البسبوسة بطريقة صحية أكتر والطعم أحسن من الجاهزة

البسبوسة أو بمعنى آخر الهريسة من أشهى أنواع الحلويات التى نتناولها بصفة مستمرة طوال أيام السنة وبشكل رئيسى فى الأعياد والمناسبات، غير أنها تعد من أسهل وأبسط الحلويات التى نقوم بتحضيرها في المنزل ولكن يجب علينا شراء أجود انواع دقيق السميد دون أى إضافات له للحصول على بسبوسة طرية مثل الجاهزة تماماً، وأيضاً يفضل استعمال الزبادى البلدى كامل الدسم، فتعالوا معنا لنتعرف على طريقة عمل البسبوسة فى المنزل بطعم ولا أروع وسوف تقومين بتحضيرها بشكل مستمر.

مكونات طريقة عمل البسبوسة السادة:

لكي نقوم بتجهيز وتحضير البسبوسة السادة في المنزل علينا بإحضار بعض المكونات التى نحتاج اليها وهي:

إحضار نصف كوب من الزبادي البلدي.

رشة بسيطة من الملح.

ثلاث ملاعق كبيرة من السمن.

نقوم بشراء كوبين من دقيق السميد.

نجهز ملعقة كبيره من عسل النحل الابيض.

نقوم بتحضير ملعقة كبيرة من البكينج باودر، وكوب من السكر.

أما بالنسبة إلى مكونات الشربات فهى بسيطة جدا الا وهى:

نجهز ملعقة من ماء الورد، وكوب من الماء.

نحتاج إلى كوبين من السكر، وعصير ليمونة.

كيفية تجهيز البسبوسة السادة:

لكى نقوم بتحضير البسبوسة السادة بطعم ولا احلى يجب علينا اتباع هذه الخطوات بشكل صحيح ألا وهي: