتاليين.

نصائح عند استخدام كريم النشا والليمون

هيا بنا أعزائي القراء نتعرف على أهم النصائح الهامة عند استخدام كريم التبييض للحصول على أفضل النتائج وهى كالتالي:-