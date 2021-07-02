خلطة جديدة لتطويل الشعر وتكثيفه والقضاء على مشكلة التساقط نهائياً، توجد العديد من الوصفات المنتشرة على الأنترنت ولا نعرف مدى صحتها أو فاعلية التجربة بعد الاستخدام، تهتم جميع النساء بطول وكثافة الشعر حيث يعد مظهر الجمال الطبيعي لكل فتاة؛ مما يجعلها حريصة في الحصول على أفضل الوصفات لتطويل الشعر.

في هذا المقال نشرح لكم وصفة لتكثيف الشعر وتطويله وملئ الفراغات من الأمام، كما تستخدم هذه الوصفة أيضاً في القضاء على تساقط الشعر في خلال أيام قليلة، يجب الانتباه إلى ضرورة الالتزام بكافة المقادير والمكونات المذكورة بعدم النقص أو الزيادة في المكونات أثناء تحضير خلطة جديدة لتطويل الشعر وتكثيفه.

ضعي معلقتين من زيت اللوز الحلو وزيت جوز الهند وزيت الخروع وزيت الأرجان وزيت إكليل الجبل في وعاء صغير، ثم قومي بتقليب المكونات معاً حتى تتجانس وتصبح في قوام واحد، بعد ذلك يتم توزيع الخلطة على الشعر بالكامل مع تدليك فروة الرأس والجوانب برفق، بعد مرور سعة يتم غسل الشعر بماء دافئ وتجفيفه، يتم تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع بواسطة أفضل زيوت لتطويل الشعر وتكثيفه.

طريقة جديدة لتكثيف الشعر

من أفضل الطرق التي تم أكتشافها من فترة قصيرة هو أستخدام البصل في علاجات الشعر؛ وذلك لما تحتويه على مواد مؤكسدة تساعد على تعزيز الشعر ونموه وزيادة إنتاج البصيلات بشكل سريع، إذا رغبتي في تكثيف الشعر بطريقة جديدة فيجب استخدامه فوراً.

قومي بتقطيع ثمرة متوسطة الحجم من البصل إلى قطع صغيرة وضعيها في وعاء به 2 كوب من الماء لمدة يوم كامل، قومي بتصفية البصل من الماء في اليوم التالي لاستخراج عصير البصل لتكثيف الشعر، ضعي السائل على شعرك بالتسوي مع التدليك برفق لكافة أجزاء الرأس ثم أرتداء قبعة الاستحمام لمدة ساعة، لا سيما بعد مرور ساعة يجب غسل الشعر جيداً بالماء الدافئ والشامبو لمحو رائحة البصل الكريهة، مع مراعاة تكرار هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع لمدة ثلاثة أشهر على التوالي للحصول على خلطة جديدة لتطويل الشعر وتكثيفه.