هديه لعرايس العيد صبغ الشعر باللون البني اللامع بطريقة طبيعية بدون صبغات

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هديه لعرايس العيد صبغ الشعر باللون البني اللامع بطريقة طبيعية بدون أوكسجين من الألوان المحببة لدى الكثير من السيدات اللون البني، ليمنحهم إطلالة أكثر جاذبية وتألق، حيث أن اللون البني من درجات المتميزة ولا ترتبط بموضة جديدة فهو من الألوان المستمرة معنا، مما يجعل الكثير من السيدات يذهبون مرراً وتكرراً لصالونات التحميل للقيتم بتغير لون الشعر للون البني، وهذا يحتاج لتطبيق مواد وصبغات كيميائية تحمل بداخلها أضرار كثيرة وتسبب تلف وتساقط الشعر، ولكن يوجد العديد من المكونات الطبيعية التي تساعد في تغيير لون الشعر في المنزل دون الحاجة للذهاب لصالونات التجميل، وتحصلين على نفس النتائج المثالية التي تجديها في صالونات التجميل.هديه لعرايس العيد صبغ الشعر باللون البني اللامع
يوجد العديد من المكونات الطبيعية الفعالة للغاية في تغير لون الشعر للون البني بدون صبغات فقط بطريقة طبيعية تغيير لون الشعر الى اللون البني الساحربوصفات بسيطة منها الآتي:قناع القهوة:
- نقوم بوضع مسحوق القهوة ويضاف له 3 ملاعق من زيت الخروع وزيت جوز الهند وتخلط المكونات سوياً.
- يضاف للخليط كمية مناسبة من الماء حتى أن نحصل على قوام كريمي.
- نقوم بوضع الخليط بداخل الميكروويف لعدة ثواني.
- نقوم بتمشيط خصل الشعر وتقسيمها لعدة أقسام يتم توزيع الخليط على الشعر باستخدام فرشاة الصبغة.
- ويفضل غسل الشعر قبل وضع الوصفه للتخلص من الاتربة والزيوت.
- يترك القناع على الشعر لمدة لا تقل عن ساعة من ثم نشطف السعر بالشامبو والبلسم.
- ويتم تكرار الوصفة لعدة مرات في الشهر حتى تحصلين على أفضل النتائج.
- نقوم كمية من البابونج واكليل الجبل ويضاف لها لتر من الماء المغلي ونضع الخليط على نار هادئة.
- يترك على النار لمدة نصف ساعة ومن ثم يرفع من على النار ويترك حتى يرتاح لمدة 3 ساعات علي الاقل.
- يتم خلط منقوع البابونج مع بودرة الحناء حتى نحصل على قوام يسهل تطبيقه على الشعرمثل العجينة.
- يترك الخليط على الشعر لمدة ساعتين الى ثلاث ساعات علي الاقل ومن ثم نغسل الشعر بالطريقة المعتادة.
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هديه لعرايس العيد صبغ الشعر باللون البني اللامع بطريقة طبيعية بدون أوكسجين من الألوان المحببة لدى الكثير من السيدات اللون البني، ليمنحهم إطلالة أكثر جاذبية وتألق، حيث أن اللون البني من درجات المتميزة ولا ترتبط بموضة جديدة فهو من الألوان المستمرة معنا، مما يجعل الكثير من السيدات يذهبون مرراً وتكرراً لصالونات التحميل للقيتم بتغير لون الشعر للون البني، وهذا يحتاج لتطبيق مواد وصبغات كيميائية تحمل بداخلها أضرار كثيرة وتسبب تلف وتساقط الشعر، ولكن يوجد العديد من المكونات الطبيعية التي تساعد في تغيير لون الشعر في المنزل دون الحاجة للذهاب لصالونات التجميل، وتحصلين على نفس النتائج المثالية التي تجديها في صالونات التجميل.هديه لعرايس العيد صبغ الشعر باللون البني اللامع
يوجد العديد من المكونات الطبيعية الفعالة للغاية في تغير لون الشعر للون البني بدون صبغات فقط بطريقة طبيعية تغيير لون الشعر الى اللون البني الساحربوصفات بسيطة منها الآتي:قناع القهوة:
- نقوم بوضع مسحوق القهوة ويضاف له 3 ملاعق من زيت الخروع وزيت جوز الهند وتخلط المكونات سوياً.
- يضاف للخليط كمية مناسبة من الماء حتى أن نحصل على قوام كريمي.
- نقوم بوضع الخليط بداخل الميكروويف لعدة ثواني.
- نقوم بتمشيط خصل الشعر وتقسيمها لعدة أقسام يتم توزيع الخليط على الشعر باستخدام فرشاة الصبغة.
- ويفضل غسل الشعر قبل وضع الوصفه للتخلص من الاتربة والزيوت.
- يترك القناع على الشعر لمدة لا تقل عن ساعة من ثم نشطف السعر بالشامبو والبلسم.
- ويتم تكرار الوصفة لعدة مرات في الشهر حتى تحصلين على أفضل النتائج.
- نقوم كمية من البابونج واكليل الجبل ويضاف لها لتر من الماء المغلي ونضع الخليط على نار هادئة.
- يترك على النار لمدة نصف ساعة ومن ثم يرفع من على النار ويترك حتى يرتاح لمدة 3 ساعات علي الاقل.
- يتم خلط منقوع البابونج مع بودرة الحناء حتى نحصل على قوام يسهل تطبيقه على الشعرمثل العجينة.
- يترك الخليط على الشعر لمدة ساعتين الى ثلاث ساعات علي الاقل ومن ثم نغسل الشعر بالطريقة المعتادة.
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