طريقة عمل العزيزية الدمياطي الأصلية بدون بيض بمكونات سهلة في البيت

طريقة عمل العزيزية ، من أشهر حلويات مدينة دمياط هي العزيزية، المكرونة باللبن يمكنك بها استخدام المكرونة أو الشعرية، تلقي إقبال كثير من قبل المصريين علي شرائها؛ بسبب طعمها المميز والرائع ولسهولة تحضيرها، نقدم لكم اليوم طريقة عمل العزيزية الدمياطي الأصلية بمكونات سهلة في البيت بدلاً من شرائها قومي بتحضيرها في المنزل بضمان جودة الطعم .

طريقة عمل العزيزية الدمياطي

مكونات العزيزية الدمياطي سهلة ومتوافرة في كل منزل، وبخطوات تحضير العزيزية ستحصل علي ألذ طعم، إليك مقادير العزيزية:

1/2 كوب شعرية.

لتر ونصف حليب .

3/4 كوب نشا.

كوب سكر.

3 ملاعق من الماء كبيرة.

فانيليا.

ملعقتين من السمنة.

2معلقة شربات تقيل بارد أو عسل نحل.

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في حلة علي النار قومي بإضافة الحليب والسكر وقومي بتقليب السكر في الحليب حتى يدفأ الحليب، ثم أضيفي الشعرية أو المكرونة الإسباجتي بعد سلقها، ويمكنك إضافة جوز الهند الناعم حسب الرغبة، ثم قومي بالتقليب المستمر حتى تتغلف بالحليب.

ثم أضيفي لفانيليا وأضيفي النشا بعد تقليبها في 3 ملاعق كبار من الماء البارد، أضيفي خليط النشا خيط رفيع مع التقليب المستمر بالمضرب اليدوي علي النار؛ لينعم القوام ويتحول إلي كريمي ويثقل وتظهر فقاعات، قومي بالتقليب مع توطي النار حتى تختفي الفقاعات والتأكد من نعومة الخليط، وهذه خطوة هامة في طريقة عمل العزيزية .

. في صينية مقاس 30 مدهونة بالسمنة، أضيفي خليط العزيزية وساوي الخليط واتركيها تبرد تماماً، ثم أضيفي ملعقتين من السمنة وزعي السمنة علي صينية العزيزية، ثم أضيفي ملعقتين من شربات الحلويات كالمستخدم في عمل الكنافة بالكريمة ، وقومي بتوزيعهم علي الصينية أو استخدام العسل واتركيها تبرد.

وساوي الخليط واتركيها تبرد تماماً، ثم أضيفي ملعقتين من السمنة وزعي السمنة علي صينية ثم أضيفي ملعقتين من شربات الحلويات كالمستخدم في ، وقومي بتوزيعهم علي الصينية أو استخدام العسل واتركيها تبرد. في فرن مسخن علي 200 درجة مئوية أدخلي الصينية نصف ساعة أو بحسب فرنك، حتى تأخذ لون من فوق، واستمتعي بها بعد أن تبرد، وبذلك أنهينا مقالة اليوم عن طريقة عمل العزيزية.

خطوات التحضير