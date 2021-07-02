طريقة عمل كريمة الكيك لتزيين التورته زي محلات الحلويات بطريقة سهلة وسريعة

سوف نتعرف علي أفضل طريقة عمل كريمة الكيك في البيت بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات غير مكلفة ومتاحة فكل منزل، هناك الكثير من من أنواع الكريمات الحلوة الخاصة بالتزيين سواء كانت لتزيين الكيك أو للتورتة أو للحلويات، لذلك سوف نتعرف معا علي طريقة عمل كريمة الخفق وكريمة القهوة وأيضا كريمة المارشميلو. طريقة عمل كريمة الكيك طريقة عمل كريمة الكيك سوف نتعلم الآن علي كيفية عمل أنواع جديدة ومختلفة من الكريمات الخاصة بالحلويات والكيكات بطريقة سهلة جدا وسريعة أيضا. طريقة عمل كريمة الخفق المكونات كوب كبيرة من الكريمة الثقيلة

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا

ملعقة كبيرة من حبيبات السكر طريقة التحضير قومي بتحضير الميكسر الكهربائي وقومي بنظيفه ووضعه في الثلاجة لمدة 10 دقائق.

ضعي بعد ذلك كل من الكريمة الثقيلة في الميكسر وقومي بخلطها جيدا.

قومي بإضافة السكر والفانيليا إلى الكريمة وقومي بخلطهم مرة اخري.

أستمري في خلط جميع المكونات حتي يصبح قوامهم كريمي.

قومي بتقديم الكريمة بجانب البسكويت، أو يمكنك أن تقومي بتزيين الكيك بيها أو أي نوع من الحلويات. طريقة عمل كريمة القهوة طريقة عمل كريمة القهوة المكونات كوب كبير من الدقيق

نصف كيلو من الحليب

ملعقتين كبيرتين من النشا

ملعقة كبيرة من القهوة البودر

رشه من بودر الشكولاتة

ثلاثة بيضات طريقة التحضير نحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه الحليب والسكر والنشا ونقوم بخلطهم جيدا.

نقوم بإضافة الدقيق والقهوة والشكولاته البودر إلى الخليط السابق ونقومي بالخلط مرة أخري.

نضيف بعد ذلك البيض ألى الخليط السابق ونقوم بخلط المكونات جيدا حتي يصبح القوام متماسك.

نحضر إناء ونضع في الخليط السابق ونضعه علي نار متوسطة، نقوم بالتقليب بأستمرار حتي يغلي الخليط.

وهكذا تصبح الكريمة جاهزه ويمكنك استخدامه في عمل الكيك أو تزيين الحلويات. طريقة عمل كريمة المارشميلو طريقة عمل كريمة المارشميلو المكونات كوبين من المارشميلو

ربع كيلو من الشكولاتة المرة

سته ملاعق كبيرة من السكر البودر

كوب من الزبدة السايحة

ملعقة صغيرة من الفانيليا طريقة الإعداد احضري الخلاط الكهربائي وضعي فيه الشكولاته والزبدة وقومي بخلطهم مع بعضهم جيدا.

ضيفي بعد ذلك المارشميلو والفانيليا والسكر إلى الخليط وقومي بخلطهم جيدا مرة أخري.

قومي بالاستمرار في خلط الخليط لمدة خمسة دقائق حتي يصبح القوام ناعما وسائلا.

ضعي كريمة المارشميلا في الثلاجة بعد ذلك لمدة 20 دقيقة حتي تتماسك الكريمة.

يمكنك أستخدام كريمة المارشميلا في وضعها كطبقة علوية علي أي نوع من أنواع الكيك. الوسوم

سوف نتعرف علي أفضل طريقة عمل كريمة الكيك في البيت بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات غير مكلفة ومتاحة فكل منزل، هناك الكثير من من أنواع الكريمات الحلوة الخاصة بالتزيين سواء كانت لتزيين الكيك أو للتورتة أو للحلويات، لذلك سوف نتعرف معا علي طريقة عمل كريمة الخفق وكريمة القهوة وأيضا كريمة المارشميلو. طريقة عمل كريمة الكيك طريقة عمل كريمة الكيك سوف نتعلم الآن علي كيفية عمل أنواع جديدة ومختلفة من الكريمات الخاصة بالحلويات والكيكات بطريقة سهلة جدا وسريعة أيضا. طريقة عمل كريمة الخفق المكونات كوب كبيرة من الكريمة الثقيلة

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا

ملعقة كبيرة من حبيبات السكر طريقة التحضير قومي بتحضير الميكسر الكهربائي وقومي بنظيفه ووضعه في الثلاجة لمدة 10 دقائق.

ضعي بعد ذلك كل من الكريمة الثقيلة في الميكسر وقومي بخلطها جيدا.

قومي بإضافة السكر والفانيليا إلى الكريمة وقومي بخلطهم مرة اخري.

أستمري في خلط جميع المكونات حتي يصبح قوامهم كريمي.

قومي بتقديم الكريمة بجانب البسكويت، أو يمكنك أن تقومي بتزيين الكيك بيها أو أي نوع من الحلويات. طريقة عمل كريمة القهوة طريقة عمل كريمة القهوة المكونات كوب كبير من الدقيق

نصف كيلو من الحليب

ملعقتين كبيرتين من النشا

ملعقة كبيرة من القهوة البودر

رشه من بودر الشكولاتة

ثلاثة بيضات طريقة التحضير نحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه الحليب والسكر والنشا ونقوم بخلطهم جيدا.

نقوم بإضافة الدقيق والقهوة والشكولاته البودر إلى الخليط السابق ونقومي بالخلط مرة أخري.

نضيف بعد ذلك البيض ألى الخليط السابق ونقوم بخلط المكونات جيدا حتي يصبح القوام متماسك.

نحضر إناء ونضع في الخليط السابق ونضعه علي نار متوسطة، نقوم بالتقليب بأستمرار حتي يغلي الخليط.

وهكذا تصبح الكريمة جاهزه ويمكنك استخدامه في عمل الكيك أو تزيين الحلويات. طريقة عمل كريمة المارشميلو طريقة عمل كريمة المارشميلو المكونات كوبين من المارشميلو

ربع كيلو من الشكولاتة المرة

سته ملاعق كبيرة من السكر البودر

كوب من الزبدة السايحة

ملعقة صغيرة من الفانيليا طريقة الإعداد احضري الخلاط الكهربائي وضعي فيه الشكولاته والزبدة وقومي بخلطهم مع بعضهم جيدا.

ضيفي بعد ذلك المارشميلو والفانيليا والسكر إلى الخليط وقومي بخلطهم جيدا مرة أخري.

قومي بالاستمرار في خلط الخليط لمدة خمسة دقائق حتي يصبح القوام ناعما وسائلا.

ضعي كريمة المارشميلا في الثلاجة بعد ذلك لمدة 20 دقيقة حتي تتماسك الكريمة.

يمكنك أستخدام كريمة المارشميلا في وضعها كطبقة علوية علي أي نوع من أنواع الكيك.

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