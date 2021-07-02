للعرايس كريم النشا والقهوة الساحر اقوى واسرع كريم لتبييض وتسمين وشد الوجة كبشرة الاطفال

للعرايس كريم النشا والقهوة الساحر ، القهوة لديها عدد كبير من الفوائد المهمة جدا ، التي يستطيع الكثيرون الحصول عليها كما انها تعمل ايضا على تفتيح خلايا الجلد، ايضا، كما يمكننا أن نقوم بالحصول على بشرة نظيفة وصافية ولامعة ولهذا السبب قومنا بتحضير اليوم أسهل الوصفات السحرية المكونة من النشا والقهوة، وبعض المواد الطبيعية الاخرى التي تساعد على تفتيح البشرة الداكنة والتخلص من البقع والنمش والهالات السوداء.

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القهوة تساعد أيضا في قتل البكتيريا التي تتواجد في البشرة بالإضافة إلى ذلك تعمل ايضا على محاربة الاكسده التي تصيب البشرة الدهنية.

تقوم النشا بالعديد من الوظائف المهمة ومنها تنظيف الجذور وتفتيح المسام بشكل أفضل مما تتخلص ايضا من الدهون الزائدة التي تتواجد بها.

من خلال استخدام ماسك القهوة والشاي سوف تستفيد البشرة بشكل كبير من التخلص من حبوب الشباب التي تأتي بشكل دائم للبشرة الجافة والدهنية.

للتخلص من التهابات البشرة التي تظهر من وجود أشعة الشمس الفوق بنفسجية من استخدام هذا الماسك.

يتخلص ايضا هذا الماسك من الشوائب التي تتواجد فيه واحمرار الجلد.

هذا الماسك ليست مضرة بالمره على البشرة بل انه يحارب الالتهابات والبقع الداكنة.

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خمس ملاعق من النشا.

2 ملعقة من القهوة المطحونة.

ملعقتين من الحليب البودر.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

أولا يجب أن تقومي بخلط جميع المكونات من الحليب و النشا والقهوة وماء الورد وسوف تحصلين على مزيج متجانس.

ابدأي بتطبيق هذا الماسك على البشرة، ولكن مع تدليك البشرة بلطف.

انتظرى يا عزيزتي لمده 25 دقيقة، ثم قومي بغسل بشرتك جيدا.

للعرايس كريم النشا والقهوة الساحر

ملحوظة؛- يغسل في هذا الماسك بالماء البارد حتى تتجنبي تأثير المسام.

2 ملعقة من العسل.

ثلاث ملاعق من القهوة.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقتين من السكر الخشن.