كريم طبيعي هائل لتفتيح سريع للبشرة في وقت قياسي مع إزالة تامة للبقع والتجاعيد

كريم طبيعي هائل لتفتيح سريع للبشرة في وقت قياسي مع إزالة تامة للبقع الداكنة وتجاعيد الوجه، أتينا لك اليوم بحل طبيعي رائع لكل الآثار الجانبية التي قد تخلفها مستحضرات التجميل وكثرة استعمالها، فكثيرات منا تتعرض بشرتها لاسمرار اللون بدون سبب وظهور ترهلات وتجاعيد بالبشرة مع استخدام تلك المستحضرات الكيميائية. إليكي سيدتي خلطة مذهلة لشد البشرة وإزالة علامات التقدم في السن وعلامات الشيخوخة، كذلك تعمل على تفتيح وتوحيد لون البشرة في وقت قياسي، وأيضاً تجدد شباب البشرة وتصلح أي تلف قد تتعرض له، كما تمنح البشرة توهج ونضارة طبيعية.

وصفة شد وتفتيح البشرة في وقت قياسي

لمنع تلك الآثار المزعجة والتي تُظهر البشرة باهتة ذات مظهر أكبر في العمر علينا تجهيز ثلاثة ملاعق كبيرة من مسحوق بذور الكتان المطحونة، فبذور الكتان تساعد على ترطيب البشرة وتحميها من أشعة الشمس الضارة، كما تخلص البشرة من القشور السطحية وتمنح البشرة مظهرا نضرا، وتمنع ظهور التجاعيد وتعالجها وذلك لاحتوائها على خصائص مضادات الأكسدة وغنية بالاوميجا 3. علينا تجهيز حبة واحدة من البطاطس أيضاً فهي غنية بالنشا ومضادات الأكسدة والخصائص المفتحة للون البشرة والمعالجة لمشاكلها.

سنستخدم أيضاً نصف كوب صغير من الحليب السائل، ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو، ملعقة من جل الصبار لمزيد من النتائج المبهرة لجميع أنواع البشرة. يتم تحضير حبة البطاطس ثم يتم إزالة قشورها الخارجية وتغسل وتقطع إلى قطع صغيرة وتوضع في الخلاط الكهربي، ثم يُضاف إليها مقدار مطحون بذور الكتان والحليب السائل وأيضاً يُضاف مقدار كلا من زيت اللوز الحلو وجل الصبار، ثم يتم خلط المكونات جيداً بإستخدام الخلاط حتى يمكننا الحصول على قوام متجانس سهل الاستخدام على البشرة.

إزالة تجاعيد وبقع الوجه

تُمرر منشفة مبللة بماء دافئ على كل أجزاء وجهك ثم تطبق هذه الخلطة على الوجه بالكامل، وأيضاً يمكنك استخدامها على الرقبة إذا رغبت في ذلك وتترك لمدة نصف ساعة، بعد ذلك يتم عمل مساج لإزالة الخلطة ويغسل الوجه بالماء الفاتر جيداً ثم بالماء البارد لقفل المسام. تكرر هذه الوصفة يومياً حتى يتم الحصول على النتيجة المطلوبة، وتوضع الكمية المتبقية في علبة زجاجية وتغلق جيداً بحيث تكون صالحة للاستخدام لمدة أربعة أيام.

ويمكنك عمل وصفة أخرى لتبييض الوجه اعتماداً على الخلطة السابقة، وذلك عن طريق أخذ ملعقتين كبيرتين منها مع إضافة ملعقة صغيرة من نشا الذرة أو دقيق الأرز أو دقيق الحمص، وأيضاً يُضاف ملعقة صغيرة من الزبادي الطبيعي للترطيب وقطرات قليلة من عصير الليمون الحامض ثم يتم خلط المكونات جيداً. يطبق الماسك على بشرة نظيفة ثم يترك لمدة 25 دقيقة، ثم يغسل الوجه جيداً بالماء وترطب البشرة بعد ذلك.