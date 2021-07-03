طريقة سهلة ومميزة لعمل اللحم في الفرن وبمكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل

للحم من أهم المواد الغذائية المهم جدًا للتغذية السليمة، وذلك لأنها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية اللازمة لبناء الجسم، وخاصتًا البروتينات، والمعادن، ولذلك فدائمًا ما تحاول ربات البيوت على طبخها بطرق مختلفة ومتنوعة تجعل الكل سواء كان كبير او صغير يشتهيها، وخاصتًا اللحم المشويه بكل طرقها المختلفة. طريقة عمل صينية اللحم في الفرن طريقة عمل صينية اللحم في الفرن المكونات كيلو من اللحم

1 بصلة متوسطة الحجم.

1 ملعقة من مسحوق القرفة الناعمة.

رشة فلفل اسود

ملح حسب الرغبة

3 ملاعق زيت الزيتون

رشة بسيطة من الهيل

ورقتان من نبات الغار.

رشة قرنفل.

1 قرن فلفل حامي

ليمونة. طريقة التحضير في البداية قومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة وسط، وابدئي في التحضير.

قومي بتقطيع اللحم إلى قطع صغيرة.

اجمعي كل التوابل على بعض وقسميها جزئين، رشي اول جزء على اللحم، ثم اتركيها بالتتبيلة لمدة لا تقل عن نصف ساعة في الثلاجة.

احضري مقلاة وضعي فيها معلقتين من زيت الزيتون وقومي بتحمير اللحم بعض الشيء، مع التقليب المستمر حتى تشرب كل التوابل.

بعد ذلك احضري صينية أ بها شرائح البصل.

ضعي اللحمة الجاهزة في هذه الصينية، وضعي فوقها أوراق الغار، والجزء الثاني من التوابل.

أضيفي إلى الصينية ربع كوب من الماء.

غطي الصينية بورق الألمنيوم

صبي اللحمة في الصينية الجاهزة

اتركيها لمدة نصف ساعة، وطبعًا لابد من متابعتها أولا بأول حتى لا تحرق

وبعد ذلك يتم تناولها ساخنة مع خبز، أو الارز. طريقة شوي اللحم في الفرن طريقة شوي اللحم في الفرن المكونات كيلو لحم ريش

فصين ثوم مهروسين

رشة فلفل اسود

نصف ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا

ملعقتين كبار معجون طماطم جاهز

ملعقتين خردل

3 ملاعق خل

ربع كوب من الزيت النباتي ويفضل زيت الزيتون طريقة التحضير احضر طبق غويط وضعي فيه كل البهارات مع معجون الطماطم والثوم، وايضًا الخل، معهم الزيت، واخلطي كل المكونات جيدًا.

أضيفي اللحم إلى هذا الطبق اغمسيها داخل التوابل جيدًا.

اتركيها في الثلاجة مدة لا تقل عن 4 ساعات حتى تتشرب التوابل.

ضعيها في صينية وتدخل ب الفرن عند درجة حرارة متوسطة لا تزيد عن 200 درجه.

قلبي اللحم داخل الفرن حتى تتحمر من كل الاتجاهات، ويتم إخراجها وتناولها. الوسوم

للحم من أهم المواد الغذائية المهم جدًا للتغذية السليمة، وذلك لأنها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية اللازمة لبناء الجسم، وخاصتًا البروتينات، والمعادن، ولذلك فدائمًا ما تحاول ربات البيوت على طبخها بطرق مختلفة ومتنوعة تجعل الكل سواء كان كبير او صغير يشتهيها، وخاصتًا اللحم المشويه بكل طرقها المختلفة. طريقة عمل صينية اللحم في الفرن طريقة عمل صينية اللحم في الفرن المكونات كيلو من اللحم

1 بصلة متوسطة الحجم.

1 ملعقة من مسحوق القرفة الناعمة.

رشة فلفل اسود

ملح حسب الرغبة

3 ملاعق زيت الزيتون

رشة بسيطة من الهيل

ورقتان من نبات الغار.

رشة قرنفل.

1 قرن فلفل حامي

ليمونة. طريقة التحضير في البداية قومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة وسط، وابدئي في التحضير.

قومي بتقطيع اللحم إلى قطع صغيرة.

اجمعي كل التوابل على بعض وقسميها جزئين، رشي اول جزء على اللحم، ثم اتركيها بالتتبيلة لمدة لا تقل عن نصف ساعة في الثلاجة.

احضري مقلاة وضعي فيها معلقتين من زيت الزيتون وقومي بتحمير اللحم بعض الشيء، مع التقليب المستمر حتى تشرب كل التوابل.

بعد ذلك احضري صينية أ بها شرائح البصل.

ضعي اللحمة الجاهزة في هذه الصينية، وضعي فوقها أوراق الغار، والجزء الثاني من التوابل.

أضيفي إلى الصينية ربع كوب من الماء.

غطي الصينية بورق الألمنيوم

صبي اللحمة في الصينية الجاهزة

اتركيها لمدة نصف ساعة، وطبعًا لابد من متابعتها أولا بأول حتى لا تحرق

وبعد ذلك يتم تناولها ساخنة مع خبز، أو الارز. طريقة شوي اللحم في الفرن طريقة شوي اللحم في الفرن المكونات كيلو لحم ريش

فصين ثوم مهروسين

رشة فلفل اسود

نصف ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا

ملعقتين كبار معجون طماطم جاهز

ملعقتين خردل

3 ملاعق خل

ربع كوب من الزيت النباتي ويفضل زيت الزيتون طريقة التحضير احضر طبق غويط وضعي فيه كل البهارات مع معجون الطماطم والثوم، وايضًا الخل، معهم الزيت، واخلطي كل المكونات جيدًا.

أضيفي اللحم إلى هذا الطبق اغمسيها داخل التوابل جيدًا.

اتركيها في الثلاجة مدة لا تقل عن 4 ساعات حتى تتشرب التوابل.

ضعيها في صينية وتدخل ب الفرن عند درجة حرارة متوسطة لا تزيد عن 200 درجه.

قلبي اللحم داخل الفرن حتى تتحمر من كل الاتجاهات، ويتم إخراجها وتناولها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة سهلة ومميزة لعمل اللحم في الفرن وبمكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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