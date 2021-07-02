طريقة عمل ماسك التمر والنشا الرهيب لنفخ الخدود وتفتيح الوجه قبل العيد

ماسك التمر والنشا ، من الماسكات السحرية التي تعطي نضارة وتفتيح للوجه بشكل سريع من أول استعمال، وهو يمنح الترطيب والنعومة للبشرة ويجدد الخلايا التالفة ويمنع جفافها، ويساعد أيضا على التخلص من الندبات والحروق النتاتج عن أشعة الشمس الضارة، ويحتوي على كمية كبيرة من مادة الكولاجين الطبيعية التي تساعد على تغذية البشرة وحمايتها من التلف، ويساهم الماسك في إعادة شباب البشرة ويجعلها أصغر سناً وينفخ الخدود ويجعل الوجه مثل القمر، واستخدام الماسك بانتظام يحسن من مرونة الجلد ويزيد من تدفق الدم إلي البشرة ويعطيها حيوية ونضارة رائعة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل ماسك التمر والنشا الرهيب في نفخ الخدود وتفتيح الوجه قبل العيد بخطوات بسيطة وسهلة في المنزل. مكونات ماسك التمر والنشا الرهيب مكونات ماسك التمر والنشا الرهيب سوف نتعرف على مكونات الماسك الطبيعية وهى كما يلي:- حبة من التمر الرطب. ربع كوب من ماء الورد. ملعقة صغيرة من النشا. نصف ملعقة صغيرة من ضفار البيض. ملعقة صغيرة من عصير الليمون. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك التمر والنشا الرهيب في نفخ الخدود وتفتيح الوجه بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نقوم بقطيع حبة التمر إلي قطع صغيرة الحجم، ثم نضعها في فنجان متوسط الحجم ونضيف اليها ماء الورد ونتركه لمدة أربع ساعات حتى تصبح طرية.

ثم نقوم بهرسها جيدًا بواسطة الشوكة حتى تصبح مثل العجينة، ثم نضيف عليها صفار البيض وملعقة النشا ونقلبهم مع بعض جيدَا حتى يصبح مثل الكريم.

ثم نضيف عليه عصير الليمون ونقلب مع بعض حتى يصبح مثل الكريم.

نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر ثم ندهن الماسك على الوجه لمدة نصف ساعة حتى يجف.

ثم نغسل الوجه بالماء البارد نكرر عمل الماسك ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على أفضل النتائج. فوائد التمر للبشرة سوف نتعرف على الفوائد الجمالية التي يحتوي عليها الماسك وهى كما يلي:- يحسن من صحة البشرة ويعيد لها حيويتها ونشاطها. يقلل من ظهور حب الشباب والتجاعيد المزعجة. يعطي البشرة التفتيح والنضارة الكاملة ويعيد لها شبابها. يمنح النعومة والترطيب ويحميها من التشققات والجفاف. يجعل ملمس الوجه ناعم مثل بشرة الأطفال. الوسوم

ماسك التمر والنشا ، من الماسكات السحرية التي تعطي نضارة وتفتيح للوجه بشكل سريع من أول استعمال، وهو يمنح الترطيب والنعومة للبشرة ويجدد الخلايا التالفة ويمنع جفافها، ويساعد أيضا على التخلص من الندبات والحروق النتاتج عن أشعة الشمس الضارة، ويحتوي على كمية كبيرة من مادة الكولاجين الطبيعية التي تساعد على تغذية البشرة وحمايتها من التلف، ويساهم الماسك في إعادة شباب البشرة ويجعلها أصغر سناً وينفخ الخدود ويجعل الوجه مثل القمر، واستخدام الماسك بانتظام يحسن من مرونة الجلد ويزيد من تدفق الدم إلي البشرة ويعطيها حيوية ونضارة رائعة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل ماسك التمر والنشا الرهيب في نفخ الخدود وتفتيح الوجه قبل العيد بخطوات بسيطة وسهلة في المنزل. مكونات ماسك التمر والنشا الرهيب مكونات ماسك التمر والنشا الرهيب سوف نتعرف على مكونات الماسك الطبيعية وهى كما يلي:- حبة من التمر الرطب. ربع كوب من ماء الورد. ملعقة صغيرة من النشا. نصف ملعقة صغيرة من ضفار البيض. ملعقة صغيرة من عصير الليمون. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك التمر والنشا الرهيب في نفخ الخدود وتفتيح الوجه بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نقوم بقطيع حبة التمر إلي قطع صغيرة الحجم، ثم نضعها في فنجان متوسط الحجم ونضيف اليها ماء الورد ونتركه لمدة أربع ساعات حتى تصبح طرية.

ثم نقوم بهرسها جيدًا بواسطة الشوكة حتى تصبح مثل العجينة، ثم نضيف عليها صفار البيض وملعقة النشا ونقلبهم مع بعض جيدَا حتى يصبح مثل الكريم.

ثم نضيف عليه عصير الليمون ونقلب مع بعض حتى يصبح مثل الكريم.

نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر ثم ندهن الماسك على الوجه لمدة نصف ساعة حتى يجف.

ثم نغسل الوجه بالماء البارد نكرر عمل الماسك ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على أفضل النتائج. فوائد التمر للبشرة سوف نتعرف على الفوائد الجمالية التي يحتوي عليها الماسك وهى كما يلي:- يحسن من صحة البشرة ويعيد لها حيويتها ونشاطها. يقلل من ظهور حب الشباب والتجاعيد المزعجة. يعطي البشرة التفتيح والنضارة الكاملة ويعيد لها شبابها. يمنح النعومة والترطيب ويحميها من التشققات والجفاف. يجعل ملمس الوجه ناعم مثل بشرة الأطفال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل ماسك التمر والنشا الرهيب لنفخ الخدود وتفتيح الوجه قبل العيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.