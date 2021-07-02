طريقة عمل المقلقل السعودي بالمكونات والمقادير وطريقة التحضير ، المقلقل هو أحد الأطباق التي يمكنك من خلالها تناول وجبة دسمة ولذيذة في المنزل. يعتبر لحم المقل من أشهر الأطباق الرئيسية في المطبخ السعودي. بالإضافة إلى المذاق اللذيذ لهذا الطبق ، فإنه يتميز أيضًا باحتوائه على العديد من العناصر الغذائية للجسم ، لذلك دعونا نتعلم معًا كيفية عمل المقلقل السعودي في المنزل ، خطوة بخطوة ، من خلال هذا المقال

أولا نضع مقلاة كبيرة علي الزيت وعلى النار وثم نتركها حتى تسخن ثم نضيف اللحم إليها بعد تقطيعها إلى قطع حجمها مناسب. ثم نحرك اللحم عدة مرات في المقلاة حتى يتم يتغير لونه ، ثم نضيف البصل ونستمر في التقليب حتى يصبح لونه فاتحًا ،بعد ذلك نضيف الثوم المفروم ونقلب جميع المكونات معًا عدة مرات. نضيف أيضًا الدقيق إلى المكونات السابقة ونستمر في تقليب المكونات معًا لمدة 5 دقائق. كما نضيف البهارات والفلفل والفلفل الحار والفلفل الحار والكمون والكزبرة الجافة إلى المكونات السابقة. نضيف صلصة الطماطم والطماطم المفرومة بعد أن تتجانس المكونات السابقة مع بعضها ،

ثم تقلب الطماطم حتى تتجانس مع قطع اللحم. ثم اترك القدر على النار لمدة 5 دقائق ، ثم أضف إليه كوب ماء بعد ذلك.

تسوية اللحم بشكل أسرع

أولا يجب يفضل استخدام اللحوم الطازجة بدلاً من المجمدة ، وفي حالة استخدام اللحوم المجمدة يجب أن تقوم بتركها حتى تذوب جيدًا وتصبح طرية مثل اللحوم الطازجة. لا تضيف الملح إلى اللحم في بداية طهيه لأن هذا يبطئ عملية نضجه. من أجل الاستقرار الطبيعي للحوم ، يفضل تغطية قطع اللحم بالماء المغلي.

و هنا ينتهي مقال اليوم الذي قدمنا بتقديم إلي سيادتكم قراء موقع ثقفني الكرام ​​لكم فيه طريقة صنع المقلقل السعودي الذي قدمناه لكم من خلال مطبخ المقال. نتمنى أن تنال وصفة اليوم إعجابكم وتنتظرونا المزيد من الوصفات اللذيذة المقدمة لكم من مطبخنا ، ولا تنسوا ترك اقتراحاتكم واستفساراتكم في قسم التعليقات أدناه حتى نرد عليكم فوراً.