كيراتين طبيعي قوي وفعال لفرد الشعر وتكثيفه بأعشاب وزيوت في المنزل

كيراتين طبيعي قوي وفعال لفرد الشعر يعتبر الشعر أحد الأشياء التي تحرص عليه النساء كثيراً حيث يرغبن دائماً في أن يظهر الشعر بمظهر جيد وناعم وبراق يلفت الأنظار، ولذلك يبحث العديد من النساء عن طريقة لصنع كيراتين طبيعي قوي وفعال لفرد الشعر، في ظل ارتفاع أسعار منتجات العناية بالشعر، وسنستعرض معكم خلال السطور التالية أشهر الطرق المستخدمة في صنع كيراتين طبيعي في المنزل بتكاليف قليلة ومكونات متوفرة في كل بيت.

كيراتين طبيعي وفعال لفرد الشعر

الكيراتين هو أحد البروتينات التي يقوم الجسم بتصنيعها ويدخل في تركيب الشعر والأظافر، حيث يعد من أهم البروتينات التي يحتاج إليها الجسم بشدة ويمكن إنتاجه طبيعياً داخل الجسم كما يمكن تصنيعه خارج الجسم ولكن تكلفته تكون مرتفعة للغاية ولهذا تبحث العديد من النساء عن طرق بديلة لتصنيع كيراتين طبيعي وفعال لفرد الشعر في المنزل يغذي الشعر ويقويه.

وصفات كيراتين طبيعي للشعر

توجد عدة طرق لتصنيع كيراتين طبيعي وفعال لفرد الشعر وذلك باستخدام مكونات طبيعية رخيصة الثمن متوفرة في كل بيت، ومنها:-

كيراتين الأعشاب

المكونات

أحد الأعشاب الآتية: إكليل الجبل، الزعتر، الريحان، البابونج، او الارقطيون.

أربعة أكواب من الماء.

خل.

تغلين العشبة التي تفضلين استخدامها في الماء لمدة نصف ساعة، ثم اضيفي الخل.

نضع الخليط فوق الشعر وذلك بعد أن تغسليه جيداً بالماء والصابون أو أحد أنواع الشامبو.

طريقة التحضيرالزيوت الأساسية

المكونات

زيت اللاڤندر أو زيت الارقطيون أو زيت خشب الصندل (استخدمي اربعة ملاعق فقط من أي نوعاً تفضلينه).

ماء، وخل.

زيت الخروع أو زيت جوز الهند.

قومي بغلي الخليط السابق في الماء لمدة ثلاثين دقيقة.

ضعي الخليط على شعرك لمدة ساعة ونص، ثم قومي بشطف شعرك وغسله بالماء والشامبو.

طريقة التحضير

كما يمكن زيادة كمية الكيراتين في الجسم عن طريق المواظبة على نظام غذائي متكامل يحتوي على مواد تحفز تخليق بروتين الكيراتين في الجسم مثل “الألبان واللحوم والزبادي”، الأطعمة الغنية بالفيتامينات المختلفة مثل فيتامين سي وفيتامين دي، بالإضافة إلى الأطعمة الغنية بمادة الأوميجا ٣ مثل البيض والسمك.