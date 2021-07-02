كيفية إصلاح الشعر التالف من ارتفاع درجة الحرارة بشكل طبيعي في المنزل

إن شعرنا هو أهم شيء بالنسبة لنا ، كما أن تقديم العناية المستمرة والتدليل لشعرنا يمنحنا إحساسًا بالعناية الإضافية. يمكن أن يؤدي الاستخدام اليومي لأدوات الاسشوار إلى إتلاف الشعر وجعله خشنًا وباهتًا. من المهم التأكد من أنك تستخدمي منتجات وأدوات تصفيف الشعر المناسبة للقيام بذلك. قد يبدو الشعر التالف بسبب الحرارة مهم لإصلاحه ولكن ثق بنا ، فلا شيء يعمل بشكل أفضل من بعض المكونات الطبيعية وقد حان الوقت لمنحه أفضل رعاية للشعر باستخدام هذه العلاجات الطبيعية. في هذا الموسم ، عالج شعرك التالف بالحرارة بخصائص المكونات الطبيعية ولمساعدتك في ذلك ، لدينا أفضل العلاجات المنزلية لك.

امنحي معالجة طبيعية لشعرك التالف بالحرارة مع هذه العلاجات المنزلية

يُعرف الأفوكادو بغناه بالمعادن والفيتامينات والأحماض الدهنية الأساسية ، وهو أحد أفضل العلاجات المنزلية التي تساعد في الحصول على هذا الشعر اللامع وإصلاح التلف الناتج عن الحرارة. كما أنه يعيد لمعان الشعر. لهذا العلاج ، كل ما عليك فعله هو هرس ثمرة أفوكادو ناضجة واخلطي بيضة معها. يقلب جيدًا لتشكيل عجينة ناعمة منه. بعد ذلك ، ضعي هذه العبوة على شعرك واتركيها لمدة نصف ساعة تقريبًا. ثم اشطفيه ثم اشطفيه بشامبو خفيف. يمكنك تكرار ذلك مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج أفضل.

استخدام زيت الزيتون لاصلاح الشعر

زيت الزيتون مكون يعمل كبلسم طبيعي للبشرة. تميل علاجات تصفيف الشعر التي تنطوي على الحرارة إلى إتلاف الشعر ويمكن أن تجعله جافًا وخشنًا. زيت الزيتون طريقة رائعة لعلاج مشاكل العناية بالشعر. لهذا العلاج ، تحتاج إلى تسخين حوالي كوب من زيت الزيتون ثم تدليك فروة رأسك بزيت الزيتون الدافئ. بعد التدليك ، لفي شعرك بمنشفة واتركيه لمدة ساعة تقريبًا. بعد ذلك اشطفي شعرك واغسليه بالشامبو.

وأخيرا وصفة اصلاح الشعر عن طريق خل التفاح

خل التفاح هو عنصر رائع عندما يتعلق الأمر بمشاكل العناية بشعرك. من المعروف أنه يعالج شعرك لأنه غني بالفيتامينات والمعادن. لهذا العلاج ، تحتاج إلى خلط ملعقة من خل التفاح مع ملعقتين من زيت الزيتون و 2 بيضة. اخلطي جميع المكونات جيدًا واصنعي منها عجينة ناعمة. دلكي الخليط جيداً على شعرك واشطفيه بعد ذلك بالشامبو.