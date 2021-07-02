كيفية علاج التهابات اللثة في البيت بمواد طبيعية

كيفية علاج التهابات اللثة في البيت دون الحاجة إلي الذهاب إلي الطبيب, يعاني الكثير من الناس من الإصابة بالتهابات اللثة في أوقات صعبة ولا يعرفون كيفية علاج ذلك وهناك أوقات لا يقدرون فيها الذهاب فيها للطبيب, حيث يوجد الكثير من الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالتهابات اللثة, ويوجد أيضاً الكثير من طرق العلاج الطبيعية التي يمكنك القيام بها في المنزل والتي بدورها تساعدك على القضاء إلي هذه الالتهابات دون الحاجة إلي استشارة الطبيب أو الذهاب إليه, كل هذا سوف نتعرف عليه كلاً علي حدا من خلال مقالنا وموقعنا.

أسباب الإصابة بالتهابات اللثة

يوجد الكثير من الأسباب التي تؤدي إلي حدوث التهابات اللثة, فيجب أن نكون حارصين علي سلامتنا وتتجنب حدوث هذه الأسباب.

عدم قيام الشخص بغسيل أسنانه في اليوم مرتين علي الأقل. من يقوم بالتدخين سوف يتعرض للإصابة لالتهابات اللثة. كما يلعب عامل السن في عملية التهابات اللثة دور فعال. تحدث للنساء الحوامل أو من تأخذ أدوية منع الحمل أو انقطاع الدورة الشهرية. من يأخذ أدوية خاصة بالاكتئاب والصرع قد يصاب بالتهابات اللثة. وجود جير كثير علي الأسنان. عدم وجود فيتامين سي في الجسم بالشكل الكافي. من لدية سرطان ويأخذ أدوية علاجية له. من يعاني من نقص المناعة في جسمه.

إذا وجد الشخص تورم أو احمرار أو انتفاخ في اللثة, أو حدوث نزيف ونزول دم من اللثة. وجود رائحة داخل الفم غير مرغوب بها. تغيير اللون الطبيعي للثه عن لونه الطبيعي.

القرنفل: يمكنك أن تقوم بتناول وشرب القرنفل لما يحتويه من فوائد عديدة مثل احتوائه علي مضادات للالتهابات ومضادات للميكروبات. الكركم: يحتوي الكركم تعرف في المجال الطبي باسم الكركمين, حيث تحتوي إلي مواد تساعد علي تقليل الالتهابات والفطريات, فيمكنك أن تقوم بإحضار الكركم ووضعها علي الالتهابات اللثية, ولابد أن يتم تكرار هذه العملية مرتين في اليوم. نبات الصبار: يمتلك نبات الصبار الكثير من مضادات للالتهابات ومضادات للميكروبات, ويتم استخدامه في مرطبات اللثة.

الأعراض المصاحبة لالتهابات اللثةبعض العلاجات الطبيعية لالتهابات اللثة