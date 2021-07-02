طريقة طبخ حمام محشي بالخلطة والمكونات بأسهل الطرق ، هناك العديد من الطرق المختلفة لطهي الحمام بألذ مذاق ، لذلك سنتعلم سويًا كيفية طهي الحمام المحشو ، حيث يعتبر الحمام من الطيور المفضلة للطبخ ، حيث أن له طعمًا فريدًا ولذيذًا ، على الرغم من حجمها صغير مقارنة بالدجاج وأنواع الطيور الأخرى ، إلا أن الكثير من الناس يفضلون تناولها.

طريقة طبخ حمام محشي بالخلطة

غسلي الحمام جيداً بالماء ، ثم انقعيه في سائل النقع لمدة عشر دقائق لإزالة الرائحة ، جهزي وعاءً وضعي كوبين من الماء مع ملعقة كبيرة من السكر وملعقة كبيرة من الملح وملعقتين كبيرتين من الخل. ثم نزيل الجلد عن اللحم بإدخال إصبع وإزالته ببطء ، ثم نزيله من الرأس والرقبة ، ثم نزيل الجلد عن اللحم. ضعي البصل والفلفل الأخضر في مفرمة كهربائية وابدئي في الفرم حتى يصبح المزيج ناعمًا. نأخذ ملعقتين كبيرتين من البصل المفروم ونضيف ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود ورشة ملح ونخلط. أثناء تحضير الخليط ، قمنا بتتبيل الحمام بملعقتين من البصل المتبل. اغسل الأرز وصفي الماء واتركه جانبًا. نأخذ وعاءً ونضيف إليه ملعقة كبيرة من السمن وملعقة صغيرة من الزيت ، ثم نقطع الكبد والأعضاء الداخلية إلى قطع صغيرة يقلب حتى يذبل ويخرج الماء ، ثم يضاف البصل المفروم ويقلب لمدة دقيقتين حتى يذبل ، يضاف الأرز المصفى وجميع البهارات المطحونة وملعقة صغيرة من الملح. نضيف ملعقة من شراب الرمان لتقليب هذه المكونات ، ونضيف كوبًا من الماء الساخن ، ونسخن حتى يجف الماء ، ثم نطفئ النار ونتركه لمدة عشر دقائق حتى ينضج نصفين (نصفين). نضيف الكزبرة المقطعة والشبت ، ونرفع المزيج عن النار حتى يبرد

عمل حمام محشي بالأزر



ابشري البصل ، ثم افركي الفلفل الأسود بالتساوي. انقع داخل الحمام وخارجه بقليل من البصل وضعه في الثلاجة لمدة 3 ساعات. ضعي ملعقة كبيرة من السمن في القدر على الموقد واتركيه يسخن. نقلي البصل حتى نحصل على اللون البني الذهبي. نضيف كبد الدجاج مع الاستمرار في التقليب. نضيف الأرز ونقلب ونضيف الماء ونضعه على النار حتى ينضج الأرز. امتلأ حوض الاستحمام به وأغلق بقفل. اسلقي الحمام في الماء المغلي على نار عالية وتبليه بالملح والفلفل الأسود حتى يلين الحمام. اقلي في السمن على النار حتى يتحول لون الحمام الى اصفر ذهبي ، ثم استمتع.