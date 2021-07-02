أفضل زيوت لتطويل الشعر بسرعة هائلة 10 سم في أسبوع بدون أدوية

أفضل زيوت لتطويل الشعر تبحث عنها الفتيات والنساء في الوطن العربي وجميع أنحاء العالم، حيث يعد الشعر الطويل الكثيف الناعم من أبرز علامات الجمال عند كل فتاة، فتحب كل فتاة أن تظهر بأجمل صورة عندما تقف أمام المرآة، لذلك تبحث بشكل مستمر على وصفات لتطويل الشعر بسرعة، ولا تعلم أن هنالك بعد العادات اليومية يتم استخدامه بشكل خاطئ تؤثر على صحة الشعر.

من أشهر هذه العادات هي أستخدام المشط البلاستيك، فهو يقوم ببث موجات كهربائية تقوم على ضعف وتساقط الشعر، ولذلك يصنح الأطباء المتخصصين لعلاج الشر باستبداله بمشط خشبي، كما أن الاستخدام المفرط لمكواة الشعر أو السشوار يؤدي إلى ضعف الشعر وفقدان قوته، في هذا المقال نقدم لكم أفضل زيوت لتطويل الشعر.

تعد الزيوت الطبيعية من أكثر الحلول التي تستخدمها النساء في العلاجات الطبيعية، لا سيما تقوم بحمية لشعر وزيادة طوله ولمعانه بالإضافة إلى كثافته، إليكم أقوى زيوت لتطويل الشعر :

زيت جوز الهند. اللوزالحلو. الخروع. الأرجان. الشاي. الجوجوبا. إكليل الجبل.

تطويل الشعر 10 سم في أسبوع

يمكنك أستخدام خلطة الزيوت لتطويل الشعر في أسبوع حوالي 10 سم تقريبا، يجب مراعاة عدم الزيادة أو النقص في المكونات أثناء التحضير والاستعمال للحصول على أفضل نتيجة، إليكم الخلطة في الخطوات التالية:

غسل الشعر جيداً بالماء الدافئ والشامبو ثم تجفيفه. إضافة معلقتين من زيت اللوز الحلو وزيت جوز الهند وزيت الأرجان وزيت الخروع. خلط المكونات والتقليب حتى تتجانس المكونات وتصبح في قوام واحد للحصو على الوصفة السرية لتطويل الشعر. توزيع الخليط على الشعر بالتساوي مع تدليك فروة الرأس برفق. يتم تكرار الخلطة مرتين في الأسبوع قبل النوم مباشرة.

عصر البصل لتطويل الشعر

قومي بتقطيع حبة من البصل إلى قطع صغيرة ثم ضعيها في وعاء به ماء لمدة 24 ساعة، في اليوم التالي يتم تصفية الماء لاستخلاص عصير البصل، يتم توزيع السائل على الشعر بالكامل مع تدليك فروة الرأس من الأمام والجوانب ثم ارتداء قبعة الاستحمام، أغسلي شعرك بالماء الدافئ والشامبو لإزالة رائحة البصل الكريهة؛ مع مراعاة تكرار هذه الوصفة مرة في الأسبوع لمدة شهر متواصل، يمكنك تطويل الشعر بسرعة هائلة عن طريق هذه الوصفة لما تحتويه على مواد مفيدة لتجديد أنسجة وخلايا الشعر.