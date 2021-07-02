طريقة قهوة ستار باكس في المنزل بالخطوات مثل الجاهزة

طريقة قهوة ستار باكس في المنزل لكل محبين تناول قهوة ستار باكس، التي لا يمكن الكثير من الاشخاص الاستغناء عنها على مدار اليوم، وهذا يجعلهم يقوموا بنفق أموال عديدة من أجل الحصول على مشروب القهوة المفضل، ولكن هل خطر في بال أي ربة منزل يوماً أنه بإمكانك القيام بصنع القهوة بالمنزل، فهذا أمر ليس بمعقد ولا صعب كما تعتقدين، وأصبح الآن بإمكانك الحصول على قوام وطعم لا يقاوم بمكونات وخطوات عمل بسيطة تتمكني من القيام بها في المنزل تعالي معي لتتعرفي على طريقة قهوة ستار باكس في المنزل بكل سهولة. طريقة قهوة ستار باكس في المنزل بالخطوات طريقة قهوة ستار باكس في المنزل بالخطوات تعرفي معنا على طريقة عمل فهوة ستار باكس بالمنزل بمكونات بسيطة من منزلك: المكونات: كوب من الماء الدافئ.

كمية من السكر.

ملعقتين من الحليب البودر.

كوب من الماء المغلي.

ملعقتين من النسكافية.

ملعقة من الكاكاو. طريقة التحضير: نقوم بأخذ كوب من الماء الدافئ وكمية السكر حسب الرغبة وملعقتين من الحليب البودر.

توضع المكونات في الخلاط الكهربائي حتى تمام التجانس وتوضع بكوب جانباُ.

من ثم نقوم بوضع الماء المغلي الساخن والنسكافيه والكاكاو المر والسكر المرغوب بها.

يتم خفق المكونات معاً بالخلاط الكهربائي حتى تتجانس.

نقوم بسكب الخليطان معاً واحد تلو الآخر حتى نحصل على القوام المرغوب به.

نقوم برش الكاكاو على وجه الكوب ويتم تناوله ساخن وبألف هنا وشفا. ايس فانيلا لاتية من أسهل المشروبات المحببه للكثيرون كبار وصغار طريقة تحضيرها كالتالي:- يتم تجهيز المكونات وهي عبارة عن كوب من الثلج المكعبات ومعلقه من شراب الفانليا مع كوب حليب وكوبان من القهوة الباردة.

وضع الثلج في الكوب ويتم وضع جميع المكونات في الخلاط ويتم تشغيل الخلاط لمدة ثواني.

يتم وضع الخليط على الثلج وبالهنا والشفا. القهوة المثلجة في إناء كبير نقوم بوضع الماء ويضاف له 4 ملاعق من القهوة سريعة الذوبان.

يضاف له القليل من الفانيليا وتقلب المكونات معاً جيداً.

من ثم يضاف له القليل من الحليب السائل حسب الرغبة.

ونضع بالخليط مكعبات الثلج وتقلب المكونات سوياً وتوضع بالثلاجة لمدة لا تقل عن 8 ساعات ويتم تصفية الخليط ويتناول. الوسوم

طريقة قهوة ستار باكس في المنزل لكل محبين تناول قهوة ستار باكس، التي لا يمكن الكثير من الاشخاص الاستغناء عنها على مدار اليوم، وهذا يجعلهم يقوموا بنفق أموال عديدة من أجل الحصول على مشروب القهوة المفضل، ولكن هل خطر في بال أي ربة منزل يوماً أنه بإمكانك القيام بصنع القهوة بالمنزل، فهذا أمر ليس بمعقد ولا صعب كما تعتقدين، وأصبح الآن بإمكانك الحصول على قوام وطعم لا يقاوم بمكونات وخطوات عمل بسيطة تتمكني من القيام بها في المنزل تعالي معي لتتعرفي على طريقة قهوة ستار باكس في المنزل بكل سهولة. طريقة قهوة ستار باكس في المنزل بالخطوات طريقة قهوة ستار باكس في المنزل بالخطوات تعرفي معنا على طريقة عمل فهوة ستار باكس بالمنزل بمكونات بسيطة من منزلك: المكونات: كوب من الماء الدافئ.

كمية من السكر.

ملعقتين من الحليب البودر.

كوب من الماء المغلي.

ملعقتين من النسكافية.

ملعقة من الكاكاو. طريقة التحضير: نقوم بأخذ كوب من الماء الدافئ وكمية السكر حسب الرغبة وملعقتين من الحليب البودر.

توضع المكونات في الخلاط الكهربائي حتى تمام التجانس وتوضع بكوب جانباُ.

من ثم نقوم بوضع الماء المغلي الساخن والنسكافيه والكاكاو المر والسكر المرغوب بها.

يتم خفق المكونات معاً بالخلاط الكهربائي حتى تتجانس.

نقوم بسكب الخليطان معاً واحد تلو الآخر حتى نحصل على القوام المرغوب به.

نقوم برش الكاكاو على وجه الكوب ويتم تناوله ساخن وبألف هنا وشفا. ايس فانيلا لاتية من أسهل المشروبات المحببه للكثيرون كبار وصغار طريقة تحضيرها كالتالي:- يتم تجهيز المكونات وهي عبارة عن كوب من الثلج المكعبات ومعلقه من شراب الفانليا مع كوب حليب وكوبان من القهوة الباردة.

وضع الثلج في الكوب ويتم وضع جميع المكونات في الخلاط ويتم تشغيل الخلاط لمدة ثواني.

يتم وضع الخليط على الثلج وبالهنا والشفا. القهوة المثلجة في إناء كبير نقوم بوضع الماء ويضاف له 4 ملاعق من القهوة سريعة الذوبان.

يضاف له القليل من الفانيليا وتقلب المكونات معاً جيداً.

من ثم يضاف له القليل من الحليب السائل حسب الرغبة.

ونضع بالخليط مكعبات الثلج وتقلب المكونات سوياً وتوضع بالثلاجة لمدة لا تقل عن 8 ساعات ويتم تصفية الخليط ويتناول.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة قهوة ستار باكس في المنزل بالخطوات مثل الجاهزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.