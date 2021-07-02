البسبوسة بطريقة صحية أكتر والطعم أحسن من الجاهزة

البسبوسة أو بمعنى آخر الهريسة من أشهى أنواع الحلويات التى نتناولها بصفة مستمرة طوال أيام السنة وبشكل رئيسى فى الأعياد والمناسبات، غير أنها تعد من أسهل وأبسط الحلويات التى نقوم بتحضيرها في المنزل ولكن يجب علينا شراء أجود انواع دقيق السميد دون أى إضافات له للحصول على بسبوسة طرية مثل الجاهزة تماماً، وأيضاً يفضل استعمال الزبادى البلدى كامل الدسم، فتعالوا معنا لنتعرف على طريقة عمل البسبوسة فى المنزل بطعم ولا أروع وسوف تقومين بتحضيرها بشكل مستمر.مكونات طريقة عمل البسبوسة السادة:
لكي نقوم بتجهيز وتحضير البسبوسة السادة في المنزل علينا بإحضار بعض المكونات التى نحتاج اليها وهي:
- إحضار نصف كوب من الزبادي البلدي.
- رشة بسيطة من الملح.
- ثلاث ملاعق كبيرة من السمن.
- نقوم بشراء كوبين من دقيق السميد.
- نجهز ملعقة كبيره من عسل النحل الابيض.
- نقوم بتحضير ملعقة كبيرة من البكينج باودر، وكوب من السكر.
أما بالنسبة إلى مكونات الشربات فهى بسيطة جدا الا وهى:
- نجهز ملعقة من ماء الورد، وكوب من الماء.
- نحتاج إلى كوبين من السكر، وعصير ليمونة.
لكى نقوم بتحضير البسبوسة السادة بطعم ولا احلى يجب علينا اتباع هذه الخطوات بشكل صحيح ألا وهي:
- اولا نحضر إناء ونضع فيه دقيق السميد مع البيكنج بودر والسكر والملح، ونقلبهم جيدا.
- ثم بعد ذلك نقوم بإذابة السمن نهائيا للحصول على خليط سائل نضع العسل ونقلبه جيدا.
- نقوم بوضع الزبادي ونقلب الخليط جيدا.
- نحضر صينية بسبوسة متوسطة الحجم ونضع فيها ملعقه من السمن ونوزعها جيدا داخل الصينية.
- نضع الخليط فيها ونقوم بتسويتها.
- نقوم بادخال البسبوسة الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- نتركها لمدة ثلث ساعة أو أكثر بقليل لحين تسويتها نهائيا.
- نقوم بتجهيز الشربات وذلك من خلال وضع جميع مكونات الشربات في إناء، ووضعها على النار ونتركها تغلي لمدة عشر دقائق لحين الحصول على خليط متماسك.
- نطفئ النار ونقوم بإخراج البسبوسة من الفرن ونضع فوقها شربات ساخنة.
- نقوم بتغطيتها حتى تبرد تماماً، ثمً نقطعها ونضعها في طبق التقديم ونتناولها.
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البسبوسة أو بمعنى آخر الهريسة من أشهى أنواع الحلويات التى نتناولها بصفة مستمرة طوال أيام السنة وبشكل رئيسى فى الأعياد والمناسبات، غير أنها تعد من أسهل وأبسط الحلويات التى نقوم بتحضيرها في المنزل ولكن يجب علينا شراء أجود انواع دقيق السميد دون أى إضافات له للحصول على بسبوسة طرية مثل الجاهزة تماماً، وأيضاً يفضل استعمال الزبادى البلدى كامل الدسم، فتعالوا معنا لنتعرف على طريقة عمل البسبوسة فى المنزل بطعم ولا أروع وسوف تقومين بتحضيرها بشكل مستمر.مكونات طريقة عمل البسبوسة السادة:
لكي نقوم بتجهيز وتحضير البسبوسة السادة في المنزل علينا بإحضار بعض المكونات التى نحتاج اليها وهي:
- إحضار نصف كوب من الزبادي البلدي.
- رشة بسيطة من الملح.
- ثلاث ملاعق كبيرة من السمن.
- نقوم بشراء كوبين من دقيق السميد.
- نجهز ملعقة كبيره من عسل النحل الابيض.
- نقوم بتحضير ملعقة كبيرة من البكينج باودر، وكوب من السكر.
أما بالنسبة إلى مكونات الشربات فهى بسيطة جدا الا وهى:
- نجهز ملعقة من ماء الورد، وكوب من الماء.
- نحتاج إلى كوبين من السكر، وعصير ليمونة.
لكى نقوم بتحضير البسبوسة السادة بطعم ولا احلى يجب علينا اتباع هذه الخطوات بشكل صحيح ألا وهي:
- اولا نحضر إناء ونضع فيه دقيق السميد مع البيكنج بودر والسكر والملح، ونقلبهم جيدا.
- ثم بعد ذلك نقوم بإذابة السمن نهائيا للحصول على خليط سائل نضع العسل ونقلبه جيدا.
- نقوم بوضع الزبادي ونقلب الخليط جيدا.
- نحضر صينية بسبوسة متوسطة الحجم ونضع فيها ملعقه من السمن ونوزعها جيدا داخل الصينية.
- نضع الخليط فيها ونقوم بتسويتها.
- نقوم بادخال البسبوسة الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- نتركها لمدة ثلث ساعة أو أكثر بقليل لحين تسويتها نهائيا.
- نقوم بتجهيز الشربات وذلك من خلال وضع جميع مكونات الشربات في إناء، ووضعها على النار ونتركها تغلي لمدة عشر دقائق لحين الحصول على خليط متماسك.
- نطفئ النار ونقوم بإخراج البسبوسة من الفرن ونضع فوقها شربات ساخنة.
- نقوم بتغطيتها حتى تبرد تماماً، ثمً نقطعها ونضعها في طبق التقديم ونتناولها.
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