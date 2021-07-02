أسرع سائل لتكثيف وتطويل الشعر بدون غسل مع رائحة عطرة وجذابة لشعرك، وصفتنا اليوم فريدة ومختلفة ونتائجها سحرية في تطويل الشعر وتكثيفه وعلاج الصلع، وذلك بإستخدام مكون طبيعي رائع وهو القرنفل، فمن المعروف أن القرنفل يحتوي على العديد من المعادن منها الحديد والكالسيوم والصوديوم والماغنسيوم بالإضافة إلى فيتامين أ و ك، لذلك فالقرنفل يعمل على تعزيز نمو الشعر والتقليل من تساقطه، كما يعالج مشكلة الصلع وينبت الفراغات في الرأس، كذلك يعمل على تطويل الشعر وجعله لامعاً قوياً، هذا بالاضافة إلى رائحته العطرة والتي تمنح شعرك جاذبية مدهشة.

وصفات القرنفل لتكثيف الشعر وإطالته طبيعياً

الوصفة الأولى لدينا لا تحتاج إلى غسل ويمكنك استعمالها يومياً فهي غير مرهقة للشعر على الإطلاق. مكوناتها ملعقة كبيرة من القرنفل، ملعقة كبيرة من الحبة السوداء (حبة البركة)، كوب ماء متوسط، ومن المعروف أن الحبة السوداء تعمل على علاج قشرة الرأس وتزيل الحكة المصاحبة لها. ولتحضير تلك الخلطة يضاف مقدار كلا من القرنفل، الحبة السوداء وأيضاً الماء إلى إناء قابل للطهي، ثم يوضع الإناء فوق النار حتى يتم الغليان ويتغير لون الماء، مع ملاحظة تغطية الإناء للحفاظ على الزيوت الطيارة الموجودة في القرنفل والبذور السوداء.

بعد غليان الماء جيداً يرفع الإناء بعيداً عن النار ويترك ليبرد قليلاً ثم يتم ترشيحه بإستخدام مصفاة دقيقة الثقوب، ثم يتم وضع المحلول في بخاخ ليسهل وضعه وتوزيعه جيداً على الشعر. وحين الاستخدام يتم رش فروة الرأس بالكامل بهذا المحلول ويترك ليلة كاملة حتى يتغلغل بعمق في بصيلات الشعر، وذلك دون الحاجة لغسل الشعر حيث أنها تترك رائحة طيبة فيه، يمكنك إستخدام هذه الوصفة بشكل يومي ويمكنك أيضاً غسل شعرك إذا أردت، هذه الوصفة صالحة أيضاً لتطويل الشعر بالنسبة للرجال والأطفال.

تطويل الشعر وزيادة كثافته

في الوصفة الثانية سوف تحتاجين إلى غسل شعرك، وهذه المرة سوف استخدمي نصف ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون، كوب ماء متوسط، حبة بصل أحمر متوسطة الحجم، فالبصل غني بالكبريت الذي يساهم بشكل كبير في تقوية بصيلات الشعر. ولتحضير هذه الوصفة يتم تقشير وغسل حبة البصل ثم يتم تقطيعها إلى قطع متوسطة الحجم، وفي إناء يتم إضافتها مع مقدار القرنفل المطحون والماء.

يرفع الإناء على نار هادئة ومن الضروري تغطيته ويترك ليتم الغليان لمدة 10 دقائق، بعد ذلك يترك الإناء ليبرد ثم يتم تصفية الخليط. نسكب هذا الماء على الشعر من فروة الرأس والجذور ثم يتم تدليك فروة الرأس حتى يتغلغل الماء في البصيلات، ثم يتم لف الشعر بقبعة استحمام ويترك لمدة من ساعة إلى ساعتين ثم يغسل الشعر بعد ذلك بالشامبو، تستخدم هذه الوصفة مرتين أسبوعياً ستعطيك نتائج رائعة في إطالة الشعر وتكثيفه.