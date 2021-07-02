طريقة عمل كريم الفازلين والنشا السحري لتبيض الوجه وإزالة التجاعيد خلال أيام قليلة

يعد كريم الفازلين والنشا ، من الكريمات التي تساعد علي تفتيح البشرة بشكل سريع وملحوظ، سوف يجعل هذا الخليط بشرتك صافية وبيضاء وخالية تماماً من أي عيوب أو مشاكل، سيجعلك كأنك شابة مهما كان عمرك فوق الأربعين، لأنه يحتوي علي نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر المضادة للأكسدة التي تساعد علي تغذية البشرة وترطيبها، يعطي هذا الماسك نعومة ولمعان غير عادي للبشرة ويجعلها جذابة ونظيفة من أي شوائب أو أوساخ، يساعد هذا الكريم علي الحد من ظهور حب الشباب والتجاعيد في البشرة، وتبحث دائماً الفتيات علي خلطة طبيعية وفعالة في تفتيح البشرة وترطيبها، لذلك ننصح باستخدام هذا الكريم دائماً، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل كريم الفازلين والنشا السحري في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة في متناول الجميع.

مكونات عمل كريم الفازلين والنشا

تعرفي من خلال السطور الأتية علي أبسط مكونات هذا الكريم الرائع والرهيب في التفتيح وهي كما يلي:-

مقدار معلقتين من الفازلين الطبي.

معلقة صغيرة من النشا.

معلقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة تحضير كريم الفازلين والنشا السحري بخطوات بسيطة وسهلة وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار طبق متوسط الحجم، ونضع به الفازلين والنشا ونبدأ بخفقهم جيداً، حتي تتجانس المكونات مع بعض جيداً. بعد كدة نضيف عصير الليمون مع التقليب المستمر، حتي يصبح الخليط متجانس وذات قوام كريمي. نقوم بعد ذلك نقوم بإحضار علبة بلاستك ونظيفة، ونقوم بسكب الخليط داخلها ونضعها في الثلاجة لمدة 10 دقائق قبل الاستعمال. يجب عليك استخدام هذا الكريم يومياً للحصول علي أفضل النتائج.

أهم فوائد كريم الفازلين والنشا الرهيب

تعرفي علي بعض فوائد هذا الكريم الرائع في تفتيح البشرة ونضارتها وهي كالتالي:-