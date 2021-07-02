كفته الحاتي المشويه بكل اسرارها من غير ما تفك او تكش منك مثل الجاهزة بالخلطة السحرية

كفته الحاتي المشويه بكل اسرارها من غير ما تفك او تكش منك، جميع الامهات تسعي دائما لجذب أبنائها عند تناول الطعام من المنزل والبعد عن تناول المأكولات والوجبات السريعة من الخارج،ومن أشهر المأكولات التي يعشقها الآلاف بل الملايين حول العالم هي الكفته المشوية المسماة بـ كفته الحاتي، الكفتة من الأكلات اللذيذة والمغذية التي يجتمع عليها الجميع، لذلك وبعد بحث وجدنا لكي افضل طريقة لعمل الكفتة المشوية بكل سهولة من المنزل.

هناك الكثير من الأمهات الذين يعانون من عمل الكفته في المنزل ويتعرضون لبعض الإزعاج بسبب فكها أو أن تكش ويقله حجمها، سنوف لكي الطريقة الصحيحة لعمل كفته الحاتي المشويه، وهي:

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

مقدار من الليه.

بصلة مفرومة ناعم.

ملح.

فلفل أسود.

7 بهارات، بهارات الكفتة.

بقدونس مفروم ناعم.

وضع اللحمة المفرومة و الليه في وعاء كبير.

نقوم بإضافة البصلة وتقبيلها جيدًا حتى يمتزجا.

نضيف الملح والفلفل الأسود والبهارات.

يقلبون جيدًا حتي يمتزجون مع بعضهم البعض.

يضاف البقدونس ويقلب جيدًا.

نقوم بوضع الخليط في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل.

وبعد ساعه تستطيعين تشكيلها كما تحبين سواء على السيخ أو أصابع.

ثم توضع على الشواية ونتركها حتى تحصل على اللون المناسب ونقوم بتقليبه على الوجه الاخري حتي تنضج.

وهكذا نستطيع تقديمها ويفضل إضافة بعض البقدونس في طبق التقديم حتى يمتص كل الدهون، كما هو يساعد على الهضم.

هذه هي اسهل طريقة لعمل كفته الحاتي المشويه من غير ما تفك ولا تكش منك.

هناك بعض النصائح التي إذا اتبعتيها ستحصلين على كفته الحاتي المشويه من غير ما تفك ولا تكش منك، وهي: