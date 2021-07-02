أسهل طريقة لتحضير الحواوشي البلدي اللذيذ في البيت بمكونات بسيطة

الحواوشي أكلة من الأكلات التي يحبها عدد كبير، يتناولونه في كثير من الأحيان، حيث يعد من الأكلات سريعة التحضير، وتحضيره لا يأخذ كثير من الوقت وطريقة تحضيره سهلة، ويمكن تحضيره في المنزل بطرق متعددة، ويمكن حشوه بأكثر من حشوة، فيمكن حشوه باللحم المفروم أو الفراخ أو السجق وغيرها الكثير من الحشوات، ولأنه ذو طعم رائع يذهب الكثير لشرائه من المحلات التي تقوم بإعداده، لذا نقوم بتقديم هذه الطريقة السهلة لعمل الحواوشي في المنزل.

الحواوشي

يمكن تحضير الحواوشي في المنزل بمكونات بسيطة وفي وقت قليل، والحشوات التي يتم وضعها بداخله متعددة، وطرق التسوية أيضًا كثيرة، وسوف نتعرف على مكوناته وطريقة تحضيره وأسرع طريقة تسوية الحواوشي.

كيلو لحم مفروم.

ثلاث حبات بصل.

ثلاث فصوص ثوم.

حبتان فقط طماطم.

حبتان فلفل أخضر.

فلفل أخضر حسب الرغبة.

ملح.

فلفل أسود.

شطة حسب الرغبة.

كمون.

بابريكا.

جنزبيل بودرة.

قرفة بودرة.

بصل بودر.

ثوم بودر.

خبز بلدي.

نقوم بفتح جزء بسيط من الخبز.

في وعاء نضع اللحم المفروم مع البهارات السابقة بأكملها من ملح وفلفل وباقي البهارات.

نقوم بتقطيع البصل ونضعه في الكبة ليكون ناعماً، أو نقوم ببشر البصل بواسطة المبشرة.

نقطع الفلفل إلى قطع صغيرة ونضيفه للحم والبصل والبهارات.

حبتان الطماطم نقطعهم إلى قطع صغيرة جداً.

نقوم بخلط المكونات جيدًا.

نقسم الخليط إلى كريات صغيرة.

نضع كل كرة من اللحم في رغيف من الخبز ونقوم بفردها بداخله.

نكمل الكمية كاملة.

في مقلاة على النار نقوم بتسخينها جيدًا.

نضع بها قليل من الزيت.

ننزل بكل رغيف من أرغفة الخبز للتسوية.

نضع الرغيف من جانب حتى يتحمر.

نقوم بتقليب الرغيف على الجانب الآخر ليأخذ نفس اللون.

نقدم الحواوشي مع سلطة الطحينة والسلطة الخضراء ومخلل الخيار.

يمكننا إضافة بقدونس أو كزبرة خضراء للخليط لزيادة النكهة.

عمل الحواوشي بالفراخ أو السجق وغير ذلك من الحشوات، ذلك بتبديلها بدلًا من اللحم المفروم، وباقي المكونات كما هي.

يمكن تسوية الحواوشي في الفرن بدلًا من المقلاة.

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