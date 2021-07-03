كريم الخميرة والبنجر الرهيب لتوريد الخدود والشفايف طبيعيا لبشرة بيضاء كالثلج ومشرقة رائعة

كريم الخميرة والبنجر الرهيب لتوريد الخدود والشفايف الكولاجين الطبيعي أو نضارة البشرة هي من ضمن الأساسيات التي يتساءل عنها كثيرا، ونبحث عنها بصفة مستمرة لاخفاء جميع الترهلات التي تتواجد في البشرة، واظهار ايضا نقاء البشره وتفتيحها، لذلك الخميرة، والبنجر من ضمن العوامل الأساسية التي يمتلكون عدد كبير من الفيتامينات الهائلة التي تقضي على الخطوط البيضاء والدقيقة، التي تتواجد على الجلد لذلك يقوم أغلب النساء باستخدام حبوب كولاجين، او حبوب نقاء البشرة والكريمات الكيمياوية ولهذا السبب قد تؤثر بشكل سلبي على البشرة بعد فترة ما، ولكن من اليوم وجدنا الحل الأمثل في استخدام الخميرة، و البنجر في ترطيب البشرة ولمعانها، لانهم من ضمن المكملات الغذائية من اكثر استفاده. كريم الخميرة والبنجر الرهيب لتوريد الخدود والشفايف المكوّنات: ثلاث ملاعق من الخميرة الفورية.

ملعقتين من البن المطحون

عصير البنجر

ثمرة أفوكادو.

عصير الكيوي ملعقتين. طريقة الإستخدام: يجب أن نقوم بتشغيل الخلاط الكهربائي ثم نضيف الخميرة مع إضافة البنجرثم نبدأ بوضع الأفوكادو مع اضافة عصير الكيوي .

اخلطيهم جيدا ثم يضاف هذا المزيج على بشرة لمدة 10 دقائق إلى 20 دقيقة.

يمكنك عزيزتي اضافه باقي هذا المزيج داخل علبة محكمة الغلق.

ولكن عزيزتي يمكنك الآن ان تبدأي في استخدام هذا الماسك مرتين في اليوم مرة عند الصباح ومره قبل النوم مباشرة لتفتيح وتنعيم البشرة. كريم الخميرة والبنجر الرهيب لتوريد الخدود والشفايف ولكن عدم الخروج بهذا الكريم لتجنب تاثر البشره من اشعه الشمس. الخيار والبنجر وبياض البيض المكوّنات: عصير الخيار.

شرائح البنجر.

ملعقتين من الخميرة الفورية او استبدالها بالخميرة البيرة.

بياض البيض طريقة الإستخدام: أولا يجب أن نقوم باضافة الخميرة الفورية مع شرائح البنجر ثم نقوم باضافة عصير الخيار.

اخلطي جميع المكونات جيدا وابدئي بإضافة هذا المزيج داخل علبة الكريم النظيفة.

ونبدأ بوضع كمية قليلة من هذا الكريم على البشرة قبل النوم مباشرة.

يجب أن يتم غسل البشرة في الصباح، كما يجب استخدام هذا الماسك بشكل يومي سوف نجعل البشر رطبة، وناعمة. خلطة البنجر لتوريد الخدود والشفايف: حبة بنجر طازجة.

ملعقة نشا.

ملعقة خميرة.

مبعقة زي جنين القمح. طريقة التحضير: اولا قومى بسلق البنجر جيدا وامزجيهم جيدا بالخلاط الكهربائى او المضرب الكهربائى.

ثم ضعيه فى وعاء على النار وضعى معه باقى المكونات حتى يتماسك ويصبح خليط كريمى.

واتركية ليبرد ثم قومى بوضعة هذا الخليط على وجهك لمدة ساعة كاملة.

واغسلية بالماء الفاتر.

ويجب استخدامة مرتين فالاسبوع لافضل النتائج. خلطة البنجر لتوريد الخدود والشفايفطريقة التحضير الوسوم

كريم الخميرة والبنجر الرهيب لتوريد الخدود والشفايف الكولاجين الطبيعي أو نضارة البشرة هي من ضمن الأساسيات التي يتساءل عنها كثيرا، ونبحث عنها بصفة مستمرة لاخفاء جميع الترهلات التي تتواجد في البشرة، واظهار ايضا نقاء البشره وتفتيحها، لذلك الخميرة، والبنجر من ضمن العوامل الأساسية التي يمتلكون عدد كبير من الفيتامينات الهائلة التي تقضي على الخطوط البيضاء والدقيقة، التي تتواجد على الجلد لذلك يقوم أغلب النساء باستخدام حبوب كولاجين، او حبوب نقاء البشرة والكريمات الكيمياوية ولهذا السبب قد تؤثر بشكل سلبي على البشرة بعد فترة ما، ولكن من اليوم وجدنا الحل الأمثل في استخدام الخميرة، و البنجر في ترطيب البشرة ولمعانها، لانهم من ضمن المكملات الغذائية من اكثر استفاده. كريم الخميرة والبنجر الرهيب لتوريد الخدود والشفايف المكوّنات: ثلاث ملاعق من الخميرة الفورية.

ملعقتين من البن المطحون

عصير البنجر

ثمرة أفوكادو.

عصير الكيوي ملعقتين. طريقة الإستخدام: يجب أن نقوم بتشغيل الخلاط الكهربائي ثم نضيف الخميرة مع إضافة البنجرثم نبدأ بوضع الأفوكادو مع اضافة عصير الكيوي .

اخلطيهم جيدا ثم يضاف هذا المزيج على بشرة لمدة 10 دقائق إلى 20 دقيقة.

يمكنك عزيزتي اضافه باقي هذا المزيج داخل علبة محكمة الغلق.

ولكن عزيزتي يمكنك الآن ان تبدأي في استخدام هذا الماسك مرتين في اليوم مرة عند الصباح ومره قبل النوم مباشرة لتفتيح وتنعيم البشرة. كريم الخميرة والبنجر الرهيب لتوريد الخدود والشفايف ولكن عدم الخروج بهذا الكريم لتجنب تاثر البشره من اشعه الشمس. الخيار والبنجر وبياض البيض المكوّنات: عصير الخيار.

شرائح البنجر.

ملعقتين من الخميرة الفورية او استبدالها بالخميرة البيرة.

بياض البيض طريقة الإستخدام: أولا يجب أن نقوم باضافة الخميرة الفورية مع شرائح البنجر ثم نقوم باضافة عصير الخيار.

اخلطي جميع المكونات جيدا وابدئي بإضافة هذا المزيج داخل علبة الكريم النظيفة.

ونبدأ بوضع كمية قليلة من هذا الكريم على البشرة قبل النوم مباشرة.

يجب أن يتم غسل البشرة في الصباح، كما يجب استخدام هذا الماسك بشكل يومي سوف نجعل البشر رطبة، وناعمة. خلطة البنجر لتوريد الخدود والشفايف: حبة بنجر طازجة.

ملعقة نشا.

ملعقة خميرة.

مبعقة زي جنين القمح. طريقة التحضير: اولا قومى بسلق البنجر جيدا وامزجيهم جيدا بالخلاط الكهربائى او المضرب الكهربائى.

ثم ضعيه فى وعاء على النار وضعى معه باقى المكونات حتى يتماسك ويصبح خليط كريمى.

واتركية ليبرد ثم قومى بوضعة هذا الخليط على وجهك لمدة ساعة كاملة.

واغسلية بالماء الفاتر.

ويجب استخدامة مرتين فالاسبوع لافضل النتائج. خلطة البنجر لتوريد الخدود والشفايفطريقة التحضير

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