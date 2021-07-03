كريم الأساس الطبيعي والصحي والمناسب لبشرتك وبأقل تكلفة وفي المنزل

يعتبر كريم الأساس القطعة الأساسية في أدوات المكياج لكل فتاة، ويعتبر أيضا هو القاعدة الرئيسية لوضع باقي المكياج، لأنه بذلك هو الذي يلامس البشرة مباشرة، وللحفاظ على بشرتنا ونضارتها يجب مراعاة أختيار كريم الأساس المناسب لكل بشرة سواء كانت هذه البشرة دهنية أو جافة، أو بيضاء أو سمراء اللون، ويجب أن يكون آمن وغير ضار بالبشرة، وتقوم كثير من الفتيات بشرائه بأغلى الأسعار وتكون نتائجه سلبية للبشرة، لما يحتويه كريم الأساس الغير طبيعي علي مواد كيميائية ضارة تعمل علي الأضرار بالبشرة، حيث يظهر على البعض من الفتيات ظهور حب الشباب، والبعض الآخر يحدث لهم أحمرار وتهيج في الجلد، وكل ذلك لا يظهر في بداية أستخدام هذا الفاوندشن ولكنه تظهر هذه العلامات مع مرور الوقت وكثرة الاستعمال، ومن الآن تمتعي بوضع فاوندشن مناسب لبشرتك وآمن وغير ضار للبشرة، ويساعدك في توحيد لون بشرتك، وإخفاء علامات التعب والإرهاق فيها، كما يعطي كريم الأساس الطبيعي المصنوع بالمكونات الطبيعية شكل صحي للبشرة، ويعطي نتائج إجابية لها، باستخدام وصفة طبيعية في المنزل وغير مكلفة وهي النشا والشوفان وزيت بذور العنب وكاكاو وذلك للحصول علي أفضل كريم أساس. طريقة تحضير وصفة كريم الأساس ومكوناته المكونات كوب واحد من النشا.

ملعقتان صغيرتان من الشوفان المطحون جيدا.

نصف ملعقة صغيرة من الكاكاو.

عشرة نقاط من زيت بذور العنب من النوع الجيد. طريقة التحضير نحضر عبوة نظيفة، ونضع فيها كوب من النشا وملعقتان صغيرتان من الشوفان ومزجهم مع بعض جيدا.

أثناء تقليب النشا والشوفان نضيف نصف ملعقة صغيرة من الكاكاو بالتدريج حتى يتم الوصول إلى لون بشرتك، وإذا كانت بشرتك فاتحة نضيف كمية قليلة من الكاكاو، وإذا كانت بشرتك غامقة نضيف نصف ملعقة الكاكاو كاملة للحصول على لون طبيعي.

بعد الوصول إلى اللون المطلوب والمناسب لبشرتك، نضيف العشرة نقاط من زيت بذور العنب بالتدريج.

بعد مزج وخلط هذه المكونات ببعضها نغلق العبوة جيدا، وبهذه الطريقة قدمنا لكي عزيزتي كريم أساس طبيعي تم تحضيره في المنزل يمكن أن تستخدميه في أي وقت. طريقة تحضير وصفة كريم الأساس ومكوناته المكوناتطريقة التحضير الوسوم

يعتبر كريم الأساس القطعة الأساسية في أدوات المكياج لكل فتاة، ويعتبر أيضا هو القاعدة الرئيسية لوضع باقي المكياج، لأنه بذلك هو الذي يلامس البشرة مباشرة، وللحفاظ على بشرتنا ونضارتها يجب مراعاة أختيار كريم الأساس المناسب لكل بشرة سواء كانت هذه البشرة دهنية أو جافة، أو بيضاء أو سمراء اللون، ويجب أن يكون آمن وغير ضار بالبشرة، وتقوم كثير من الفتيات بشرائه بأغلى الأسعار وتكون نتائجه سلبية للبشرة، لما يحتويه كريم الأساس الغير طبيعي علي مواد كيميائية ضارة تعمل علي الأضرار بالبشرة، حيث يظهر على البعض من الفتيات ظهور حب الشباب، والبعض الآخر يحدث لهم أحمرار وتهيج في الجلد، وكل ذلك لا يظهر في بداية أستخدام هذا الفاوندشن ولكنه تظهر هذه العلامات مع مرور الوقت وكثرة الاستعمال، ومن الآن تمتعي بوضع فاوندشن مناسب لبشرتك وآمن وغير ضار للبشرة، ويساعدك في توحيد لون بشرتك، وإخفاء علامات التعب والإرهاق فيها، كما يعطي كريم الأساس الطبيعي المصنوع بالمكونات الطبيعية شكل صحي للبشرة، ويعطي نتائج إجابية لها، باستخدام وصفة طبيعية في المنزل وغير مكلفة وهي النشا والشوفان وزيت بذور العنب وكاكاو وذلك للحصول علي أفضل كريم أساس. طريقة تحضير وصفة كريم الأساس ومكوناته المكونات كوب واحد من النشا.

ملعقتان صغيرتان من الشوفان المطحون جيدا.

نصف ملعقة صغيرة من الكاكاو.

عشرة نقاط من زيت بذور العنب من النوع الجيد. طريقة التحضير نحضر عبوة نظيفة، ونضع فيها كوب من النشا وملعقتان صغيرتان من الشوفان ومزجهم مع بعض جيدا.

أثناء تقليب النشا والشوفان نضيف نصف ملعقة صغيرة من الكاكاو بالتدريج حتى يتم الوصول إلى لون بشرتك، وإذا كانت بشرتك فاتحة نضيف كمية قليلة من الكاكاو، وإذا كانت بشرتك غامقة نضيف نصف ملعقة الكاكاو كاملة للحصول على لون طبيعي.

بعد الوصول إلى اللون المطلوب والمناسب لبشرتك، نضيف العشرة نقاط من زيت بذور العنب بالتدريج.

بعد مزج وخلط هذه المكونات ببعضها نغلق العبوة جيدا، وبهذه الطريقة قدمنا لكي عزيزتي كريم أساس طبيعي تم تحضيره في المنزل يمكن أن تستخدميه في أي وقت. طريقة تحضير وصفة كريم الأساس ومكوناته المكوناتطريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم الأساس الطبيعي والصحي والمناسب لبشرتك وبأقل تكلفة وفي المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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