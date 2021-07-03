أقوي وصفة طبيعية لتفتيح الوجه والرقبة في دقائق ومجربة ومضمونة

تحلم كل امرأة بأن تحصل على وجه ابيض، بدون اي اسمرار، أو ظهور أي مشاكل بالبشرة، خاصتًا بعد التعرض لأشعة الشمس التي تؤدي إلى تغير لون البشرة بشكل قوي، كما أن النساء ذات البشرة السمراء دائمًا مايتمنون الحصول على بشرة أفتح، وأجمل، كل ذلك يفضل أن يحدث باستخدام مواد طبيعية وبعض الوصفات حتى تفيد البشرة، ولا تسبب أي أضرار.

وصفات طبيعية لتبيض الوجة بمواد طبيعية

يوجد بعض المواد الطبيعية التي يمكن استخدامها على شكل ماسكات أو وصفات للبشرة لتفتيحها بشكل فعال ومجرب ولهم هذه الوصفات ذات المفعول السريع هي:

وصفة الشوفان والزبادي مع العسل

المكونات:

٤ ملاعق من الشوفان المطحون

ربع كوب من الماء الدافيء

علبة زبادي طبيعي

٢ ملعقة كبيرة من العسل الأبيض

بياض بيضة

طريقة التحضير والتطبيق على الوجه:

تخلط كل المكونات مع بعض، بعد ذلك قلبي المكونات جيدًا، حتى تتجانس كل المكونات

بعد ذلك قم بتوزيع القناع على البشرة يترك هذا القناع على الوجه لمدة ربع ساعة

يغسل الوجه بالماء الدافئ والغسول الخاص

الكركم من أهم المواد الطبيعية التي تساعد في تفتيح الوجه بشكل فعال، وذلك عند خلطه بمواد أخرى واليكم هذه الطريقة وهي:

وصفة الكركم مع الزبادي والعسل

المكونات

معلقة صغيرة من مسحوق الكركم

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

٣ ملاعق من الزبادي الطبيعي

قطرات من عصير الليمون

ملعقتان دقيق ابيض

طريقة التحضير والتطبيق

تخلط كل المكونات في إناء واحد جيدًا، حتى تحصلي على ماسك يمكن أن يصنع به قناع للوجه.

قومي بتوزيع على البشرة جيدًا

يترك على الوجه لمدة لاتقل عن ربع ساعة أو أكثر

يزال هذا الماسك من خلال مسح الوجه بفوطة بها ماء دافئ.

خلطة الصبار ودقيق الأرز

جل الصبار يساعد في تفتيح البشرة وحمايتها من أشعة الشمس الضارة التي قد تسبب احتراق للوجه، وذلك لأنه غني بمواد مضادة للأكسدة فهي التي تساعد على التفتيح، وودقيق الأرز يساعد على تنظيف البشرة من اي شوائب أو أوساخ داخل المسام

المكونات

ملعقتين من جل الصبار الطبيعي

ملعقتين من الأرز المطحون

طريقة التحضير