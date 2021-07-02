طريقة عمل أقوى سيروم واقي الشمس بالمنزل وبمكونات بسيطة للغاية

سيروم واقي الشمس، من أقوى وأفضل الكريمات التي يتم استخدامها في فصل الصيف، حيث تبحث كل سيدة وفتاة في الحل الذي يخلصها من أشعة الشمس التي تتسبب في تصبغات الجلد سواء بالبشرة أو الأيدي، ومن الجدير بالذكر تفضل السيدات استخدام كريم الشمس الطبيعي بدون مواد تضر بشرتها، حيث اغلب الكريمات الجاهزة مصنوعة من مواد كيماوية، ومن السهل عمل سيروم واقي الشمس بالمنزل بخطوات سهلة للغاية وبتكلفة قليلة، ويعمل أيضا هذا الكريم على تفتيح البشرة وإزالة خلايا الجلد الميتة وتقشيرها، وسوف نتعرف في مقالنا هذا على طريقة عمل أقوى سيروم واقي الشمس بطريقة مضمونة وسريعة من خلال موقع ثقفني، ونتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة.

مكونات عمل سيروم واقي الشمس

سوف نتحدث في مقالنا هذا على مكونات عمل أقوى واقي من أشعة الشمس الضارة بمكونات طبيعية وهى كالتالي:-

ملعقة كبيرة من بودرة الأطفال.

نصف ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

خمس نقط من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لواقي الشمس بالمنزل بطريقة خرافية وجذابة وهى كالآتي:-

نقوم بإحضار وعاء صغير الحجم ويكون عميق ثم نضع به النشا وبودرة الأطفال ويتم تقليبهم تقليب جيد. ثم نضيف إلى الخليط ماء الورد وزيت الزيتون مع التقليب المستمر لمدة خمس دقائق حتى نحصل على خليط قوامه متجانس. يتم وضع الكريم في علبة زجاجية محكمة الغلق ثم نضعها داخل الثلاجة في درجة حرارة متوسطة.

طريقة استخدام سيروم واقي الشمس الطبيعي

سوف نتعرف في الخطوات التالية على طريقة استخدام كريم واقي الشمس للوجه بطريقة استخدام مجربة وهى كما يلي:-