أفضل وصفة طبيعية لتطويل وتنعيم وفرد الشعر بديل الكيراتين والبروتين وبخطوات بسيطة

يبحث الكثير من السيدات والفتيات عن وصفات طبيعية تنعيم وكثافة الشعر، ويعتبر وصفات الطبيعية تتناسب مع الأطفال ولا تسبب أي مشاكل وتعتمد علي مكونات متوفره في المنزل وغير مكلفة ماديا، ولتحقيق ذلك بطرق بسيطة وسهلة وتحصلين علي شعر ناعم وطويل بشكل فعال وسريع، بدون علاج كيميائية ضارة منها لا يفيد الشعر وبعد مرور الوقت تسبب الجفاف والتقصف ومشاكل كثيرة، لذلك نقدم لكم مكونات طبيعية موجودة في المنزل تحتوي علي المركبات الفعالة وتكثيف وتنعيم الشعر في وقت قصير.

وصفة كريم البانثينول الفعالة لتنعيم وفرد الشعر في اسرع وقت

وصفة كريم البانثينول لتنعيم الشعر وفرده في اسرع وقت فهو لديه العديد من الفوائد الكاملة لشعر ناعم، فهو كريم فعال في ترطيب الشعر والتخلص من تساقط بصيلات الشعر ويقضي علي القشرة، حيث ينشط الدورة الدموية وتعزز من نموه مما يؤدي إلي تكثيف وتنعيم الشعر، ويحتوي كريم البانثينول علي مضاد الأكسدة التي تساهم بشكل كبير في ترطيب الشعر مما يعمل علي تقوية.

المكونات:

خمس ملاعق كبيرة من كريم البانثينول. ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

في وعاء مناسب ضعي المكونات ثم اخلطيهم جيدا حتي يصبح الخليط متجانس.

ضعي الخليط علي الشعر ثم تدليك بشكل جيد من الجذور إلي الأطراف.

يتم تغطية الشعر بواسطة بكيس بلاستيكي أو فوطة ساخنة ويترك حتي مرور 6 ساعات كاملة.

بعد ذلك قم بغسيل الشعر جيدا ويتم تكرار الوصفة مرتين أسبوعيا حتي تحصلين علي شعر ناعم ومفرود خالي من أي جفاف.

وصفة صبار وزيت الخروع لتكثيف وفرد من أي تجعيدات لشعر

تتكون تلك الوصفة من مكونات طبيعية وهي افضل طرق لتكثيف الشعر، حيث يقوم الصبار علي تنشيط بصيلات الشعر مما يعمل علي تقويته بعد فترة قليلة، للحصول علي اسرع النتائج تابع الخطوات التالية.

المكونات:

4 ملاعق من زيت الخروع. 4 ملاعق زيت الصبار.

طريقة التحضير: