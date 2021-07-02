طريقة عمل كريم الليمون والعسل الرهيب لتفتيح البشرة الدهنية وإزالة التجاعيد والبثور

كريم الليمون والعسل ، يعتبر من الكريمات التي تساعد في تبيض البشرة الدهنية وإزالة التجاعيد والبثور السوداء، ودائماً تبحث الفتيات والسيدات على كريمات للحفاظ على البشرة وتعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور بدل من شرائها من محلات التجميل التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة تؤثر فيما بعد على البشرة ولكن هناك بعض العناصر الطبيعية التي يتم استخدامها، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة عمل كريم الليمون والعسل لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء في المنزل خطوة بخطوة. مكونات عمل كريم الليمون والعسل مكونات عمل كريم الليمون والعسل يتكون كريم الليمون والعسل من عناصر طبيعية رهيبة وفعالة للبشرة الدهنية وهي كالآتي:- ٢ ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من اللبن الزبادي العادي.

٢ ملعقة كبيرة من العسل. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الليمون والعسل لتفتيح البشرة خطوة بخطوة في المنزل وهي كالتالي:- تحضير طبق عميق ونضع به الليمون والعسل ونقلب المكونات جيداً حتى تتجانس. نضيف بعد ذلك الزبادي ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط كريمي متجانس. نضع الخليط على البشرة باستخدام فرشاة أو الأصابع مع التدليك بلطف لمدة عشر دقائق. نقوم بنقع قطعة من القطن في ماء دافئ ثم نمسح بها الوجه ثم نغسله بالماء الدافئ ثم نتركه يجف. نكرر هذه الوصفة لمدة لا تزيد عن شهر وسوف تظهر النتيجة من أول استخدام. فوائد الليمون للبشرة هناك بعض الفوائد التي يمنحها الليمون للبشرة الدهنية وهي كالآتي:- تعمل على التخلص من البثور السوداء بسبب احتوائها على حمض الستريك.

تساعد في التخلص من حب الشباب وتعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد.

تعمل على تنظيف وتطهير البشرة الدهنية وتقليل نسبة الزيت الزائد في البشرة.

تقوم لتبيض البشرة وإزالة خلايا الجلد الميتة وتفتيح البقع الداكنة والتصبغات.

المحافظة على نعومة البشرة ونضارتها وتقويتها وملمسها زي الحرير.

تعمل على التخلص من النمش وعلامات الشيخوخة المبكرة.

التخلص من السموم التي تتعرض لها بشكل مستمر لاحتوائها على مواد مضادة للأكسدة.

تعمل على التخلص من المسامات الواسعة وتعمل على تضيفها. الوسوم

كريم الليمون والعسل ، يعتبر من الكريمات التي تساعد في تبيض البشرة الدهنية وإزالة التجاعيد والبثور السوداء، ودائماً تبحث الفتيات والسيدات على كريمات للحفاظ على البشرة وتعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور بدل من شرائها من محلات التجميل التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة تؤثر فيما بعد على البشرة ولكن هناك بعض العناصر الطبيعية التي يتم استخدامها، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة عمل كريم الليمون والعسل لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء في المنزل خطوة بخطوة. مكونات عمل كريم الليمون والعسل مكونات عمل كريم الليمون والعسل يتكون كريم الليمون والعسل من عناصر طبيعية رهيبة وفعالة للبشرة الدهنية وهي كالآتي:- ٢ ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من اللبن الزبادي العادي.

٢ ملعقة كبيرة من العسل. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الليمون والعسل لتفتيح البشرة خطوة بخطوة في المنزل وهي كالتالي:- تحضير طبق عميق ونضع به الليمون والعسل ونقلب المكونات جيداً حتى تتجانس. نضيف بعد ذلك الزبادي ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط كريمي متجانس. نضع الخليط على البشرة باستخدام فرشاة أو الأصابع مع التدليك بلطف لمدة عشر دقائق. نقوم بنقع قطعة من القطن في ماء دافئ ثم نمسح بها الوجه ثم نغسله بالماء الدافئ ثم نتركه يجف. نكرر هذه الوصفة لمدة لا تزيد عن شهر وسوف تظهر النتيجة من أول استخدام. فوائد الليمون للبشرة هناك بعض الفوائد التي يمنحها الليمون للبشرة الدهنية وهي كالآتي:- تعمل على التخلص من البثور السوداء بسبب احتوائها على حمض الستريك.

تساعد في التخلص من حب الشباب وتعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد.

تعمل على تنظيف وتطهير البشرة الدهنية وتقليل نسبة الزيت الزائد في البشرة.

تقوم لتبيض البشرة وإزالة خلايا الجلد الميتة وتفتيح البقع الداكنة والتصبغات.

المحافظة على نعومة البشرة ونضارتها وتقويتها وملمسها زي الحرير.

تعمل على التخلص من النمش وعلامات الشيخوخة المبكرة.

التخلص من السموم التي تتعرض لها بشكل مستمر لاحتوائها على مواد مضادة للأكسدة.

تعمل على التخلص من المسامات الواسعة وتعمل على تضيفها.

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