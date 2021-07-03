ماسك المورينجا للشعر الجاف والباهت والتالف

هل سمحتِ لشعرك بالاستسلام للتجعد والتلف كل هذا الوقت؟ مع عالم وصفات الجمال الذي تسلي أيامنا في المنزل ، فإن الخيارات كثيرة. غالبًا ما نفشل في فهم الوصفات الصحية بسبب المنتجات المحملة بالمواد الكيميائية الموجودة على السوق. أطلقي العنان لشعرك عن طريق اختيار العلاجات المنزلية التي يمكن أن تحد من كل مخاوف شعرك باستخدام مكونات تم اختبارها بمرور الوقت. قد يكون خيارًا أكثر أمانًا لمجرد أنك تعرفي ما الذي يدخل في صنعها. إليكي شيئًا يمكن أن يساعد في تسريح شعرك. هل سمعت عن المورينجا أو بالأحرى يشار إليها على نطاق واسع باسم شجرة بان زيتوني؟

إن وصفاته لصحة الشعر لا تُحصى. يحتوي المورينجا على عوامل مضادة للفطريات ومضادة للالتهابات تعمل معًا للمساعدة في مكافحة تساقط الشعر وتعزيز نمو الشعر واستعادة القوة وتقليل تلف الشعر وتعزيز إنتاج الكيراتين. هل نحتاج إلى قول المزيد عن سبب كونه ضروريًا لشعرك؟

امنحي شعرك جرعة من فيتامين (هـ) مع مسحوق أوراق المورينجا لنمو الشعر.

المكونات كالتالي:

2 ملعقة كبيرة مسحوق / معجون مورينجا 2 ملعقة كبيرة زيت لوز 1 ملعقة كبيرة جل الصبار

طريقة الاستخدام:

اختاري مسحوقًا عضويًا أو اصنعيه بنفسك عن طريق قطف الأوراق الطازجة.

اغسليها جيدًا وضعيها داخل الخلاط.

اختاري وعاءًا وامزج جميع المكونات المذكورة أعلاه لعمل عجينة.

استخدمي أطراف أصابعك لنشر الخليط على فروة رأسك ودلكي جيدًا.

لا تضعي ماسك الشعر على خصلات شعرك.

دعي شعرك يمتصه لمدة 30 دقيقة قبل شطفه.

حمض البيهينيك يساعد في تعزيز اللمعان الطبيعي لشعرك عبارة عن مسحوق ببروتين قوي

استخدمي هذه المكونات:

3 ملاعق كبيرة مسحوق مورينجا 2 ملعقة كبيرة سمن 1 ملعقة كبيرة جل الصبار

طريقة الاستخدام:

سخني السمن على نار منخفضة ، وأطفئ الموقد واتركه يبرد قليلاً.

اصنعي قناع الشعر عن طريق خلط جميع المكونات.

ضعي الخليط على شعرك.

يمكنك وضعه على فروة رأسك إذا كان لديك معجون زائد.

اتركيه لمدة 30 دقيقة قبل الشطف.

3 ملاعق كبيرة مسحوق مورينجا 2 ملعقة كبيرة موز مهروس 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

قشري ثمرة موز ناضجة واهرسيها لعمل هريس ناعم.

أضيفي زيت الزيتون ومسحوق المورينجا.

بللي شعرك بماسك الشعر واتركيه لمدة 30 دقيقة قبل غسله بالماء البارد.

لشعر خالٍ من التلف

بعد تجربة ماسكات المورينجا للعناية بالشعر والبشرة.اسمحوا لنا أن نعرف في التعليقات أدناه عن نتيجته عليك.