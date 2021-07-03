سر تنظيف الكرشه والممبار بتكات احترافية مذهلة بدون تعب وتصبح ناصعة البياض فى دقيقتين

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سر تنظيف الكرشه والممبار بتكات احترافية مذهلة ، أغلب السيدات يبحثون، وبشكل دائم على طريقة من خلالها يتخلصوا ايضا من جميع المواد التي تتواجد داخل الكرشة، والتي تسبب رائحه لا تطاق وغير مميزة بالمرة، والتخلص ايضا من هذه المشاكل داخل تجاويف، ولكننا اليوم نقوم بتحضير واستخدام بعض المواد الطبيعية، التي من خلالها نقوم بتنظيف الكرشه كل ما عليكي عزيزتي ان تتابعى المقال بالتفاصيل الدقيقة التي تتواجد فيه من خلال موقع ثقفنى.
سر تنظيف الكرشه والممبار بتكات احترافية مذهلة فوائد الأسبرين للتنظيف المدرسة
- الاسبرين من ضمن المواد الطبيعية جدا التي نقوم باستخدامها في تنظيف كافة الأشياء التي تتواجد حولنا حتى تنظيف البشرة من جميع الاتربة والاوساخ التي تتواجد فيها فلديها عامل قوى فى التخلص من كافة الميكروبات التي تتواجد داخل أحشاء الكرشة.
- الأسبرين هو عامل أساسي في التخلص من جميع المواد الخضراء التي تتواجد داخل الكرشة تعمل أيضا على تطهيرها في وقت قليل جدا.
- خمس ملاعق من الأسبرين.
- كوب من المياه الساخنة أو المغلية.
- اولا يجب عزيزتي أن تقومي بتحضير وعاء عميق.
- ثم تضيفي فيه جميع المكونات من الماء الساخن والاسبرين اخلطيهم جيدا
- وابدئي في تحضير الكرشة ثم قومى بإخراج جميع المواد المتواجده فيها مع إضافة الأسبرين والماء الساخن داخل الكرش .
- قومي بتنظيفها باستخدام السكينة واتركيها لمده عشر دقائق في هذه الوصفة المكونة من الماء الساخن و الأسبرين المطحون.
- بعد ذلك قومي بتحضير الكرشة أمامك واغسليها جيدا سوف تشعرين الآن بالبياض الناصع التي نرغب في رؤيته
- ونبدأ بتقطيعها بطريقه مرغوب فيها و تحضيرها بالطريق المعتاد.
طريقة تنظيف الكرشة بالبيكنج بودر المكونات:
- ربع كوب من البيكنج باودر.
- ثلاثة أكواب من الماء الساخن
- ملعقة كبيرة من البيكربونات الصوديوم.
- ملعقة من الخميرة الفورية.
- اولا يجب أن تقومي باضافة البيكربونات الصوديوم والبيكنج بودر والماء الساخن والخميرة الفورية لمدة نصف ساعة، في وعاء عميق لكي يتفاعلون
- وابدئي بعد ذلك بتحضير الكرشة ثم قومي بإزالة الطبقة التي تتواجد فيها باستخدام السكينة الحامية.
- ثم قومي باضافة هذا المزيج داخل الكرشة
- كرري استخدام هذا المزيج عدة مرات في وعاء مختلف.
- كما يمكنك ايضا ان تقومي بإضافة خمس ملاعق من الخل حتى تتخلصي من الروائح الكريهة التي تتواجد بها وسوف تلاحظين الفرق من استخدام هذه الوصفة.
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سر تنظيف الكرشه والممبار بتكات احترافية مذهلة ، أغلب السيدات يبحثون، وبشكل دائم على طريقة من خلالها يتخلصوا ايضا من جميع المواد التي تتواجد داخل الكرشة، والتي تسبب رائحه لا تطاق وغير مميزة بالمرة، والتخلص ايضا من هذه المشاكل داخل تجاويف، ولكننا اليوم نقوم بتحضير واستخدام بعض المواد الطبيعية، التي من خلالها نقوم بتنظيف الكرشه كل ما عليكي عزيزتي ان تتابعى المقال بالتفاصيل الدقيقة التي تتواجد فيه من خلال موقع ثقفنى.
سر تنظيف الكرشه والممبار بتكات احترافية مذهلة فوائد الأسبرين للتنظيف المدرسة
- الاسبرين من ضمن المواد الطبيعية جدا التي نقوم باستخدامها في تنظيف كافة الأشياء التي تتواجد حولنا حتى تنظيف البشرة من جميع الاتربة والاوساخ التي تتواجد فيها فلديها عامل قوى فى التخلص من كافة الميكروبات التي تتواجد داخل أحشاء الكرشة.
- الأسبرين هو عامل أساسي في التخلص من جميع المواد الخضراء التي تتواجد داخل الكرشة تعمل أيضا على تطهيرها في وقت قليل جدا.
- خمس ملاعق من الأسبرين.
- كوب من المياه الساخنة أو المغلية.
- اولا يجب عزيزتي أن تقومي بتحضير وعاء عميق.
- ثم تضيفي فيه جميع المكونات من الماء الساخن والاسبرين اخلطيهم جيدا
- وابدئي في تحضير الكرشة ثم قومى بإخراج جميع المواد المتواجده فيها مع إضافة الأسبرين والماء الساخن داخل الكرش .
- قومي بتنظيفها باستخدام السكينة واتركيها لمده عشر دقائق في هذه الوصفة المكونة من الماء الساخن و الأسبرين المطحون.
- بعد ذلك قومي بتحضير الكرشة أمامك واغسليها جيدا سوف تشعرين الآن بالبياض الناصع التي نرغب في رؤيته
- ونبدأ بتقطيعها بطريقه مرغوب فيها و تحضيرها بالطريق المعتاد.
طريقة تنظيف الكرشة بالبيكنج بودر المكونات:
- ربع كوب من البيكنج باودر.
- ثلاثة أكواب من الماء الساخن
- ملعقة كبيرة من البيكربونات الصوديوم.
- ملعقة من الخميرة الفورية.
- اولا يجب أن تقومي باضافة البيكربونات الصوديوم والبيكنج بودر والماء الساخن والخميرة الفورية لمدة نصف ساعة، في وعاء عميق لكي يتفاعلون
- وابدئي بعد ذلك بتحضير الكرشة ثم قومي بإزالة الطبقة التي تتواجد فيها باستخدام السكينة الحامية.
- ثم قومي باضافة هذا المزيج داخل الكرشة
- كرري استخدام هذا المزيج عدة مرات في وعاء مختلف.
- كما يمكنك ايضا ان تقومي بإضافة خمس ملاعق من الخل حتى تتخلصي من الروائح الكريهة التي تتواجد بها وسوف تلاحظين الفرق من استخدام هذه الوصفة.
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