تكات تحضير أحلى بسكويت سابليه فرنسي مقرمش في المنزل

سابليه من ألذ أنواع البسكويت التي يتم تحضيرها بطريقة سهلة ومميزة، فهي تتميز بمذاق جميل، ويمكن إعداد بإضافة الشيكولاتة، وهو نوع من البسكويت يكون هش وطرين ويمكن إعداده بالطريقة الفرنسية، فهو يوجد عدة طرق لإعداده لأنه ذات مذاق شهي ولذيذ، ويحبه الطفال والكبار يمكن تناوله في وجبة الأفطار أو الغداء أو يتم تناوله مع كوب شاي

سابليه

يتم إعداد بسكويت السابليه بوصفة سهلة وجميلة، حيث يتم إعداده بالمكونات التالية:

2كوب دقيق.

نصف كوب من السكر.

1كوب إلا ربع من السمن.

1ملعقة صغيرة فانيليا.

ربع ملعقة بيكنج بودر.2ملعقة كبيرة من الكاكاو.

شيكولاته فورماسيل.

مربي.

كمية من الشيكولاتة الذائبة.

مكسرات مفرومة.

يتم تحضير وعاء يخفق فيه السمن مع كمية السكرـ للوصول لقوام كثيف.

يضاف البيض والفانيليا للمكونات السابقة مع الاستمرار في الخفق للوصول للكريمة.

يضاف الدقيق والبيكنج بودر للوصول لعجينة سائبة.

تقسم العجينة لقسمين، يتم وضع الكاكاو في القسم الأول، والقسم الثاني بالدقيق فقط.

تشكل العجينة في شكل دوائر صغيرة، ثم تجهز صينية مدهونة بالسمن يتم رص دواءر البسكويت فيها.

توضع في الفرن في درجة حرارة150درجة مئوية.

يترك حتي يصبح لونها ذهبي يتم إخراجها من الفرن.

يخرج من الفرن ويترك ليبرد، ويتم رص البسكويت بالكاكاو مع إضافة المربي عليه ويتم لصقه مع البسكويت العادي.

ويمكن أن يتم حشوه بالمكسرات أو المربي أو الفورماسيل.

طريقة تحضير سابليهبسكويت السابليه بالشيكولاتة

يتم إعداد سابليه بالمكونات التالية:

1ونصف كوب من الدقيق.

نصف كوب سكر.

140جرام من الزبدة.

نصف كوب كاكاو بودرة.

شوكولاته نوتيلا.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا

تخفق الزبدة مع السكر ، ويتم خفقهم للوصول لمزيج يشبه الكريمة.

يضاف البيض والفانيليا مع الخفق للوصول لعجينة متجانسة.

يضاف الدقيق وكمية الكاكاو للعجينة بالتدريج للوصول لعجينة هشة.

يلف العجين بالورق النايلو، ويوضع في الثلاجة لمدة ساعة.

تفرد العجينة، في صينية وتوضع في الفرن في درجة حرارة 1600درجة.

التحضير

وبذلك نكون قد قدمنا لكم طريقة عمل السابليه بالشيكولاتة والسادة بطريقة تحضيره ومكوناته بكل تفاصيله حتى تقوموا بعمله في المنزل.