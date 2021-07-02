الماسك الجبار لتفتيح وتقشير البشرة وإزالة الجلد الميت والبقع الداكنة لوجه كالثلج، تفتيح وتقشير البشرة هي أولي الخطوات في روتين العناية والاهتمام بجمال ونضارة الوجه للحصول علي بشرة ناصعة البياض.

ولهذا تقوم بإنفاق الكثير من الأموال في شراء مستحضرات التجميل التي تساعد علي تبييض البشرة مثل الكريم لتتمتع بوجه صافي.

ولكن تتعرض بشرة الوجه إلي العديد من العوامل التي تؤثر علي مظهرها مثل أشعة الشمس الضارة والمسام الواسعة والتي تسبب البقع والحبوب.

ماسك سحري لتبييض وتقشير الوجه والتخلص من الجلد الميت لبشرة مشرقة

تبييض وتقشير البشرة من الأمور الهامة لدي جميع النساء وهذا لأن التقشير فوائده كثيرة لحماية البشرة من أي مشاكل.

فهو يقوم بالتخلص من الجلد الميت المتراكم علي الوجه والذي يسبب ظهور البثور والبقع الداكنة ولكن منتجات تبييض البشرة وتقشيرها تكون مؤقتة.

كما أنها مكلفة وتتكون من مواد كيميائية تعمل علي إلحاق ضرر كبير بجلد الوجه ولكن يوجد مواد طبيعية نتائجها فعالة وآمنة علي البشرة.

ولهذا سوف أقدم لك ماسك جبار لتبييض الوجه وتوحيد لونه ويزيل الجلد الميت لبشرة بيضاء كالثلج.

ماسك دقيق الأرز وزيت جوز الهند لتفتيح وتقشير البشرة والتخلص من البقع الداكنة

يعد دقيق الأرز من المكونات الطبيعية الفعالة في تفتيح البشرة وتوحيد لونها.

كما يحد من ظهور البقع الداكنة حيث يحتوي علي نسبة عالية من الفيتامينات.

والتي تعمل علي تجديد الخلايا كما يعد منظف للبشرة ومقشر طبيعي للتخلص من الجلد الميت والمسام الواسعة.

زيت جوز الهند يعمل علي تقشير البشرة من الجلد الميت مما يساعد في تفتيح الوجه والحد من البقع الداكنة لاحتوائه علي مضادات أكسدة.

كما يعمل علي تنظيف الوجه من الحبوب والأوساخ لبشرة صافية وبيضاء كالثلج.

2 ملعقة كبيرة من دقيق الأرز.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

بضع قطرات من عصير الليمون.

في وعاء صغير يتم مزج المكونات جيداً حتي تتجانس وتحصلي علي قوام كريمي.

يتم تنظيف البشرة قبل الاستخدام ثم يوضع الماسك علي الوجه.

يتم تدليك الوجه في حركات دائرية لمدة 5 دقائق ثم يترك لمدة 10 دقائق.

يغسل الوجه بالماء البارد لغلق المسام.

يستخدم الماسك مرتين في الأسبوع لبشرة ناصعة البياض ومثالية.

مكونات ماسك تفتيح وتقشير البشرة وإزالة الجلد الميت والبقع الداكنةطريقة تحضير ماسك تفتيح وتقشير البشرة وكيفية الاستخدامماسك الفراولة والقهوة المطحونة لتفتيح وتقشير البشرة وإزالة الجلد الميت والبقع الداكنة

الفراولة من المكونات الطبيعية التي تحتوي علي نسبة عالية من فيتامين سي والذي بدوره يساعد في تنظيف البشرة.

كما تزيل الخلايا الميتة من الوجه وتغلق المسام الواسعة وتعمل علي تبييض البشرة بشكل فعال.

القهوة تعد مقشر طبيعي فعال في إزالة طبقة الجلد الميتة لاحتوائها علي مضادات أكسدة تقلل من ظهور البقع الداكنة كما تساعد علي تفتيح البشرة.

2 حبة فراولة مهروسة.

ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.

ملعقة صغيرة من الحليب.

قومي بمزج المكونات جيداً حتي تتجانس وتحصلي علي معجون ناعم.

يتم تنظيف وغسل الوجه بالماء الدافيء لفتح المسام.

يوضع الماسك علي الوجه في حركات دائرية مع التدليك لمدة 5 دقائق.

يترك الماسك لمدة 10 دقائق ثم يغسل بالماء الفاتر ثم البارد لغلق المسام.

يستخدم الماسك مرتين في الأسبوع لبشرة بيضاء وصافية.

مكونات ماسك تفتيح وتقشير البشرةطريقة تحضير ماسك تفتيح وتقشير البشرة وكيفية الاستخدام