بسكويت اليانسون اليومي المقرمش اعمليه سريعا في 10 دقايق

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بسكويت اليانسون اليومي المقرمش، يعتبر بسكويت اليانسون من أفضل أنواع البسكويت التي تتسم بالمذاق الجيد وسهولة التحضير ويقبل الكثيرون على تناوله وذلك بفضل ما يتسم به من مذاق جيد ومختلف وهومن أنواع البسكويت الفريد من نوعه، وترغب كل سيدة في التعرف على طريقة تحضيره في المنزل وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير بسكويت اليانسون في المنزل.مقادير تحضير بسكويت اليانسون في المنزل:
تتسم المقادير بأنها غير مكلفة ويمكن شرائها من أي مكان وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير بسكويت اليانسون في المنزل:
- كأسان من الدقيق.
- ملعقة صغيرة الحجم من اليانسون.
- نصف كأس من الزيت.
- نصف كأس من السكر.
- بيضتان.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
تتسم طريقة تحضير بسكويت اليانسون بأنها سهلة ولا تستغرق وقت، فيتم تناول بسكويت اليانسون بالتحديد في وجبة الإفطار وهناك الكثير من السيدات التي تجهل طريقة التحضير وإليكم في السطور التالية طريقة تحضير بسكويت اليانسون في المنزل:
- أولاً يلزم إشعال الفرن ثم الحصول على خلاط كهربائي ويتم وضع فيه كلاً من الزيت والسكر ويتم خلطهم مع بعضهم البعض.
- يتم إضافة البيض والفانيليا ويتم بدء الخلط من جديد.
- القيام بإضافة اليانسون ويتم بدء الخلط من جديد.
- الحصول على طبق متوسط الحجم ويتم خلط الدقيق والبيكنج بودر مع بعضهم البعض.
- يتم وضع خليط الدقيق في الخلاط ويتم الخلط مرة أخرى لحين أن يتماسك الخليط جيداً.
- الحصول على صينية كبيرة ويتم وضع الخليط فيها بشكل متساوي.
- القيام بإدخال الصينية إلى الفرن وتركها لمدة نصف ساعة أو لحين أن تنضج.
- يتم إخراج البسكويت وتركه لحين أن يبرد.
- بعد أن يبرد يتم تقطيع البسكويت على شكل مستطيل ويتم العمل على تفريق قطع البسكويت عن بعضها البعض.
- بعد ذلك يتم إدخال الصينية إلى الفرن مع القيام بتشغيل الشواية لحين أن يتحمر البسكويت.
- يتم غلق الفرن ثم ترك البسكويت لحين أن يبرد.
- هكذا يكون قد الانتهاء من تحضير البسكويت ويقدم مع المشروب المفضل وبالهناء على الجميع.
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بسكويت اليانسون اليومي المقرمش، يعتبر بسكويت اليانسون من أفضل أنواع البسكويت التي تتسم بالمذاق الجيد وسهولة التحضير ويقبل الكثيرون على تناوله وذلك بفضل ما يتسم به من مذاق جيد ومختلف وهومن أنواع البسكويت الفريد من نوعه، وترغب كل سيدة في التعرف على طريقة تحضيره في المنزل وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير بسكويت اليانسون في المنزل.مقادير تحضير بسكويت اليانسون في المنزل:
تتسم المقادير بأنها غير مكلفة ويمكن شرائها من أي مكان وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير بسكويت اليانسون في المنزل:
- كأسان من الدقيق.
- ملعقة صغيرة الحجم من اليانسون.
- نصف كأس من الزيت.
- نصف كأس من السكر.
- بيضتان.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
تتسم طريقة تحضير بسكويت اليانسون بأنها سهلة ولا تستغرق وقت، فيتم تناول بسكويت اليانسون بالتحديد في وجبة الإفطار وهناك الكثير من السيدات التي تجهل طريقة التحضير وإليكم في السطور التالية طريقة تحضير بسكويت اليانسون في المنزل:
- أولاً يلزم إشعال الفرن ثم الحصول على خلاط كهربائي ويتم وضع فيه كلاً من الزيت والسكر ويتم خلطهم مع بعضهم البعض.
- يتم إضافة البيض والفانيليا ويتم بدء الخلط من جديد.
- القيام بإضافة اليانسون ويتم بدء الخلط من جديد.
- الحصول على طبق متوسط الحجم ويتم خلط الدقيق والبيكنج بودر مع بعضهم البعض.
- يتم وضع خليط الدقيق في الخلاط ويتم الخلط مرة أخرى لحين أن يتماسك الخليط جيداً.
- الحصول على صينية كبيرة ويتم وضع الخليط فيها بشكل متساوي.
- القيام بإدخال الصينية إلى الفرن وتركها لمدة نصف ساعة أو لحين أن تنضج.
- يتم إخراج البسكويت وتركه لحين أن يبرد.
- بعد أن يبرد يتم تقطيع البسكويت على شكل مستطيل ويتم العمل على تفريق قطع البسكويت عن بعضها البعض.
- بعد ذلك يتم إدخال الصينية إلى الفرن مع القيام بتشغيل الشواية لحين أن يتحمر البسكويت.
- يتم غلق الفرن ثم ترك البسكويت لحين أن يبرد.
- هكذا يكون قد الانتهاء من تحضير البسكويت ويقدم مع المشروب المفضل وبالهناء على الجميع.
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