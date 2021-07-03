طرق استخدام زيت العنبر للبشرة وفوائده لعلاج مشاكل البشرة المختلفة

طرق استخدام زيت العنبر للبشرة ، زيت العنبر من أهم الزيوت الطبيعية التي أصبح لها مكانة كبيرة لدى خبراء العناية بالبشرة، لأنه يحتوي على مواد تساعد في تعزيز صحة البشرة، هذا بخلاف رائحته القوية التي تنعش الذات، وقدرته الكبيرة في تعزيز الدورة الدموية، ولهذا أردنا اليوم أن نذكر لكم أبرز فوائد زيت العنبر، وطرق استخدامه الصحيحة التي تساعد في الحصول على أفضل النتائج.

طرق استخدام زيت العنبر للبشرة

للحصول على أفضل فوائد من زيت العنبر للوجه يجب معرفة طريقة استخدامه حسب نوع كل بشرة:-

يمكن إضافة قطرات من زيت العنبر مع أي زيت ناقل آخر أو مع أي كريم مرطب.

امزجي المكونات معًا وضعي القليل منه في كل ليلة قبل الخلود للنوم مباشرًة.

ضعي 30 قطرة من زيت العنبر في وعاء عميق به ماء ساخن.

ومن ثم ضعي منشفة على رأسك وقومي بعمل حمام بخار لوجهك للتخلص من الدهون الزائدة، ولعلاج المسام المسدودة في البشرة الدهنية.

اخلطي 10 قطرات من زيت العنبر + ملعقة صغيرة من زيت الخروع + ملعقة صغيرة من زيت الحلبة.

اخلطي كل المكونات جيدًا ثم احتفظي بها في زجاجة محكمة الغلق.

طبقي القليل منه على البشرة واتركيها من الليل حتى صباح اليوم التالي حتى تمتصه البشرة بالكامل.

كرري نفس الخطوات كل يوم لملء الخطوط والتجاعيد.

طريقة استخدام زيت العنبر للبشرة الجافةطريقة استخدام زيت العنبر للبشرة الدهنيةطريقة استخدام زيت العنبر للتخلص من التجاعيد

فوائد زيت العنبر للوجه

بالأساس كان يستخدم الزيت العطري للشعور بالاسترخاء، ولكن صرح الخبراء أنه يحتوي على مواد قادر ة على تعزيز صحة البشرة بشكل فعال، وتلك أبرز فوائد زيت العنبر للوجه:-